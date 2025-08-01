Hoskinson, Cardano Ağındaki Yeni Stablecoin’i Övdü! ADA Fiyatı Ne Olur?

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Bugün kripto piyasası genelinde düşüş görülürken Cardano (ADA) son 24 saatte yaklaşık %8 değer kaybetti. Bu durum Cardano fiyatının daha fazla düşüş yaşayabileceğini düşündürse de Cardano blok zincirinde piyasaya sürülen yeni bir stablecoin’in ADA’yı da olumlu yönde etkileme ihtimali var.

Moneta adlı bir şirket tarafından çıkarılan USDM, bu hafta Cardano ağında piyasaya sürüldü. Bu arada Cardano Kurucusu Charles Hoskinson, USDM’nin “şimdiye kadar geliştirilen en gelişmiş stablecoin” olduğunu söyledi.

Moneta's USDM is becoming the most advanced stablecoin ever built https://t.co/r32xbbfCbE — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) July 31, 2025

Moneta’nın çıkardığı bu stablecoin, kurumsal ihtiyaçlar için geliştirilmiş gizlilik odaklı bir varlıktır.

DeFi Llama verilerine göre, Cardano’nun stablecoin rezervleri şu anda 36 milyon dolar seviyesinde. Buna karşılık Solana’nın rezervleri 11.4 milyar dolar seviyesindeyken, Ethereum Sanal Makinesi’nde (EVM) ise 133 milyar dolar değerinde stablecoin bulunuyor.

Moneta’nın (USDM) stablecoin pazarındaki hakimiyeti %32 seviyesinde. Bunun nedeni Cardano’nun USDT ya da USDC gibi geleneksel stablecoin’leri desteklememesidir.

USDM’nin piyasaya sürülmesi Cardano’nun DeFi ekosistemi için yeni bir dönem başlatabilir. Bu, pozitif Cardano fiyat tahminlerini destekliyor.

Cardano Fiyat Tahmini: ADA Kilit Trend Desteğini Gördü

ADA’nın kilit trend desteğini görmesiyle birlikte işlem hacimleri %9 arttı. Kripto piyasası yaklaşık bir aydır yükseliyor, dolayısıyla böyle bir düzeltme gerekliydi.

Öte yandan ADA’nın 1 dolara yaklaşmasıyla negatif ivmenin hızlandığı görülüyor. 9 günlük EMA 21 günlük EMA’nın altına düşmek üzere ve ilk “satış” sinyalini verdi. Ayrıca ADA fiyatı da 200 günlük EMA’yı gördü.

‘TL1’ ile bu kilit indikatör arasındaki kesişme noktası güçlü bir sıçrama gerçekleşme ihtimalini artırabilir. Ancak fiyat bu bölgenin altına düşebilir ve ‘TL2’de destek bulabilir. Bu senaryoda yükseliş trendi korunabilir. Ayrıca bir trend dönüşünden önceki son destek de 0.61 dolar seviyesi olabilir.

Cardano destek bölgelerini koruduğu sürece yükseliş yaşama ihtimali devam edecektir.

Bu arada “altcoin sezonu” beklentileri artarken SUBBD (SUBBD) gibi en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

SUBBD (SUBBD) Ön Satışında Yaklaşık 1 Milyon Dolar Toplandı

SUBBD (SUBBD) içerik üreticilerinin içeriklerini özgürce paylaşabilmeleri için adil olmayan kısıtlamaları ve yasakları ortadan kaldırıyor.

Proje, yapay zeka ile içerik üretimini desteklerken, aynı zamanda içerik üreticileri için kazançlı bir platform sunuyor.

İçerik üreticileri, SUBBD token aracılığıyla platformun yönetim politikalarında söz sahibi olurken, kullanıcılar da abonelik ücretlerinden indirimler ve yeni özelliklere erken erişim gibi çeşitli avantajlara sahip olacak.

SUBBD’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak indirimli ön satış fiyatından SUBBD token satın alabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.