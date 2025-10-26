Kırgızistan BNB Zincirinde Ulusal Stablecoin Piyasaya Sürüyor!

Kırgızistan, kripto adaptasyonunda önemli bir adım atarak, ulusal para birimi Som’a 1:1 oranında sabitlenmiş yeni bir stablecoin kullanıma sundu.

Hükûmet, bu gelişmeyle birlikte, Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) pilot çalışmasına başlama ve bir Ulusal Kripto Rezervi oluşturma planlarını da resmen doğruladı.

CZ ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan Ortak Açıklama

Yeni stabil kripto para KGST, BNB Zinciri (BNB Chain) üzerinde faaliyet gösterecek. Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun açıklamasına göre, BNB’nin de kurulacak ulusal kripto rezervinin bir parçası olması bekleniyor.

CZ, ülkenin Sanal Varlıklar ve Blok Zinciri Teknolojilerinin Geliştirilmesi Ulusal Konseyi’nin ikinci toplantısında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Zhao, Nisan ayından bu yana ülkenin kripto komitesinde stratejik danışman olarak görev yapıyor.

We successfully held the second meeting of the National Council for the Development of Virtual Assets and Blockchain Technologies. Following the meeting, key tasks for the near future were defined.



After the event, there was an opportunity to discuss, in an informal setting,… pic.twitter.com/7esefk814E — Sadyr Zhaparov (@sadyrzhaparovkg) October 24, 2025

Yerel yayın organı KG24’ün haberine göre, Kırgızistan’ın kripto komitesi, KGST’nin uluslararası borsalarda listelenmesini sağlamak ve Ulusal Kripto Rezervi için somut önerileri iki ay içinde sunmakla görevlendirildi. Bu hamle, mali sistemi modernize etmek, yabancı yatırım çekmek ve kamu ile bankacılık operasyonlarında şeffaflığı teşvik etmek için atılan daha büyük çaplı bir çabanın parçası olarak görülüyor.

Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası (KRNAB), Build Block TECH ile yapılan önceki demoların üzerine inşa edilecek Dijital Som için üç aşamalı bir pilot çalışma yürüteceğini teyit etti.

Birinci aşama: Ticari bankalar arasında bankalar arası transferlerin bağlantısının kurulmasıyla başlayacak. İkinci aşama: Hükûmet ve sosyal ödemeler için Merkezi Hazinedarlık ile entegrasyon sağlanacak. Üçüncü aşama: Ulusal çapta yaygınlaşmadan önce çevrimdışı ve düşük bağlantılı işlemleri test edecek.

Merkez Bankası yetkilileri, “Üç aşamalı pilot çalışmayı başarıyla tamamladıktan sonra, platform ulusal düzeyde kullanıma sunulacak ve ölçeklenecek,” açıklamasını yaptı. Banka, tüm değerlendirmeleri 2026 yılına kadar tamamladıktan sonra CBDC ihraç edip etmeyeceğine karar vereceğini de yineledi.

Updates from Kyrgyzstan🇰🇬

– The National Stablecoin launched, on @BNBChain

– The CBDC is ready for rollout. Yes, both. CBDC will be used for gov related payments, etc

– The National Cryptocurrency Reserve set up, #BNB included

– LE training

– Binance Academy with 10 top… https://t.co/KPrL0pnsWG pic.twitter.com/SInh5aCPMZ — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 25, 2025

Eğitim ve Yeniliğe Odaklanın

Cumhurbaşkanı Caparov, ayrıca Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı’na dijital finansal okuryazarlık programları geliştirme ve blok zinciri/yapay zekâ (YZ) uzmanları yetiştirme talimatı verdi.

CZ, bu kapsamda Binance Academy’nin Kırgızistan’ın önde gelen 10 üniversitesiyle ortaklık kuracağını ve Binance uygulamasını ülkede tamamen yerelleştireceğini duyurdu.

CZ’nin bu duyuruyu, ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın, Binance CEO’luğu dönemindeki kara para aklama karşıtı düzenlemeleri ihlal etmesiyle ilgili suçlamalardan dolayı kendisini affetmesinden sadece günler sonra yapması dikkat çekti.

Zhao, 2023 yılında kripto borsasındaki kara para aklama ihlallerini kabul etmişti. Dönüm noktası niteliğindeki bu kripto davasını çözmek için Binance 4 milyar doların üzerinde ceza ödemeyi kabul etmiş, Zhao ise 50 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. CZ’nin bu affı, eski CEO’nun görevine geri dönmesinin önünü açabileceği şeklinde yorumlanıyor.