Hong Kong Merkezli Şirket BTC, ETH ve SOL Planlarını Açıkladı: Hisse Fiyatı Fırladı

Hong Kong merkezli dijital medya reklamcılık şirketi QMMM Holdings, 100 milyon dolarlık kripto hazinesi oluşturmayı planladığını duyurdu. Duyurunun ardından şirketin hisse fiyatı %1.736 arttı.

Yahoo Finance verilerine göre, QMMM hisseleri salı günü %2.300 oranında artış yaşadı ve ardından %1.736 artışla 207 dolardan kapanış yaptı.

QMMM hisseleri bir ayda %8.147 değerlendi.

QMMM 100 Milyon Dolarlık Dijital Varlık Hazinesi Oluşturmayı Planlıyor

QMMM, salı günü Bitcoin, Ethereum ve Solana‘yı 100 milyon dolar değerinde bir kripto hazinesi oluşturduğunu açıkladı.

Ayrıca şirket, kripto analizi için yenilikçi araçlar geliştirmek üzere yapay zeka ile blockchain teknolojisini birleştireceğini söyledi.

QMMM CEO’su Bun Kwai, “QMMM’nin bu alana girişi teknolojik inovasyon konusundaki kararlılığımızı ve dijital ekonomiyle gerçek dünya uygulamaları arasında köprü kurma vizyonumuzu yansıtıyor” dedi.

Ayrıca şirket, blockchain tabanlı ve merkezi olmayan bir pazar yeri aracılığıyla veri sağlayıcıları ile tüketicileri buluşturmayı planlıyor. Bu arada QMMM, büyük miktarda veriyi işlemek için yapay zeka destekli analitiklerden yararlanmayı planlıyor.

Kwai, “Kripto girişimlerimiz, yapay zeka ve dijital platformlardaki uzmanlığımızla birleşerek paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmanın yanı sıra ileriye dönük bir teknoloji şirketi olarak rolümüzü de güçlendirecek şekilde tasarlandı” dedi.

Asyalı Şirketlerin Kriptoya İlgisi Artıyor

Son zamanlarda Asyalı şirketlerin kriptoya ilgisinde kayda değer bir artış görüldü.

Girişim sermayesi şirketi Sora Ventures, Asyalı yatırımcılardan topladığı 200 milyon dolar fonla Bitcoin hazine fonu lansmanını duyurdu. Şirket, önümüzdeki altı ay içinde 1 milyar dolar değerinde BTC biriktirmeyi planlıyor.

Ayrıca Metaplanet de BTC alımlarına fon sağlamak üzere 385 milyon yeni hisse ihraç etmeyi planlıyor.