Kiyosaki’den Bitcoin Uyarısı! Düşüş mü Geliyor?

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Robert Kiyosaki, kullanıcıları Bitcoin piyasasında büyük bir düşüş yaşanabileceği konusunda uyardı ve bunu “iyi haber” olarak nitelendirdi. Kiyosaki, mevcut balonun sönmeye başlamak üzere olduğunu söyledi.

Kiyosaki, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda “Balonlar patladığında altın, gümüş ve Bitcoin’in de düşme ihtimali var” dedi.

BUBBLES are about to start BUSTING.



When bubbles bust odds are gold, silver, and Bitcoin will bust too.



Good news.



If prices of gold, silver, and Bitcoin crash…. I will be buying.



Take care. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 21, 2025

Tanınmış bir yatırımcı ve “Zengin Baba Yoksul Baba” adlı kitabın yazarı olan Kiyosaki, Bitcoin’in düşüşünün uzun vadeli alım için büyük bir sinyal olacağına inanıyor. Kiyosaki, söz konusu düşüş sırasında Bitcoin ve diğer değerli metallere, altın ve gümüşe yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Bitcoin fiyatı geçen haftada 123 bin dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra hafif bir gerileme yaşadı ve şu anda 119.370 dolardan işlem görüyor.

Kiyosaki Daha Önce de Piyasa Düşüşüne İlişkin Tahminlerde Bulundu

Robert Kiyosaki, daha önce de hisse senedi ve kripto piyasasının çökeceğine dair tahminlerde bulunmuştu. Geçen ay tarihi bir piyasa çöküşünün yaşanacağına dair tahminini dile getiren Kiyosaki, milyarlarca yatırımcının geleneksel piyasalardan Bitcoin’e geçeceğini söylemişti.

Kiyosaki, mart ayında ise tarihin en büyük piyasa çöküşünün yaklaştığını söylemişti.

Ünlü yazar, söz konusu düşüşün Büyük Buhran’a yol açan 1929 yılındaki piyasa çöküşünden daha büyük olabileceğini söylemişti. Kiyosaki’nin bu uyarısına rağmen Bitcoin sadece küçük bir fiyat düşüşü yaşadı ve o zamanlar 80 bin dolar civarında işlem gördü.

Bitcoin o zamandan bu yana 100 bin dolar seviyesini aştı ve 14 Temmuz’da 123 bin dolar ile rekor kırdı. Kiyosaki, Bitcoin’in 2035’e kadar 1 milyon doları görebileceğine inanıyor. Ayrıca Kiyosaki, Bitcoin’i “zengin olmanın en kolay yolu” olarak tanımlıyor ve herkesin küçük bir miktar da olsa Bitcoin’e sahip olması gerektiğini düşünüyor.

Borsalara Bitcoin Girişleri Arttı

15 Temmuz’da, Bitcoin’in rekor seviyeye ulaşmasının ardından borsalara 81.000 BTC girdi. Bu şubat ayından bu yana görülen en büyük günlük giriş oldu.

Borsa girişlerindeki bu artış balinalardan ve madencilerden kaynaklandı. Bu arada aynı süreçte borsalardan 16.000 BTC çıktı.

CryptoQuant verilerine göre madencilerin cüzdan bakiyeleri, 26 Haziran’dan bu yana 68.000 BTC’den 65.000 BTC’ye düştü. Bu düşüş, madencilerin kar almak için geçen hafta gerçekleşen yükselişten yararlandıklarını gösteriyor.