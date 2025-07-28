Kiyosaki Uyardı: “Tarihi Borsa Çöküşü Geliyor!” – Bitcoin Bu Krizden Güçlü Çıkar mı?

Kiyosaki'ye göre milyonlar, yalnızca piyasa çöküşü değil; borçla beslenen sistem ve kör risk alan liderler yüzünden de büyük kayıplar yaşayacak.

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Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, ABD ekonomisinin 1929’daki borsa çöküşüne ve ardından gelen Büyük Buhran’a benzer bir mali krize sürüklendiği yönündeki uyarılarını yineledi.

Kiyosaki, sosyal medya platformu X’te “401k ya da IRA’nız hisse senetleriyle mi dolu?” diye sorarak takipçilerine dikkat çeken bir mesaj verdi.

1929 Borsa Krizi’ne benzetme yapan Kiyosaki, geleneksel varlıklardan uzak durduğunu ve tüm yatırımlarını Bitcoin, altın ve gümüşe yönlendirdiğini belirtti.

DO YOU have a 401k or IRA filled with stocks?



DO YOU know investment legends Warren Buffet and Jim Rogers have sold most if not all of their stocks and bonds?



They are both in cash or silver.



If you do not know why Buffet and Rogers have sold their stocks and bonds you may… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 28, 2025

Robert Kiyosaki’den Yeni Uyarı: “Yeni Bir Büyük Buhran Kapıda” – ABD Borcu 36,6 Trilyon Doları Aştı

Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, ABD’nin tarihi seviyelere ulaşan borcuna dikkat çekerek “yeni bir Büyük Buhran” uyarısında bulundu.

Kiyosaki, yatırım dünyasının efsane isimleri Warren Buffett ve Jim Rogers’ın hisse senedi ve tahvil pozisyonlarını azaltmasına dikkat çekti. “İkisi de şu anda nakitte ya da gümüşte” dedi.

“Buffett ve Rogers neden hisse ve tahvillerini sattı bilmiyorsanız, bunu öğrenmek isteyebilirsiniz,”

Aynı paylaşımda, ABD’nin hızla büyüyen borcunun sürdürülemez olduğunu belirtti:

“Faturaları ödemek için para basmaya sonsuza kadar devam edemezsiniz,”

Kiyosaki’nin açıklamaları, ABD’nin ulusal borcunun rekor seviyelere ulaşmasının hemen ardından geldi. Yalnızca bu ay borç 367 milyar dolar artarak 36,6 trilyon dolara yükseldi. Bu artış, Başkan Trump’ın onayladığı ve borç tavanını 5 trilyon dolar artıran kapsamlı harcama paketinin ardından gerçekleşti.

Yeni borç limiti, hükümeti temerrüde düşmeden 2027’ye kadar idare edebilir. Ancak bu borç yükü, federal bütçe üzerinde ciddi baskı yaratıyor.

Yalnızca faiz ödemeleri, şu anda bütçenin %13’ünü tüketiyor ve 2033 yılına kadar yıllık 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Uzmanlara göre bu gidişat, sosyal güvenlik, sağlık ve savunma harcamalarında kesintiye zorlama riski taşıyor — üstelik küresel gerilimlerin arttığı bir dönemde.

Ekonomik stresin erken sinyalleri de dikkat çekiyor. Ivory Hill Wealth’tan Kurt S. Altrichter, ABD konut piyasasının resesyon sinyalleri verdiğini belirtti. Yeni tek ailelik konut stokları, yaklaşık 10 aylık arz seviyesine ulaştı — bu, tarihsel olarak durgunluk öncesi ya da esnasında görülen bir seviye.

The months’ supply of new single-family homes is now at 9.8.



Historically, levels this high have only occurred during or right before recessions. Builders aren’t just fighting high rates, they’re fighting demand evaporation.



The housing market is weak. pic.twitter.com/XEXjgNKBwk — Kurt S. Altrichter, CRPS® (@kurtsaltrichter) July 7, 2025

Strike CEO’su Jack Mallers da konuya X üzerinden yaptığı paylaşımla katıldı. ABD Hazine Bakanlığı’nın artık “parasal tabanı genişletmekten başka seçeneği kalmadığını”, yani daha fazla para basılacağını savundu.

Kiyosaki, Enflasyon ve Borç Artarken Bitcoin’e Olan Desteğini Yineledi

Genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülen Bitcoin, Kiyosaki’nin açıklama yaptığı gün içinde 117.914 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, 47,5 milyon dolarlık kaldıraçlı long pozisyonların tasfiyesiyle tetiklendi.

Ancak buna rağmen Bitcoin, Nisan ayındaki dip seviyesinden bu yana hâlâ %60’ın üzerinde artıda ve piyasadaki genel beklenti, uzun vadeli yapının hâlâ pozitif olduğu yönünde.

Kısa vadeli volatilite ise özellikle 118.000 – 120.000 dolar aralığında yoğunlaştı. Bu seviyelerde büyük miktarda kaldıraçlı pozisyon birikmiş durumda ve Bitcoin her 119.000 dolara yaklaştığında sert dirençle karşılaşıyor; bu da genellikle otomatik satışları tetikliyor.

Piyasadaki bu volatiliteye rağmen Robert Kiyosaki, Bitcoin’in “güvenli liman” rolünü vurgulamaya devam ediyor. Kiyosaki, “Altın, gümüş ve Bitcoin ile sabırla bekliyorum,” diyerek duruşunu yineledi.

Kiyosaki’nin uyarıları ne kadar sert olsa da, artan sayıda yatırımcı ve analist tarafından da benzer kaygılar dile getiriliyor. Ekonomik baskılar tırmanırken ve geleneksel finansal sistemlere olan güven zayıflarken, Bitcoin ve diğer kıt varlıklar uzun vadeli mali istikrarsızlığa karşı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Eleştirmenler, bu tür felaket senaryolarının riskleri abarttığını savunsa da, Kiyosaki’nin mesajı net: “Lütfen dikkatli olun,” dedi ve ekledi: “Kendi araştırmanızı yapın.”