İngiltere’de Kripto Vergi Kıskacı Daralıyor, 65 Bin Yatırımcıya Uyarı Mektubu Gönderildi

İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC), kripto yatırımcılarına yönelik vergi denetimlerini önemli ölçüde sıkılaştırdı.

The Financial Times’ın haberine göre kurum, dijital varlıklardan elde ettiği kazançları eksik bildirdiğinden veya hiç beyan etmediğinden şüphelenilen 65 bin yatırımcıya “uyarı mektubu” gönderdi. Bu rakam, geçen yıla kıyasla iki katından fazla artış anlamına geliyor.

Muhasebe firması UHY Hacker Young tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında elde edilen verilere göre, HMRC’nin gönderdiği bu bildirimlerde %134’lük bir artış yaşandı.

Söz konusu mektuplar genellikle resmî soruşturma başlatılmadan önce gönderiliyor ve yatırımcılardan vergi beyanlarını yeniden gözden geçirmeleri, eksik ödemeleri gönüllü olarak tamamlamaları isteniyor.

HMRC’nin bu adımı, İngiltere’de kripto gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik baskının giderek arttığını ve düzenleyici kurumların vergi uyumunu zorunlu hale getirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

İngiltere ve Hindistan Kripto Vergi Kaçaklarını Yakından İzliyor

İngiltere ve Hindistan, kripto gelirlerinden vergi kaçıran yatırımcıları tespit etmek için borsalardan elde edilen verileri kullanmaya başladı.

UHY ortaklarından Neela Chauhan, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi’nin (HMRC) artık kripto para borsalarından doğrudan gelen kullanıcı verilerini analiz ederek potansiyel vergi kaçaklarını belirlediğini açıkladı.

İngiltere’nin bu hamlesi, küresel ölçekte artan vergi denetimi trendinin bir parçası olarak görülüyor. Benzer şekilde Hindistan’da da vergi otoriteleri, Binance’den paylaşılan verilerle 400’den fazla kripto yatırımcısını incelemeye aldı.

Bu gelişmeler, hükümetlerin uluslararası veri paylaşım anlaşmaları sayesinde kripto işlemlerini giderek daha şeffaf biçimde izleyebildiğini ortaya koyuyor.

2026 Ocak itibarıyla HMRC, Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi (CARF) kapsamında çok daha geniş bir veri erişimine sahip olacak. OECD üyeleri dahil yaklaşık 70 ülke tarafından benimsenen bu sistemle, borsalar kullanıcı ve işlem verilerini doğrudan ulusal vergi kurumlarına bildirmek zorunda kalacak. İlk raporlamaların 31 Mayıs 2027 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

İngiltere’nin mevcut vergi mevzuatına göre, çoğu kripto varlık yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle kriptoyla yapılan satış, takas veya harcamalar, sermaye kazancı vergisine (Capital Gains Tax – CGT) tabi tutuluyor.

Madencilik, staking, airdrop veya maaş olarak kazanılan kripto varlıklar ise gelir vergisi kapsamında ayrı şekilde vergilendiriliyor.

Son düzenlemelerle birlikte, 30 Ekim 2024 sonrası yapılan işlemler için CGT oranları artırıldı:

Temel vergi dilimindekiler için %18,

Yüksek vergi dilimindekiler için %24.

Öte yandan İngiltere’nin finansal düzenleyicisi, kripto tabanlı borsa yatırım notlarına (ETN) yönelik dört yıllık yasağı kaldırdı. Bu karar, varlık yöneticilerinin artık Londra Borsası’nda kripto ürünleri listelemesine olanak tanıyor.

IG Group analistleri, yasağın kaldırılmasının İngiltere’deki kripto işlem hacmini yaklaşık %20 oranında artırabileceğini ve sıkı vergi denetimlerine rağmen kriptonun ana akım finans sisteminde kabul görmeye başladığını belirtiyor.

İngiltere, Finans Sektöründe Blockchain Dönüşümünü Hızlandırmak İçin ‘Dijital Pazarlar Elçisi’ Atıyor

İngiltere hükümeti, finansal sistemin blockchain tabanlı altyapıya geçişini hızlandırmak amacıyla yeni bir üst düzey görev oluşturuyor. Hazine Ekonomi Sekreteri Lucy Rigby, Londra’da düzenlenen Digital Assets Week konferansında yaptığı açıklamada, bu kapsamda bir “dijital pazarlar elçisi” atanacağını duyurdu.

Yeni görevli, toptan finansal araçların tokenleştirilmesi konusunda özel sektörle koordinasyonu sağlayacak ve inovasyonun ülkenin düzenleyici çerçevesiyle uyumlu şekilde ilerlemesini güvence altına alacak.

Rigby, ayrıca Dematerialisation Market Action Taskforce adlı yeni bir yapının kurulduğunu açıkladı. Bu birim, kağıt tabanlı hisse senedi sertifikalarının dijital kayıtlara dönüştürülmesi yoluyla piyasa verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Bu adım, İngiltere’nin Toptan Finansal Piyasalar Dijital Stratejisi kapsamında yürütülen geniş çaplı dönüşümün bir parçası. Strateji, “DIGIT” çerçevesi üzerinden blockchain tabanlı devlet tahvilleri (“dijital giltler”) ihraç edilmesini de içeriyor.

Uzmanlara göre bu girişim, İngiltere’nin finansal piyasalarda dijitalleşme alanında öncü bir rol üstlenme kararlılığını pekiştiriyor ve tokenizasyon temelli finansal altyapı yolunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.