Japonya’da İlk Bitcoin-XRP ETF’i Piyasaya Sürülüyor: XRP Fiyatı 100 Dolar Olur mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Japonya merkezli varlık yönetimi şirketinin XRP tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) çıkarmayı planladığını duyurmasının ardından XRP yeniden ivme kazanarak 3 doların üzerine çıktı.

Söz konusu ETF’in piyasaya sürülmesi Japonya’da kurumsal ve bireysel yatırımcı ilgisini artıracağı için bu gelişme XRP fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı.

Asya ülkesinde 70 milyar dolardan fazla varlığı yöneten SBI Holdings, birkaç gün önce paylaşılan bir sunumla planlarını açıkladı.

SBI Holdings, Japonya’da belirli kripto varlıklara yatırım yapma imkanı sunan iki ETF’i piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bunlardan ilki olan Gold and Crypto Assets ETF, varlıklarının %49’unu Bitcoin’e yatırırken, Bitcoin and XRP ETF ise bir tröst aracılığıyla Bitcoin ve XRP’ye yatırım yapma imkanı sunacak.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Kilit Direnci Gördü ve 3.3 Dolara Yükselebilir

XRP’nin 24 saatlik işlem hacmine bakıldığında, işlem hacimlerinin bu gelişmeden etkilenmediği görülüyor.

Ancak böyle bir ETF’in piyasaya sürülmesi Ripple ağının işlem hacimlerini ve kurumsal yatırımcı ilgisini artıracağı için XRP fiyatının yükselmesini sağlayabilir.

XRP’nin 4 saatlik grafiğine bakıldığında 2.75 dolar seviyesinden sıçradığı ve 3.05 dolar civarındaki kilit direnci test ettiği görülüyor.

XRP bu bölgeyi gördükten sonra gerileme yaşadı ancak daha sonra hızla toparlanarak bu direnç bölgesini yeniden test etti. Altcoinin mevcut fiyat hareketleri bir kırılmanın gerçekleşebileceğini düşündürüyor.

XRP 3.10 doların üzerine çıkarsa 3.30 dolara doğru yükselme ihtimali var.

Şimdilik XRP’nin 100 doları görmesi pek mümkün olmasa kripto piyasasındaki iyimser hava göz önünde bulundurulduğunda 10 dolara doğru yükselebileceği düşünülüyor.

