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Kripto Efsanesinden Çarpıcı Yorum: Altcoin Sezonu Başladı!

Altcoinler kripto para Piyasa
50 yıllık piyasa tecrübesiyle tanınan Peter L. Brandt, altcoinlerin yükselişe geçtiğini belirtti ve “fincan-kulp formasyonu”na dikkat çekti.
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
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Kripto Efsanesinden Çarpıcı Yorum: Altcoin Sezonu Başladı!

1970’lerden bu yana finans piyasalarında yer alan deneyimli emtia traderı Peter L. Brandt, kripto yatırımcılarının uzun süredir beklediği altcoin sezonunun kapıda olabileceğini öne sürdü.

Brandt, Bitcoin dışındaki kripto paraların toplam piyasa değerini gösteren grafikte klasik bir Fincan ve Kulp formasyonunun oluştuğunu belirtti.

Altcoin sezonu” şeklinde kısa ama çarpıcı bir paylaşımda bulunan Brandt’ın grafiğinde, piyasa değeri şu an 1,39 trilyon dolar seviyelerinde ve 2021’deki 1,7 trilyon dolarlık zirveye adım adım yaklaşılıyor. Teknik analizde bu formasyon, güçlü bir yukarı yönlü kırılma ihtimalini simgeliyor.

Uzmanlar ve sektör gözlemcileri, 2025’in altcoin sezonu açısından belirleyici bir yıl olabileceğini vurguluyor. Bu dönemde birçok yatırımcının Bitcoin kârlarını realize edip altcoin projelerine yönelmesi bekleniyor.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti şu sıralar %64 civarında seyrediyor ve tarihsel verilere göre bu seviyeler, altcoin boğalarının sahneye çıkmasından önceki tipik eşikler arasında.

Öte yandan kripto dünyasının eski isimlerinden Jeremie Davinci ise altcoin sezonunun henüz başlamadığını ancak başladığında pek çok kişinin geç kalmış olacağını belirtti. SHIB, DOGE ve PEPE gibi popüler meme coin’lere ilgisiyle tanınan Davinci, kısa vadeli altcoin yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Bitcoin için uzun vadeli iyimserliğini de sürdüren Davinci, son paylaşımlarında 10 yıl önce BTC biriktirenlerin bugün erken emekliliğe ulaştığını hatırlatarak, yeni nesil yatırımcılara da aynı yolu izlemeleri çağrısında bulundu. Hatta BTC için 500.000 dolara varan fiyat tahminleri yaparak, yükselişin daha yeni başladığına inanıyor.

Altcoin sezonunun gerçekten başlayıp başlamadığını ise önümüzdeki haftalarda sermaye akışları ve piyasa dinamikleri belirleyecek. Ancak sinyaller, yatırımcıları ekran başına kilitlemiş durumda.

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