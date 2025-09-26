Kripto Fiyat Tahmini – 26 Eylül: XRP, Dogecoin, Cardano

Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2 düştü. Piyasadaki bu düşüş XRP, Dogecoin ve Cardano fiyat tahminlerini etkiledi.

Kripto piyasasının toplam değeri sadece bir hafta önce 4.2 trilyon dolar seviyesindeyken bugün ise 3.8 trilyon dolara gerilemiş durumda.

Peki XRP, Dogecoin ve Cardano fiyatı ne olur?

XRP ($XRP) Fiyat Tahmini – Ripple’ın Büyümesi ve ETF’ler XRP’nin Rekor Seviyelere Ulaşmasını Sağlayabilir

XRP son 24 saatte %2.5 ve iki haftada %10 değer kaybetti ve bugün 2.76 dolardan işlem görüyor.

XRP büyük kayıplar yaşamış olsa da Ripple’ın uluslararası ödemeler alanında büyümeye devam etmesi ve XRP ETF’lerinin onaylanması altcoin’in güçlü bir yükseliş yaşamasını sağlayabilir.

Bu faktörler göz önüne alındığında XRP’nin ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği söylenebilir.

XRP’nin RSI’si (sarı) ve MACD (turuncu, mavi) dip seviyeye yaklaşırken, aynı zamanda bir boğa flaması formasyonu da şekilleniyor. XRP bu noktadan bir yükseliş kaydedebilir.

SEC’in XRP ETF’lerini onaylaması halinde XRP fiyatında kayda değer bir artış görülebilir.

Dolayısıyla XRP’nin ekim ayında 3 doları, yıl sonuna kadar da 5 doları görebileceği söylenebilir.

Dogecoin ($DOGE) Fiyat Tahmini – ETF’ler DOGE’nin İvme Kazanmasını Sağlayabilir

Dogecoin son 24 saatte %3 ve bir haftada %17 değer kaybetti ve şu anda 0.2267 dolardan işlem görüyor. Ancak DOGE bir ayda %3.5 değerlenmiş durumda.

DOGE son zamanlarda kayda değer kayıplar yaşamış olsa da hala iyi bir pozisyonda. İlk Dogecoin ETF’inin piyasaya sürülmesi Dogecoin’in ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Ayrıca Bloomberg analistlerinde göre Grayscale, Bitwise ve 21Shares DOGE ETF’lerinin onaylanma olasılığı %90.

Dolayısıyla ETF’lerin onaylanması halinde Dogecoin fiyatının yükselme ihtimali olduğu söylenebilir.

DOGE’nin indikatörlerine bakıldığında dip seviyelere doğru ilerleyerek tokenin fiyatını da aşağıya çektiği görülüyor.

DOGE ETF’lerinin onaylandığı varsayılırsa DOGE’nin birkaç gün içinde 0.30 dolara ve yılın son ayında 0.7316 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yükselebileceği söylenebilir.

Cardano ($ADA) Fiyat Tahmini – ADA Yıl Sonunda Güçlü Bir Yükseliş Yaşayabilir

ADA şu anda 0.7757 dolardan işlem görüyor ve bir haftada %14 değer kaybetti.

Ancak Cardano bir yılda %95 değerlenmiş durumda. Bu, coin’in yıl sonuna kadar daha fazla fiyata artışı yaşayabileceğini düşündürüyor.

Cardano için sadece bir adet ETF başvurusu bulunsa da bu başvurunun Grayscale tarafından yapılması onaylanma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor.

Grayscale’in ADA ETF’inin piyasaya sürülmesi, ADA’nın güçlü bir yükseliş yaşamasını sağlayabilir.

ADA’nın indikatörleri hala aşırı satış bölgesinde. Ayrıca ADA, 3.09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %75 daha düşük işlem görüyor. Bu, tokenin kayda değer bir fiyat artışı yaşayabileceğini gösteriyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Cardano’nun önümüzdeki haftalarda 1 doları görebileceği ve 2025 yılını 3 doların üzerinde bitirebileceği söylenebilir.

PEPENODE Ön Satışında 1.45 Milyon Dolar Toplandı

Portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar piyasadaki daha yeni coinlere göz atabilirler.

Değerlendirilebilecek alternatifler arasında genellikle ilk listelemelerini takiben güçlü fiyat artışları yaşama potansiyeli barındıran ön satış coinleri de yer alıyor.

Yeni bir proje olan PEPENODE ($PEPENODE) devam eden ön satışında 1.45 milyon dolar fon topladı.

Kripto madenciliğini oyunlaştıran Pepenode, kullanıcıların sanal madencilik teçhizatları alıp madencilik yaparak Pepe ve Fartcoin gibi meme coinler kazanmalarına imkan tanıyor.

Ayrıca kullanıcılar, PEPENODE tokenlerini kullanarak teçhizatlarını büyütebilirler. Bu, Pepenode’a yönelik büyük bir talep olabileceği anlamına geliyor.

Buna ek olarak kullanıcılar tokenlerini stake ederek pasif gelir elde edebilirler. Pepenode şu anda %900’den fazla APY sunuyor.

PEPENODE’un web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

PEPENODE şu anda 0.0010745 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satış boyunca fiyat artışları olacak.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.