Hindistan’da Kripto Fidye Davasında 14 Kişiye Müebbet Hapis Cezası Verildi

Hindistan’daki yolsuzlukla mücadele mahkemesi, 2018’de bir iş insanının kripto varlıkları nedeniyle kaçırılması ve fidye talepleriyle ilgili olarak 14 kişiyi müebbet hapse mahkûm etti.

Mahkûm edilenler arasında 11 aktif ve eski polis memuru ile 2012–2017 yılları arasında Gujarat Yasama Meclisi’nde görev yapmış eski milletvekili Nalin Kotadiya bulunuyor.

Yerel kaynaklara göre, grup çeşitli Hindistan Ceza Kanunu maddeleri uyarınca kaçırma, fidye ve komplo suçlarından suçlu bulundu. Cezalar, Ahmedabad’daki Özel Yargıç B.B. Jadav tarafından verildi.

Hindistan’da İşadamı Kripto Fidye Tuzağıyla Kaçırıldı

Olay, Surat’tan iş insanı Shailesh Bhatt’ın 9 Şubat 2018’de Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) görevlisi kılığına girmiş kişiler tarafından bir benzin istasyonuna çağrılmasıyla başladı.

Bhatt, buradan Gandhinagar yakınlarındaki bir çiftlik evine götürüldü ve polis memurları tarafından silah tehdidiyle tutuldu. Kaçıranlar, hem kripto para hem de nakit talep etti.

Bhatt, o dönemde yaklaşık 150.000 dolar değerinde 34 Bitcoin’i satmak ve fonları kaçıranlara aktarmak zorunda bırakıldı. Ayrıca, 176 BTC ve yaklaşık 3,6 milyon dolar değerinde ₹32 crore nakit talebi de bulunuyordu, ancak nakit taşıyan kişi bir tuzak olduğunu sezerek teslimatı gerçekleştirmedi.

Savcılar, dava süresince dijital adli bilişim uzmanları ve banka yetkilileri de dahil olmak üzere 172 tanık dinledi.

Ancak, bu tanıklardan 92’si daha sonra ifadelerini geri çekti veya değiştirdi. Yargıç Jadav, tanıkların baskı ve adaletin engellenmesi endişesiyle 25 tanığa yalan beyanda bulunma bildirimi gönderdi.

11 polis memuru ayrıca Hindistan Yolsuzlukla Mücadele Yasası kapsamında görevlerini kötüye kullanmaktan mahkûm edildi. Aylarca yakalanmayan Kotadiya ise Eylül 2018’de tutuklandı.

🚨 BREAKING: 🇮🇳 Gujarat court sentences 14 people to life imprisonment in a 2018 Bitcoin extortion case.



The group kidnapped a businessman & extorted 176 BTC + ₹32 Cr as ransom.



One of India’s biggest crypto-related crime scandals finally reaches verdict.



Source: TOI pic.twitter.com/SVzw7bfMu2 — Crypto India (@CryptooIndia) August 30, 2025

Dava, Bhatt’ın kendisine de dikkat çekiyor; kendisi şu anda başka bir kripto ile ilgili kaçırma olayındaki rolü nedeniyle yasal süreçle karşı karşıya.

Yetkililer, Bhatt’ın iki BitConnect tanıtımcısını kaçırdığını ve binlerce Bitcoin ile Litecoin’in yanı sıra 14 crore’den fazla nakit para talep ettiğini iddia ediyor.

Bhatt, Ağustos 2024’te Hindistan’ın Uygulama Müdürlüğü tarafından kaçırma ve kara para aklama dahil olmak üzere suçlamalarla tutuklandı.

Hindistan Emniyet Güçleri 29 Milyon Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığıyla Bağlantılı Kripto Ağına Baskın Düzenledi

Bu ayın başlarında Hindistan’ın Uygulama Müdürlüğü (ED), Delhi dahil olmak üzere birçok şehirde 11 farklı noktada küresel bir kripto dolandırıcılık ağıyla bağlantılı baskınlar düzenledi. Operasyon, CBI ve Delhi Polis Teşkilatı’nın yaptığı suç duyurularını takiben gerçekleştirildi.

Yetkililere göre, şüpheliler hem Hintli hem de yabancı vatandaşlardan para almak için kendilerini kolluk kuvveti veya teknik destek temsilcisi olarak tanıttı.

Araştırmacılar, dolandırıcıların 29 milyon dolardan fazla Bitcoin topladığını, bunun USDT’ye çevrildiğini ve ardından BAE’deki hawala kanalları üzerinden nakde dönüştürüldüğünü ortaya koydu.

Parayı aklamayı önleme yasası (PMLA) kapsamında gerçekleştirilen baskınlarda, şemayla bağlantılı kişi ve işletmeler hedef alındı.

Operasyon, sahte bir Coinbase sitesi üzerinden gerçekleştirilen 4,7 milyon dolarlık ayrı bir kripto dolandırıcılığı soruşturmasının hemen ardından geldi.

Şüpheli Chirag Tomar ve ortaklarından, 18 mülk ve banka hesaplarını içeren toplam ₹42,8 crore değerinde varlık geçici olarak el konuldu. Ele geçirilen dijital varlıkların yönetimi için CoinDCX görevlendirildi.