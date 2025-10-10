Kripto Fiyat Tahmini – 10 Ekim: XRP, BNB Coin, Sui

Kripto piyasası genelinde büyük bir yükseliş beklenirken XRP, BNB Coin ve Sui olumlu işaretler veriyor.

Son derece güçlü temellere sahip olan bu üç altcoinin yakın zamanda güçlü fiyat artışları yaşayabileceği yönünde tahminler var.

XRP, BNB Coin ve Sui fiyatı ne olur? İşte tahminler.

XRP ($XRP) Fiyat Tahmini: XRP Fiyatı Büyük Bir Yükselişin Eşiğinde Olabilir mi?

XRP son birkaç saat içinde hafif bir toparlanma yaşayarak 2.82 dolar seviyesine kadar yükselmiş olsa da bir haftada %7 ve bir ayda %5 değer kaybetmiş durumda.

XRP son bir yılda %435 değerlenerek performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kripto yanlısı Donald Trump’ın geçen yıl yeniden ABD başkanı seçilmesi kripto piyasasının ve dolayısıyla XRP’nin de yükselişinde etkili oldu.

Öte yandan uzun süredir devam eden Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davası nihayet sona erdi. Bu davanın sona ermesiyle birlikte Ripple için yeni ortaklıkların, alımların ve büyümenin önü açıldı.

Bu gelişmeler XRP’ye yönelik talebi artırdı ve ilk XRP ETF’inin piyasaya sürülmesi halinde altcoin’in önümüzdeki haftalarda daha fazla fiyat artışı yaşama ihtimali var.

RSI (sarı) ve MACD (turuncu, mavi) indikatörlerinin gösterdiği üzere XRP şu anda aşırı satış pozisyonunda.

Kaynak: TradingView

XRP birkaç aydır aşırı satış pozisyonunda olduğu için yakında büyük bir toparlanma yaşanabilir. XRP ETF’lerinin piyasaya sürülmesi böyle bir toparlanmayı tetikleyebilir.

XRP bu ayın sonlarına kadar 3.50 dolara yükselebilir ve aralık ayında 5 dolar seviyesini aşabilir.

BNB Coin ($BNB) Fiyat Tahmini: Boğa Piyasası BNB’nin Yeni Rekorlar Kırmasını Sağlar mı?

BNB son 24 saatte %1.5’lik bir düşüş kaydetse de bir haftada %16 ve bir ayda %42 oranında değerlenmiş durumda ve şu anda 1.259 dolardan işlem görüyor.

BNB son zamanlarda sergilediği fiyat performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve tokene yönelik bu ilginin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Altcoinin indikatörleri pozitif bölgelerde olsa da aşırı alım seviyelerine yaklaşıyor olabilirler.

Kaynak: TradingView

Daha fazla altcoin ETF’inin piyasaya sürülmesi ile birlikte piyasanın önümüzdeki haftalarda daha fazla ivme kazanması bekleniyor. Bu durumda BNB’de de güçlü fiyat artışları görülebilir.

BNB, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’e ait olduğu için alım satım faaliyetlerindeki herhangi bir artıştan doğrudan yararlanacaktır.

Bu nedenle BNB fiyatı ekim ayının sonuna kadar 1.500 dolara ulaşabilir ve yıl sonuna kadar da 2.500 doların üzerine çıkabilir.

Sui ($SUI) Fiyat Tahmini: Ağ Büyümesi ve Canary ETF’i Sui’de Yükselişi Tetikler mi?

SUI son 24 saatte toparlanma kaydetti ve şu anda 3.46 dolardan işlem görüyor. SUI son bir haftada %3.5 değer kaybetmiş olsa da iki haftada %9 değerlenmiş durumda.

SUI bir yılda %90 değer kazandı ancak ocak ayında kaydettiği 5.35 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %35 daha düşük işlem görüyor.

Sui şu anda 2.6 milyar dolarlık kilitli toplam değeri ile en büyük dokuzuncu blok zinciri konumunda. Sui’nin kilitli toplam değeri bir yıl içinde %163 arttı.

Sui akıllı sözleşme platformu olarak dikkat çekici bir büyüme yaşarken, altcoinin grafikleri ise yakında bir toparlanma yaşanabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: TradingView

MACD göstergesinin pozitife dönmek üzere olması satın alma baskısının yeniden artmaya başladığının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Sui şu anda boğa flaması formasyonu içinde işlem görüyor.

Söz konusu boğa flamasının çakışma noktasına yaklaşması ise SUI fiyatının çok yakında bir kırılma gerçekleştirebileceğini düşündürüyor.

Ayrıca Canary SUI ETF’i piyasaya sürmeyi planlıyor. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında altcoinin yıl sonuna doğru yükseliş yaşayabileceği, hedef seviyenin de 8 dolar olabileceği söylenebilir.

