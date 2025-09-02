Japon Devinden XRP Yatırımı! XRP Fiyatı Ne Olur?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Japonya merkezli oyun şirketi Gumi, blockchain operasyonlarını büyütmek için 17 milyon dolar değerinde XRP satın aldı. Gumi’nin bu hamlesi XRP fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağlayan faktörler arasında yer alıyor.

Kurumsal yatırımcı talebi artarken, XRP de Gumi’nin blockchain alanındaki büyüme planlarının merkezine yerleşti.

Gumi, 29 Ağustos’ta X üzerinden yaptığı bir açıklamada 2.5 milyon Japon yeni değerinde XRP tokeni satın aldığını doğruladı.

Gumi’nin X paylaşımı.

Gumi şu anda hem Bitcoin hem de XRP’ye sahip.

Bu arada son zamanlarda kurumsal yatırımcıların kriptoya ilgisinde kayda değer bir artış görülü. Ayrıca şirketlerin XRP’ye ilgisi de önemli ölçüde arttı.

Benimsemenin artması, rezervlerinde XRP bulunduran şirketlerin sayısının da artmasına zemin hazırlayabilir.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Yeni Rekorlar Kırabilir mi?

XRP’nin kurumsal yatırımcılar arasında giderek daha fazla benimsenmesi, altcoin’in güçlü bir ivme yakalamasını ve temmuz ayının ortalarından beri şekillenmekte olan boğa flamasını kırmasını sağlayabilir.

1 günlük XRP / USD grafiği, boğa flaması. Kaynak: TradingView.

Flamanın tepe noktasına yaklaşılırken, momentum indikatörleri ise trend dönüşü sinyalleri veriyor. Bu durum XRP’nin yeniden yükselişe geçebileceğini düşündürüyor.

RSI 30 seviyesinden 44’e yükseldi ve şimdi nötr çizgisine doğru ilerliyor. RSI’nin yükselişi, satın alma baskısının yavaş yavaş arttığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca MACD çizgisi de altın kesişim oluşturarak temmuz ayından bu yana ilk kez sinyal çizgisini aşmak üzere.

Bu durum genellikle yeni bir yükseliş trendinin başlamak üzere olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.

Flama formasyonuna göre XRP’nin haziran ayında kaydettiği tepe seviyeye ulaşma ve 5 dolar hedefine doğru yükselme ihtimali var. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla %75’lik bir artış anlamına geliyor.

Öte yandan ABD’nin spot XRP ETF’lerine onay vermesi durumunda XRP’nin çok daha güçlü bir yükseliş yaşayabileceği ve 10 dolar seviyesini görebileceği yönünde tahminler var. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi yaklaşık %250’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

