Hoskinson’dan Dikkat Çeken Açıklama! Cardano (ADA) Fiyatı Ne Olur?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 29, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Cardano (ADA) fiyatı son 24 saatte %4.5’lik bir düşüş kaydederek 0.825 dolar seviyesine geriledi.

ADA iki haftada %13 değer kaybetmiş olsa da aylık bazda %7 ve bir yılda %128 oranında değerlenmiş durumda.

Bu arada Cardano Kurucusu Charles Hoskinson, ödeme ağı SWIFT ve diğer geleneksel finans kuruluşlarının nihayetinde yok olacağı yönünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hoskinson’ın öngörülerinin gerçekleşmesi Cardano ağına fayda sağlayacaktır. Ancak bu öngörüler gerçekleşmese bile Cardano’nun güçlü temelleri ADA fiyatının zamanla artmasını sağlayabilir.

Cardano Fiyat Tahmini: Hoskinson, SWIFT’in Yok Olacağını Söyledi – ADA Bankacılık Sisteminin Yerini Alabilir mi?

David Lin’e röportaj veren Hoskinson, SWIFT ve diğer geleneksel finans sistemlerinin son derece karmaşık ve verimsiz olduğunu, dolayısıyla zamanla daha verimli alternatiflerin ortaya çıkacağını söyledi.

Hoskinson’ın açıklamaları dikkat çekici olsa da Cardano fiyatı üzerinde pek etki yaratmadı.

ADA’nın bugünkü grafiğine bakıldığında düşüş eğilimi gösterdiği görülürken, indikatörler de bu fikri destekliyor.

ADA’nın göreceli güç endeksi (sarı) birkaç hafta önce 70’e ulaştıktan sonra düşmeye devam ederek 50 seviyesine geriledi ve 40 ya da 30’a doğru düşme ihtimali var.

Benzer şekilde MACD (turuncu,mavi) ağustos ayının ortalarında pik yaptıktan sonra negatife döndü. Dolayısıyla bir toparlanmanın gerçekleşmesi için birkaç hafta beklemek gerekebilir.

Bununla birlikte, Cardano fiyatı temmuz ayının ortalarından beri flama formasyonu oluşturuyor. Bu nedenle kısa bir süre sonra büyük bir fiyat hareketi görülebilir.

Öte yandan Cardano’nun işlem hacmi de bugün 1.6 milyar dolar seviyesinde olup, temmuz ayının başlarındaki seviyelerine kıyasla %500 daha fazla.

Bu durum Cardano’ya yönelik talebin hala yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca geçen hafta yüklü miktarda balina alımı gerçekleşti.

Bu faktörler ve Cardano’nun katman bir platformu olarak istikrarlı bir şekilde büyüdüğü göz önüne alındığında Cardano fiyatının eylül sonuna kadar 1 dolara ve yıl sonuna kadar 3 dolara ulaşma ihtimali var.

Maxi Doge Ön Satışında 1.6 Milyon Dolar Toplandı

Cardano’ya alternatif arayan yatırımcılar, ön satış tokenlerine göz atabilirler.

Küçük piyasa değerine sahip tokenler genellikle güçlü fiyat artışları yaşama potansiyeli barındırır. Özellikle ön satış coin’leri genellikle ilk listelemelerini takiben yaşadıkları yükselişlerle bilinir.

Ethereum tabanlı bir meme coin olan Maxi Doge ($MAXI) ön satışında yatırımcılardan büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.

Projenin ön satışı birkaç hafta önce başladı ve şimdiden yaklaşık 1.6 milyon dolar fon toplandı.

Ön satışta toplanan fon miktarı, projenin ilerleyen zamanlarda çok daha popüler hale gelebileceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Maxi Doge’nin web sitesine giderek MAXI token satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.