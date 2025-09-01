Japon Şirketten XRP Hamlesi! 17 Milyon Dolar Harcayacak

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Japon şirketler Bitcoin (BTC) ve altcoin alımlarını sürdürürken, oyun şirketi Gumi de XRP alımları için 2.5 milyar Japon yeni (17 milyon dolar) harcayacağını duyurdu.

Tokyo Borsası’nda işlem gören Gumi’nin resmi açıklamasına göre şirketin yönetim kurulu bu hamleyi onayladı.

Şirket, bu satın alma işlemini önümüzdeki yılın şubat ayından önce tamamlamayı planladığını söyledi. Gumi’nin en büyük hissedarı SHIB Holdings’tir.

Gumi’nin Finansal Stratejisinin Merkezinde XRP ve BTC Var

SBI, Ripple’ın ortağı ve önemli bir XRP destekçisidir. Ancak Gumi de Bitcoin’e desteğiyle biliniyor.

Gumi (TYO: 3903) hisselerinin Tokyo Borsası’ndaki fiyatı. (Kaynak: Google Finance)

Şirket, şubat ayında 6.5 milyon dolar değerinde Bitcoin satın almayı planladığını duyurdu. Ayrıca Gumi bu yılın mart ayında yeni hissedarları için BTC çekilişi gerçekleştirdi.

Gumi yetkilileri, gelecekte gerçekleştirilecek XRP alımlarının spekülatif olmadığını söyledi. Şirket, bu hamlenin “stratejik bir girişim” olduğunu ve finans sektörüne girmesini sağlayacağını söyledi.

Gumi, bu hamlesi sayesinde XRP ekosistemine dahil olacağını belirtti. XRP ekosistemi şu anda uluslararası ödemeler ve likidite ağlarında önemli bir role sahip.

Gumi, SBI’ın uluslararası ödemeler ve likiditeye yoğunlaştığını da sözlerine ekledi.

Dolayısıyla XRP’nin orta ve uzun vadeli bir varlık olarak çok önemli olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Gumi, SBI iş birliğiyle kripto yönetim fonu oluşturma planlarını da açıkladı.

The $300B stablecoin market is set to grow into the trillions.



Together with @sbivc_official, we’re bringing $RLUSD to Japan in early 2026, offering users and institutions a trusted, regulated and fully-backed stablecoin built for enterprise use cases. https://t.co/htcrMiQkTe — Ripple (@Ripple) August 22, 2025

SBI Kripto ETF’i Çıkarmayı Hedefliyor

SBI BTC, XRP ve diğer tokenleri içeren bir borsa yatırım fonu (ETF) çıkarmayı planlıyor. Şirket şu anda Tokyo’dan onay bekliyor.

Gumi, staking protokollerini kullanarak Bitcoin varlıklarını yönetmeyi hedeflediğini söyledi.

Ayrıca şirket, büyüme stratejisinin merkezinde BTC ve XRP’nin yer aldığını açıkladı.

Gumi, XRP’nin gerçek finansal talebe dayanan bir varlık olduğuna, Bitcoin’in ise küresel bir varlık olduğuna inanıyor.