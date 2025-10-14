Kripto Fiyat Tahmini – 14 Ekim: XRP, Ethereum, BNB Coin

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin kripto piyasasında düşüşe yol açması XRP, Ethereum ve BNB Coin için fiyat tahminlerini de etkiledi.

XRP, Ethereum ve BNB coin son 24 saatte kayda değer kayıplar yaşadı ancak altcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesi gibi faktörlerin etkisiyle yılın ilerleyen zamanlarında büyük fiyat artışları görülebilir.

Peki XRP, Ethereum ve BNB Coin fiyatı ne olur?

XRP Fiyat Tahmini: ETF’ler ve Ripple’ın Büyümesi XRP’nin Yükselmesini Sağlayabilir

XRP ekim ayının başlarında 3.09 dolardan işlem görürken bugün 2.47 dolara gerilemiş durumda.

XRP son 24 saatte %6, bir haftada %17 ve bir ayda %20 değer kaybetti ve ancak yıllık bazda %360 oranında değerlendi.

Son günlerde piyasa genelinde yaşanan düşüşle birlikte XRP’de de büyük kayıplar görüldü ancak yakın zamanda güçlü bir toparlanma görülebilir.

Şu anda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onayını bekleyen ETF başvuruları bulunuyor. Bu ETF’ler onaylanırsa XRP’ye talep artabilir ve fiyatta da yükseliş görülebilir.

Kaynak: TradingView

XRP’nin fiyat grafiğine bakıldığında dip seviyeye yaklaştığı görülüyor. XRP dip seviyeyi gördükten sonra bu noktadan sıçrayabilir.

Ayrıca RSI (sarı) ve MACD (turuncu, mavi) aşırı satış pozisyonlarında bulunurken, XRP fiyatı ise boğa flaması formasyonu içinde işlem görüyor.

Bu durum XRP’nin önümüzdeki haftalarda güçlü fiyat artışları yaşayabileceğini düşündürüyor. Ripple’ın büyümeye devam etmesi de XRP’nin uzun vadede büyümesini sağlayabilir.

XRP kasım ayının başlarında 3 doları görebilir ve yılı 5 dolar seviyesinin üzerinde bitirebilir.

Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini: ETH Büyük Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

ETH son 24 saatte %4, bir haftada ise %14 değer kaybetti ve şu anda 3.999 dolardan işlem görüyor.

Ethereum bir yılda %58 değerlenmiş olması yıl sonuna doğru güçlü bir yükseliş yaşayarak son zamanlarda görülen kayıpları telafi edebileceğini düşündürüyor.

Ethereum son derece güçlü bir projesi olduğu için piyasa genelinde bir yükseliş yaşanması halinde kayda değer fiyat artışları kaydetme ihtimali yüksek.

ETH’nin fiyat grafiğine bakıldığında altcoinin aşırı satış pozisyonunda olduğu ve yakında toparlanabileceği görülüyor.

Kaynak: TradingView

Ethereum balinalarının son günlerde birikim yapmaya devam etmesi de yükselişe hazırlandıklarını düşündürüyor.

Ethereum’un açık ara farkla en büyük katman 1 ağı olduğu göz önüne alındığında kripto sektörünün büyümesinden en çok yararlananlardan biri olabileceği söylenebilir.

Dolayısıyla ETH ay sonuna kadar 4.500 dolara ulaşabilir ve 2026 yılına 7.000 dolar civarında bir fiyatla girebilir.

BNB Coin (BNB) Fiyat Tahmini: BNB Yeni Rekorlar Kırabilir mi?

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’e ait olan BNB gelecek vadeden kripto paralar arasında yer alıyor ve yıl sonuna doğru güçlü fiyat artışları yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Binance en büyük kripto borsası olarak konumunu korurken BNB’nin de büyümesini sürdürme ihtimali var.

BNB son 24 saatte %11 değer kaybederek 1.200 dolar seviyesine gerilemiş olsa da bir ayda %28 değerlenmiş durumda.

BNB son birkaç haftadır istikrarlı bir şekilde büyüyor ve grafiklerine bakıldığında yakında bir yükseliş yaşayabileceği görülüyor.

Kaynak: TradingView

BNB’nin RSI’sinin (sarı) 60-50 dolar seviyesine kadar düştükten sonra 70’e toparlanması ivmenin güçlü olduğunu gösteriyor.

RSI bugün 50’yi görmek üzere olduğu için BNB fiyatının da çok yakında yükselme ihtimali var.

Bu arada Trump yönetiminin Kasım 2023’te kara para aklamadan suçlu bulunan Binance Kurucusu Changpeng Zhao’yu affetme olasılığı da BNB’yi destekleyebilir.

Böyle bir gelişme hem Binance’in operasyonlarını hem de BNB fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

BNB coin kasım ayının sonuna kadar 2.000 doları aşabilir ve yılı çok daha yüksek seviyelerde bitirebilir.

