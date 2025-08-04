Kiyosaki Ağustos İçin Tahminde Bulundu: Bitcoin 90 Bin Altını Görür mü?

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Finansal okuryazarlığın en tanınmış savunucularından biri olan “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin’in geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü finans gurusu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kripto para piyasasında son günlerde konuşulan “Bitcoin laneti” söylentilerine değindi.

Ağustos ayında Bitcoin’in 90.000 dolar seviyesinin altına inebileceğine dair öngörülere atıfta bulunan Kiyosaki, bu olası düşüşün kendisini endişelendirmediğini; aksine, büyük bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

BITCOIN CURSE: Will the “Bitcoin A

August Curse” crash Bitcoin’s price to below $90k?



I hope so.



I enjoyed an exciting educational summer attending “The Collective” and “Limitless Financial Education Event.” Learning about what lies ahead with speakers such as Larry… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 4, 2025

Kiyosaki: “Bitcoin 90.000 Doların Altına Düşerse Sevineceğim”

Geçtiğimiz hafta %5,26 değer kaybederek 112.250 dolara kadar gerileyen Bitcoin, 2 Ağustos Cumartesi günü dip seviyeye ulaştı. Ancak bu düşüş kısa sürdü; lider kripto para birimi o tarihten bu yana yaklaşık %2 yükselerek 114.645 dolar civarında işlem görmeye başladı.

Tüm bu fiyat dalgalanmalarına rağmen Robert Kiyosaki, BTC’nin Ağustos ayında 90.000 doların altına sarkmasını memnuniyetle karşılayacağını ifade etti. X hesabından yaptığı paylaşımda, “Umarım öyle olur” diyerek, olası bir çöküşe dair heyecanını gizlemedi.

Ünlü yazar, böyle bir senaryoda Bitcoin yatırımlarını ikiye katlayacağını da sözlerine ekledi:

“Bitcoin Ağustos lanetinden etkilenip düşerse, mevcut pozisyonumu 2 katına çıkarmaya hazırım.”

Ayrıca, bu düşüşün uzun vadede birçok yatırımcıyı daha da zenginleştireceğini savundu.

Kiyosaki, söz konusu paylaşımında yalnızca Bitcoin’e değil, ABD’nin ekonomik yapısına da sert eleştiriler yöneltti. ABD’nin 30 trilyon doları aşan ve hızla artmaya devam eden kamu borcuna dikkat çeken Kiyosaki, bu borçlanmanın sorumlusunun sürekli olarak para basan ve piyasaya süren Federal Rezerv ile ABD Hazine Bakanlığı olduğunu dile getirdi.

Metaplanet’ten Dev BTC Alımı: 463 Bitcoin Daha Sepete Eklendi

Bitcoin konusunda yalnızca bireysel yatırımcılar değil, kurumsal şirketler de önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Japonya merkezli Bitcoin odaklı yatırım şirketi Metaplanet, 53,7 milyon dolarlık bir yatırımla portföyüne 463 BTC daha eklediğini açıkladı.

CEO Simon Gerovich tarafından duyurulan bu satın alım, şirketin BTC pozisyonunu daha da güçlendirdi. Satın alma esnasında her bir Bitcoin’in ortalama fiyatı 115.895 dolar seviyesindeydi.

Metaplanet has acquired 463 BTC for ~$53.7 million at ~$115,895 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 459.2% YTD 2025. As of 8/4/2025, we hold 17,595 $BTC acquired for ~$1.78 billion at ~$101,422 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/9EyuDIMsqq — Simon Gerovich (@gerovich) August 4, 2025

Yıl başından bu yana Bitcoin yatırımlarından %459,2 getiri sağlayan Metaplanet’in toplam BTC varlığı 17.595 adede ulaştı. Şirketin portföy değeri yaklaşık 1,8 milyar dolara yükselirken, Metaplanet şu anda dünyanın en büyük beşinci Bitcoin hazinesine sahip kurumu konumunda bulunuyor. Listenin zirvesinde ise kurumsal yatırım devi MicroStrategy yer alıyor.