JPMorgan, Bitcoin ve Ethereum Karşılığında Kredi Vermeye Hazırlanıyor

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Financial Times’a konuşan kaynaklara göre, JPMorgan Chase önümüzdeki yıldan itibaren müşterilerinin Bitcoin ve Ethereum varlıklarına karşı kredi vermeyi değerlendirmeye başladı. Ancak, planların henüz kesinleşmediği ve değişiklik gösterebileceği vurgulandı.

Bu adım, JPMorgan’ı kripto paraları ana akıma dahil eden en büyük ABD bankalarından biri haline getirebilir.

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, uzun süredir Bitcoin konusunda şüpheci bir tavır sergiliyor ve bu varlığı “dolandırıcılık” olarak nitelendirmişti. Ancak son dönemde stablecoin’lerin “gerçek” olduğunu kabul etti ve JPMorgan’ın hem mevduat token’ları hem de stablecoin’lerle ilgili faaliyetlerde bulunacağını belirtti.

Konuya yakın bir kaynak, daha önce kriptoyla işlem yapan herhangi bir trader’ı işten çıkaracağını söyleyen Dimon’un, kripto ile ilgilenen bazı müşterilerden uzak durduğunu Financial Times’a aktardı.

Kripto varlıklarına karşı kredi vermek, kullanıcıların ellerindeki BTC ve ETH’yi teminat göstererek kredi almalarına olanak tanıyacak. ABD’nin önde gelen bankalarının kripto tabanlı hizmetlere yönelmesi, Trump yönetimi dönemindeki olumlu kripto regülasyon ortamının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

JPMorgan Halihazırda Müşterilerinin Kripto ETF’lerine Karşı Borç Almasına İzin Veriyor

New York merkezli banka, Haziran ayında yaptığı açıklamada, belirli müşterilerine BlackRock’un iShares Bitcoin Trust kripto ETF’sine karşı borçlanma imkânı tanıyacağını duyurdu. JPMorgan, bu uygulamanın ardından diğer fonlara da erişimi genişletmeyi planlıyor.

Bu değişiklik, daha çok varlıklı müşterileri kapsayacak ve kripto varlıkların kredi değerlendirmelerine dahil edilme biçiminde önemli bir dönüşüm anlamına geliyor.

Bununla birlikte, doğrudan dijital varlıklara karşı kredi vermek bir sonraki kritik adım olarak görülüyor. Ancak JPMorgan’ın, kredilerini geri ödemeyen müşterilerden alınan kripto varlıkların teknik olarak nasıl yönetileceği konusundaki sorunları çözmesi gerekiyor.

CEO Jamie Dimon ayrıca, bankanın yakında müşterilerinin Bitcoin satın almasına izin vereceğini, ancak Bitcoin’leri kendi bünyesinde saklamayacağını da açıkladı.

🏦JPMorgan's head, Jamie Dimon, confirmed that the bank will soon let clients buy Bitcoin but not custody it.#JPMorgan #Bitcoin #JamieDimonhttps://t.co/ZdCOy8Q1ou — Cryptonews.com (@cryptonews) May 20, 2025

Büyük Bankalardan ABD GENIUS Yasasına Destek

JPMorgan’ın kripto varlıklara doğrudan kredi verme planları, kripto dünyasının Amerika’da önemli bir zafer kazandığı haftanın hemen ardından geldi. Başkan Donald Trump, geçen Cuma Beyaz Saray’da GENIUS Yasası’nı imzalayarak stablecoin’lere yönelik net bir düzenleme getirdi.

Trump, “Tüm kripto topluluğu, yıllarca alay edildi, küçümsendi ve göz ardı edildi,” diyerek bu yasanın imzalanmasının büyük bir onaylama olduğunu vurguladı.

Wall Street’in önde gelen bankaları, bu yasa imzasını memnuniyetle karşıladı ve bankaların kripto varlıklarla daha kolay başa çıkmasını sağlayacak bir adım olarak nitelendirdi. Ancak JPMorgan temkinli yaklaşımını sürdürerek stablecoin’ler için gerçekçi öngörüler paylaştı. Banka, stablecoin piyasasının 2028 yılına kadar 500 milyar dolara ulaşacağını tahmin etti.

Banka, trilyon dolarlık büyüme beklentilerinin ise “fazlasıyla iyimser” olduğunu belirterek, stablecoin’lerin günlük hayatta geleneksel paranın yerini almasının hâlâ uzak bir ihtimal olduğunu ifade etti.