Kadena (KDA) Kapandı! Fiyat %99 Çakılırken, Büyük Borsalar Delist İşlemine Başladı

Bir dönem kripto dünyasının en umut vaat eden projeleri arasında gösterilen Kadena, fonlarının tükendiğini duyurarak operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı.

Merkeziyetsiz yapısı gereği blok zinciri ağı aktif kalmaya devam edecek olsa da, projenin arkasındaki organizasyon tüm ticari faaliyetleri ve aktif bakım çalışmalarını durduracağını bildirdi.

KADENA PUBLIC ANNOUNCEMENT



We regret to announce that the Kadena organization is no longer able to continue business operations and will be ceasing all business activity and active maintenance of the Kadena blockchain immediately.



We are tremendously grateful to everybody who… — Kadena (@kadena_io) October 21, 2025

Kadena (KDA) token’ının son bir ayda %83 değer kaybetmesiyle birlikte, piyasa koşullarının projenin sürdürülebilirliğini ve benimsenmesini imkânsız hale getirdiğini belirten şirket, bu kararı almak zorunda kaldıklarını ekledi. Ekip, geçiş sürecini yönetmek ve tasfiye işlemlerine yardımcı olmak üzere küçük bir çalışan grubunu görevde tutacağını söyledi.

Bu duyuru kripto piyasasında hızla şok etkisi yarattı ve tepkisi anında oldu.

Proje Kapanırken KDA %99 Çakıldı, Borsalar Delist Ediyor

Kadena’nın kapanma açıklaması, yerel token’ı KDA’yı sert bir düşüşe sürükledi. CoinGecko verilerine göre KDA, perşembe günü itibarıyla 0,05 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu, token’ın son 24 saatte %24, bir ayda ise %83’ün üzerinde değer kaybettiği anlamına geliyor.

En çarpıcı veri ise tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) %99’un üzerindeki düşüş oldu. KDA, 2021 yılında 27,64 dolara ulaşarak zirveyi görmüştü.

Ana ağı (mainnet) Ocak 2020’de faaliyete geçen Kadena, “örgü zincirler” (braided chains) olarak bilinen özel bir mimariyle, Bitcoin’in güvenlik seviyesini yüksek işlem hızıyla birleştirmeyi vaat ediyordu.

2021’deki boğa piyasası zirvesinde, projenin token’ı yaklaşık 4 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmış ve Web3 geliştiricilerine yönelik 100 milyon dolarlık hibe programıyla desteklenmişti. Ancak ağ, kalıcı benimseme sağlamakta zorlandı.

DeFiLlama verileri, Kadena’nın merkeziyetsiz finanstaki (DeFi) kilitli toplam değerinin (TVL) dramatik bir şekilde düştüğünü gösteriyor. TVL, son 24 saatte %71 düşüşle sadece 128.000 dolara geriledi. Bu rakam, Ağustos 2022’de ulaşılan 11 milyon dolarlık zirvenin çok uzağında.

Kadena ekosistemindeki çoğu DeFi protokolü keskin likidite kayıpları yaşadı. Yönetişim platformu Kadena Cabinet’in TVL’si %70’in üzerinde düşerken, KDSwap ve Mercatus gibi merkeziyetsiz borsalar (DEX) sırasıyla %83 ve %64 düşüş kaydetti.

Borsalardan Delist Kararları Geliyor

Yaşananların ardından büyük kripto para borsaları token’ı listelemeden çıkarmaya (delist etmeye) başladı.

Bybit, KDA ile ilgili sürekli vadeli işlem sözleşmelerini (perpetual contracts) 2 Ekim itibarıyla sonlandırdığını, tüm borç verme ve borç alma hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.

OKX, listeleme gerekliliklerini karşılayamaması gerekçesiyle KDA/USDT ve KDA/USD işlem çiftlerini 29 Ekim tarihine kadar delist edeceğini duyurdu. Borsada KDA yatırma işlemleri 22 Ekim itibarıyla askıya alındı.

Şirket Kapansa da Kadena Blok Zinciri Çalışmaya Devam Edecek

Kadena, organizasyon olarak faaliyetlerini durdurmasına rağmen, blok zincirinin bağımsız olarak çalışmaya devam edeceğini belirtti. Proof-of-Work (İş İspatı) ağı, madenciler tarafından sürdürülecek ve zincir üzerindeki akıllı sözleşme geliştiricileri tarafından yönetilebilecek.

Şirket, kesintisiz çalışmayı sağlamak için yakında yeni bir ikili dosya (binary) yayınlayacağını ve tüm düğüm operatörlerini (node operators) yükseltme yapmaya çağırdığını duyurdu.

Token ve protokolün kendisi de çalışmaya devam edecek; zira 566 milyon KDA’nın 2139 yılına kadar madencilik ödülü olarak dağıtılması gerekiyor. Ayrıca yaklaşık 83.7 milyon KDA’nın da Kasım 2029’a kadar dolaşıma girmesi planlanıyor. Ekip, tam topluluk yönetimine geçiş için toplumla etkileşim kuracağını ifade etti.

Yatırımcılar Çaresiz; Cardano Kurucusu Hoskinson’dan Destek Eli

Eski JPMorgan mühendisleri Stuart Popejoy ve William Martino tarafından kurulan Kadena, ticari kullanıma yönelik ölçeklenebilir bir Proof-of-Work blok zinciri inşa etme hedefiyle yola çıkmıştı. Projenin bu şekilde sona ermesi, yüksek beklentilerle başlayan bir girişimin sonu oldu.

Kadena’nın çöküşü yatırımcıları çaresiz bıraktı. X (eski Twitter) üzerinde uzun süredir KDA tutan bir kullanıcı olan Le Phu, yatırımının %90’ından fazlasını kaybettiğini belirterek, kapatma duyurusundan kısa süre önce bile ekibin düzeltmeler yapmasına rağmen projenin ponzi benzeri bir durum olduğunu öne sürdü. “KDA ile yolculuğum burada bitiyor. Tüm yatırımlarım ve kriptoya olan inancım değer kaybetti,” ifadelerini kullandı.

$KDA officially stopped operating.



9 years of a journey and now have to announce the cessation of all business and development activities, because of running out of money and not enough strength to operate.



My journey with KDA also ends here. All my investments in KDA have lost… https://t.co/BFv6PLLSDw pic.twitter.com/3gpxgwWMvy — Le Phu (@lephuX) October 22, 2025

Sektördeki bazı önemli figürler ise sempati ve işbirliği sinyalleriyle yanıt verdi. Cardano (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, duyurunun ardından Kadena topluluğuyla bağlantı kurmak için herkese açık bir teklif sunarak, potansiyel işbirliği veya destek ima etti.

Anyone from the Kadena ecosystem want to reach out? https://t.co/kTOLE36giy — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) October 22, 2025

Bu kapanış, aynı zamanda Katman-1 (Layer-1) blok zincirlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kalabalık Katman-1 Piyasasında Kadena Çöküşü, İbretlik Bir Hikâyeye Dönüştü

Analistler, Kadena’nın teknik yeniliklerine rağmen, Ethereum, Solana ve onların hızla büyüyen rollup ve Katman-2 ekosistemlerinin domine ettiği kalabalık bir pazarda kullanıcı çekmekte zorlandığına dikkat çekti.

My first ever blockchain interaction was on Kadena during the NFT boom, and I just ended up there because that's where I found the opportunity as I was starting my career.



I follow a lot of Kadena community members, and honestly, the idea behind the chain was intriguing at… https://t.co/9gk2nMxMQw — Noveleader 🏰 (@0xnoveleader) October 22, 2025

Kripto araştırmacısı Noveleader, Kadena’nın “her zaman token fiyat aksiyonu ve ekosistem projeleriyle mücadele ettiğini,” topluluğun momentum düşerken yıllardır ekiple iletişim kurmaya çalıştığını belirtti.

DeFiLlama verileri, şu anda 100’den fazla rollup ve 200’den fazla bağımsız blok zincirinin aktif olduğunu; ancak çoğunun günlük kullanıcı sayısının 2.000’den az olduğunu gösteriyor.

Ölçeklenebilir PoW inovasyonu vaadi üzerine kurulan Kadena, bir zamanlar “iş dünyası için blok zinciri” olarak konumlandırılmıştı. Ancak kullanıcı aktivitesi ve likidite, daha derin ağ etkileşimlerine sahip ekosistemlere kaydıkça, teknolojik hırs üzerine kurulu birçok projenin anlamlı bir benimseme sağlayamadan başarısız olacağının çarpıcı bir örneği olarak tarihe geçti.