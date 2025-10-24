JPMorgan Kurumsal Müşterilerine Bitcoin ve Ethereum Teminatıyla Kredi Verecek

Wall Street’in dev isimlerinden JPMorgan Chase & Co., Bloomberg’in haberine göre, kurumsal müşterilerinin Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) varlıklarını teminat olarak kullanmalarına olanak tanımayı planlıyor.

4 trilyon dolarlık devasa kurumsal varlık yöneticisi olan JPMorgan, müşterilerinin 2025 yılının sonuna kadar doğrudan BTC ve ETH’yi krediler için teminat göstermesine izin vereceğini duyurdu.

Konuya yakın kaynaklara göre, küresel çapta geçerli olacak bu programda, rehin verilen kripto varlıkları güvence altına almak için bir üçüncü taraf saklayıcı (custodian) kullanılacak.

Bitcoin-backed loans are here.



Borrow USDC against bitcoin, without selling it. Rolling out to US users (ex. NY) starting now. More collateral assets and regions to come. Powered by @MorphoLabs and built on @Base.



The future of finance is onchain.



Learn more:… pic.twitter.com/PoLdWLz6aV — Coinbase 🛡️ (@coinbase) January 16, 2025

Bu hamle, Cryptonews’in Haziran ayındaki bir haberinin devamı niteliğinde. JPMorgan o dönemde, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ı (IBIT) ile kripto teminatlı kredileri test etmeye başlayacağını ve lansmandan sonra erişimi diğer fonlara genişletmeyi planladığını duyurmuştu.

JPMorgan Bankası, Bitcoin ve Ethereum’u Doğrudan Kredi Teminatı Olarak Kabul Etmeye Hazırlanıyor

JPMorgan, kriptoyu temel kredi operasyonlarına entegre etmeye çoktan başladı.

Eylül ayında Cryptonews, yaklaşık 730 milyar dolarlık varlığı yöneten ticari gayrimenkul kredi hizmeti sağlayıcısı Trimont LLC’nin, JPMorgan’ın Kinexys Dijital Ödeme ağını kullanmaya başladığını bildirmişti.

Bu sistem, gelen ödemeleri tanımlayarak, miktarları doğrulayarak ve fonları kredi verenlere dağıtarak ödeme iş akışlarını kolaylaştırıyor. Daha önce iki güne kadar süren görevler artık dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

Bu yılın başlarında JPMorgan, zaten kriptoya bağlı Borsa Yatırım Fonlarını (ETF’ler) teminat olarak kabul etmeye başlamıştı. Yeni program ise müşterilerin doğrudan ETF hisseleri yerine, kripto paraların kendilerini rehin vermelerine olanak tanıyacak.

JPMorgan, ayrıca Haziran ayında yaptığı ticari marka başvurusunun ardından, Coinbase’in Base ağı üzerinde kendi dijital mevduat token’ı olan “JPMD”yi de piyasaya sürdü. JPMD, ABD doları ile bire bir destekleniyor ve sadece kurumsal müşterilerin kullanımına açık.

Temmuz ayına gelindiğinde JPMorgan, S&P Global Commodity Insights, EcoRegistry ve Uluslararası Karbon Kayıt Kuruluşu ile birlikte geliştirilen Kinexys aracılığıyla, karbon kredileri için blockchain tabanlı bir platformu test etmeye başlamıştı.

Yakın zamanda yapılan bir düzenleyici değişiklik de BlackRock gibi firmaların yatırımcıların Bitcoin’ini kabul etmesine ve bunu, token’ı takip eden ETF hisseleriyle takas etmesine izin verdi.

BTC ve ETH destekli teminatların yanı sıra, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), USDT ve USDC gibi stabilcoinlerin türev piyasalarda tokenleştirilmiş teminat olarak kullanılmasına izin verecek bir girişim başlattı.

CFTC vekili Caroline Pham, 23 Eylül’de yaptığı açıklamada, nakit olmayan teminatları benimseyerek piyasaları modernize etme yolunda bu yönergenin “katil uygulama” (killer app) olduğunu belirterek, kurumun bu konuda “paydaşlarla yakından çalışacağını” duyurdu.

Kurumlar Neden BTC Teminatlı Kredilere Akın Ediyor?

Ledn’in Baş Yatırım Yöneticisi (CIO) John Glover ile yapılan özel bir röportajda Cryptonews, Bitcoin teminatlı kredilere olan talebin son birkaç yılda nasıl değiştiğini ve bu değişimi hangi temel faktörlerin etkilediğini sordu.

John Glover, son yıllardaki en temel faktörün, kripto paraların meşru bir finansal araç olarak kamuoyu algısında yaşanan büyük değişim olduğunu yanıtladı.

Glover, “Mevcut boğa piyasası, ABD’deki önceki yönetime göre çok daha kripto yanlısı olan yeni yönetim ve kurumsal sermayenin sürekli akışı ile Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, dijital varlıkları büyük ölçüde meşrulaştırdı,” dedi.

Sonuç olarak, Bitcoin’in en büyük, en tanınır ve en güvenli kripto para birimi olması nedeniyle, BTC teminatlı kredilere olan talebin genele yayılarak artması doğal bir sonuçtur.

Glover, kurumsal yatırımcıların, Bitcoin teminatlı kredilerin meşru bir finansal araca dönüşmesinde büyük bir rol oynadığını ekledi.

Öte yandan, JPMorgan’ın Bitcoin karşılığında kredi verme fikrini 2022’de araştırmaya başladığı, ancak bankanın planı henüz kamuya açık olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, projenin daha sonra rafa kaldırıldığını belirtti. O zamandan bu yana, piyasanın büyümesi ve düzenlemelerin gevşemesiyle Wall Street’teki müşteri talebi de hızla arttı.

Diğer büyük finans kuruluşları da benzer teklifleri hızlandırıyor ve düzenleyicilerin değişen tutumu bu yolda bir kolaylaştırıcı oldu. Morgan Stanley, State Street, BNY Mellon ve Fidelity gibi devler, kısa süre önce kripto saklama, alım satım ve ürün yelpazelerini genişletti.

Bu arada, ABD’de kripto piyasası yapısı yasa tasarısı üzerindeki çalışmalar dahil olmak üzere yasama hareketleri, kripto riskini değerlendiren bankalar için bazı uyum sürtünmelerini azaltmış durumda.