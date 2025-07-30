Hoskinson’dan Çarpıcı Cardano Yorumu! ADA Fiyatı Yükselir mi?

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Cardano (ADA) 0.80 dolar seviyesini aşmasını sağlayan yükselişin ardından son 7 günde %11.1 oranında değer kaybetti. Ancak Cardano kurucusunun son yorumları, Cardano fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı.

Blockworks Research Kurucusu Jason Yanowitz’e röportaj veren Charles Hoskinson, ADA’nın Bitcoin’den daha iyi bir yatırım olduğunu söyledi.

Really enjoyed this conversation with @IOHK_Charles



We covered a lot: politics, psychedelics, his bison + black hawk, his alien search, Japan’s influence on Cardano, personal security, and of course…



Why he believes ADA is a better investment than BTC.pic.twitter.com/rB26dLLVpP — Yano 🟪 (@JasonYanowitz) July 28, 2025

Hoskinson, kripto para alanında kazanç elde etmenin tek yolunun “geleceği tahmin etmek” olduğunu söyledi. Hoskinson, kripto piyasasının 10 yıl sonra hangi noktada olacağını tahmin edebilenlerin büyük kazançlar elde etme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyor.

ADA hakkında da yorum yapan Hoskinson, özel sektörün gerçek dünya varlıkları (RWA) çıkarmak için neye ihtiyaç duyduğunu anlamanın önemine değindi. Hoskinson, Cardano’nun şu anda buna odaklandığına dikkat çekti.

Hoskinson, BTC fiyatının belki de bir milyon dolara, yani on kat yükselebileceğini, ancak ADA’nın 100 kat, belki de 1000 kat değerlenebileceğini belirtti. Haskinson, “Biz ikinci sınıf vatandaşlar değiliz. Cardano, Bitcoin ağının yaptığından çok daha fazlasını yapıyor” ifadelerini kullandı.

Cardano Fiyat Tahmini: ADA Fiyatı 1 Doları Görür mü?

ADA’nın günlük grafiğine bakıldığında, son zamanlarda şekillenen trend destekleriyle birlikte nasıl bir yol izleyebileceği görülüyor.

0.90 dolar seviyesinde satış baskısı arttı ve ADA bu seviyeden güçlü bir gerileme kaydetti. Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım seviyelerine (83) yükseldiği için böyle bir gerileme bekleniyordu.

Şimdi ADA’nın önümüzdeki birkaç gün içinde 0.72 dolar ve 0.65 dolar seviyelerini görebileceği, ardından yeniden yükselişe geçebileceği düşünülüyor.

Bu noktadan sonra bir sonraki durak 1.1 dolar seviyesi olabilir. ADA’nın bu seviyeye yükselmesi, yaklaşık %50 ila %70’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Cardano fiyatı 0.615 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli hedeflerine ulaşabilir.

Token6900 (T6900) Ön Satışı Devam Ediyor

Token6900 (T6900), herhangi bir yol haritasına ve kullanım durumuna sahip olmayan bir meme coin’dir.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

Projenin ön satışında şimdiye kadar 1.3 milyon dolar fon toplandı. Ayrıca tokenin arzı 5 milyon dolar ile sınırlı olacak.

TOKEN6900’ın web sitesine gidip uygun bir kripto cüzdanı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.