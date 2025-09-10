Hoskinson, ABD’nin Sağlık Sistemi İçin Planlarını Açıkladı: Cardano (ADA) Fiyatı Ne Olur?

Kısa bir süre önce Las Vegas’ta gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Cardano kurucusu Charles Hoskinson, ABD’nin sağlık sistemini düzeltmek için yapay zeka ve blockhain planını açıkladı.

ABD’nin sağlık sisteminin tamamen bozulduğunu söyleyen Hoskinson, bu sistemi düzeltmek için kendi servetinden 200 milyon dolar bağışlayacağını söyledi.

Charles Hoskinson critiques the US healthcare model, investing $200M in a patient-centered AI & blockchain clinic in Gillette, Wyoming. A test for tech-driven alternatives. #Cardano pic.twitter.com/a77W9SKH9k — Vincent Bu Lu (@VincentBuLu1) September 9, 2025

Hoskinson, yapay zekanın entegre edilmesinin sistemin daha verimli hale getirilmesi ve hasta merkezli sağlık hizmetlerinin başlatılmasında önemli olacağını vurguladı.

Hoskinson daha önce hasta kayıtlarının blok zincirine taşınması için Cardano tabanlı bir çözüm önermişti. Bu çözüm, hekimlerin tıbbi verilere erişmesini sağlarken gizliliğin korunmasını amaçlıyordu.

Midnight gibi gizlilik odaklı bir blok zinciri hassas verileri işlemek için gereken altyapıyı sunabilir.

Hoskinson’ın planları gerçekleşirse Cardano’nun gerçek dünya kullanımı önemli ölçüde artabilir ve bu da ADA fiyatını destekleyebilir.

Cardano Fiyat Tahmini: ADA Kilit Destekten Sıçradı ve 1 Doları Hedefliyor

ADA son bir haftada iyi performans gösterdi ve %4.7’lik bir artışla 0.90 dolar seviyesi civarına yükseldi.

ADA kısa bir süre önce kilit trend desteğinden sıçradı ve 1 dolar seviyesine doğru yükselişe geçti.

Cardano yükselen kama formasyonunu kırarsa ilk olarak 1.20 dolara, ardından 1.40 dolara ve 2.00 dolara yükselebilir. ADA’nın bu seviyeye yükselmesi, mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık %129’luk bir artış anlamına geliyor.

Önde gelen altcoin’ler yükselişe hazırlanırken, yüksek potansiyelli kripto ön satış projelerinin de iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Dikkat çeken kripto projeleri arasında yer alan SUBBD (SUBBD), ön satışında 1 milyon dolardan fazla fon topladı.

SUBBD ($SUBBD) Ön Satışı 1 Milyon Doları Aştı

Yeni bir kripto projesi olan SUBBD ($SUBBD), yapay zeka, staking, kripto ödemeleri ve premium içerikleri tek bir platformda birleştiriyor.

Aynı zamandan bir içerik platformu olan SUBBD, içerik üreticilerine ve hayranlarına token ödülleri, özel içerikler ve platformun yönetiminde söz hakkı gibi avantajlar sunuyor.

Projenin ön satışında elde edilen gelirrlerin %25’i önde gelen içerik üreticilerini platforma dahil etmek, yapay zeka araçları geliştirmek ve bir içerik ağı oluşturmak için kullanılacak.

SUBBD’nin resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. Kripto ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

