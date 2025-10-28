İlk Litecoin ETF’si Piyasaya Sürülüyor: LTC Fiyatı 150 Doları Aşar mı?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Canary Capital’in bugün Litecoin (LTC) tabanlı borsa yatırım fonunu (ETF) piyasaya süreceğini duyurmasının ardından Litecoin fiyatının 150 doları aşabileceğine dair tahminler gündeme geldi.

Canary Capital’in resmi açıklamasına göre, Canary Litecoin (LTCC) ETF’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) CERT onayının ardından bugün Nasdaq’da listelenmesi planlanıyor.

Canary Capital CEO’su Steven McClurg, Litecoin ETF’in ardından Ethereum ETF’in geleceğini söyledi. Litecoin ETF’in piyasaya sürülmesiyle birlikte LTC’nin %50’lik fiyat artışı kaydederek 150 dolara yükselebileceği yönünde tahminler var.

Canary Capital has just filed form 8-A with the SEC for the Canary Litecoin ETF to be listed on the @Nasdaq. Indicating that a launch is imminent and trading could soon commence. (NASDAQ:LTCC)



Source: https://t.co/bvZW2tiROn pic.twitter.com/1yl8oM6G8l — Litecoin Foundation ⚡️ (@LTCFoundation) October 27, 2025

İlk Litecoin ETF’i Piyasaya Sürülürken LTC %9’luk Fiyat Artışı Kaydetti

Şu anda 102.04 dolardan işlem gören LTC, son 7 günde %9 değerlendi ve 7.8 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 20 kripto para arasında yer alıyor.

Analistler, LTC’nin olumlu işaretler verdiğini ve kısa vadede güçlü bir ivme yakalayarak 150 dolar seviyesine doğru yükselebileceğini tahmin ediyor.

Ayrıca verilere göre en az 100 LTC’ye sahip olan yatırımcılar en az 4 yıldır tokenlerini elde tutuyor. Ayrıca dolaşımdaki Litecoin tokenlerinin %67’sinden fazlası bu tür adreslerin elinde bulunuyor.

Litecoin Fiyat Tahmini: Ichimoku Kırılımı 140-300 Dolara İşaret Ediyor

Haftalık LTC/USDT grafiğine bakıldığında 2024’ün başlarından beri fiyat hareketlerini destekleyen uzun vadeli yükselen kanal trendinin yukarı yönde kırıldığı görülüyor.

Aylarca 80-120 dolar bandında yatay fiyat hareketleri sergileyen Litecoin’in kısa bir süre önce 100-103 dolar bandındaki kilit direnci kırması yükseliş ivmesine işaret ediyor.

Ichimoku bulur indikatörüne göre LTC fiyatının bulutu kırması olası bir trend dönüşünün işareti olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu bulut aralık ayına kadar uzanıyor. Dolayısıyla Litecoin’in kısa vadede 140 dolar seviyesine yükselebileceği tahmin ediliyor.

Orta vadeli Litecoin fiyat tahminlerine göre Litecoin’in 2025’in sonlarında ya da 2026’nın başlarında yaklaşık 300 dolara yükselme olasılığı var. Litecoin’in bu seviyeye yükselmesi yaklaşık %100’lük değer artışı anlamına geliyor.

Ancak yatırımcıların 100 dolar civarındaki kırılma bölgesini yakından izlemesi gerekiyor.

Litecoin grafiğindeki hacim profili, 2024 yılı boyunca 60-80 dolar bandında önemli miktarda birikim olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu bölge izlenmesi gereken önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

SUBBD Ön Satışı 1.3 Milyon Doları Gördü

Litecoin ve diğer köklü coinler olumlu sinyaller verirken yatırımcılar alternatif kripto paraları da değerlendirmek isteyebilirler.

Değerlendirilebilecek alternatifler arasında ön satış projeleri de yer alıyor.

Yeni bir ön satış projesi olan SUBBD, şimdiye kadar 1.3 milyon dolar yatırım aldı. SUBBD, yapay zeka tabanlı bir içerik platformudur.

Platform 2.000’den fazla içerik üreticisini ve 250 milyon kullanıcıyı bir araya getiriyor.

SUBBD, abonelik ücretleri aracılığıyla gelir elde ederek sürdürülebilir bir iş modeli oluşturuyor.

SUBBD token şu anda 0.0568 dolardan satılıyor ve staking işlemlerinde %20’ye varan APY sunuyor.

SUBBD’nin resmi web sitesine giderek ETH, USDC, USDT ya da BNB ile alım yapabilirsiniz.

