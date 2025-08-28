Kanye West’in YZY Tokeni Yatırımcıları Büyük Zarara Uğrattı

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Blockchain analiz şirketi Bubblemaps’e göre, Kanye West’in Solana tabanlı meme coin’i YZY’ye yatırım yapan yatırımcıların %70’inden fazlası zarara uğradı.

Platfomr, çarşamba günü X üzerinden yaptığı bir paylaşımda YZY token satın alan 70.201 cüzdanın 51.862’sinin ya da %73.8’inin zarara uğradığını, zararların toplam 74.8 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

1.000’den fazla cüzdanın her biri 10.000 dolardan fazla zarar etti.

Çok Az Sayıda YZY Yatırımcısı Kar Etti

Buna karşılık sadece 18.333 cüzdan kar etti.

En çok kar eden cüzdanlar 1.000 dolardan daha az kar ederken, 11 cüzdan adresi ise toplam karların yaklaşık %30’unu oluşturuyor. Kar eden cüzdanların toplam kazançları 66.6 milyon dolardı.

Yeezy Money’in kısaltması olan YZY, geçen hafta çarşamba günü piyasaya sürüldü ve Kanye West’in resmi web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden reklamı yapıldı.

YZY token piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra yaklaşık %70 değer kaybederek manipülasyon iddialarının yayılmasına yol açtı

Bubblemaps, sniping de dahil olmak üzere şüpheli faaliyetlere dikkat çekti. Sniping, botların token lansmanından saniyeler sonra arzın büyük bir kısmını satın aldığı taktiğe verilen isimdir.

“Naseem” ismiyle bilinen bir yatırımcıya ait olduğu tespit edilen bir cüzdanın, YZY’nin ilk yatırımcısı olduğu ortaya çıktı.

Bubblemaps’in bahsettiği bir başka isim ise Hayden Davis oldu. Davis, sürekli olarak büyük tokeen lansmanlarına katılmasıyla biliniyor.

Davis’in YZY token için uyguladığı sniping stratejisiyle 12 milyon dolar kazandığına dair iddialar var. Davis daha önce Libra ve diğer coinlerle de gündeme gelmişti.

The past week truly exposed the failures of our industry



Despite our collective efforts as investigators, builders, and communities – the same names keep running the same scams



The playbook is simple:



Infiltrate big launches, get in early, and extract millions



It’s happening… — Bubblemaps (@bubblemaps) August 27, 2025

Kanye West, YZY Token ile Bağlantısı Olmadığını Söyledi

West, YZY temalı meme coin ile bağlantısı olmadığını ve Instagram hesabının hacklendiğini söyledi.

West, 26 Ağustos’ta X üzerinden yaptığı bir paylaşımda “Instagram hesabım hacklendi ve sahte bir coin’i takip ediyor. Resmi proje @YZY_MNY’dir” dedi.

West, yeni bir Solana cüzdan adresiyle farklı bir projenin reklamını yaptı.

İddia edilen hack olayının nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

Ünlülerle bağlantılı meme coin’lerle ilgili sorunlar, meme coin’lerin piyasaya sürülme ve platformalarda satılma şekillerine ilişkin soru işaretlerinin gündeme gelmesine yol açtı.

Bu arada West’in YZY tokeni 3 milyar dolar piyasa değerine ulaşmasına rağmen sadece bir günde değerinin %90’ını kaybetti.

