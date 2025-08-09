Harvard Vakfı, BlackRock’un Bitcoin ETF’inde 116 Milyon Dolarlık Pozisyon Açıkladı

Harvard Üniversitesi’nin 53,2 milyar dolarlık vakıf fonunu yöneten Harvard Management Company, BlackRock’un iShares Bitcoin ETF’inde 116 milyon dolarlık pozisyon açıkladı. Bu, fona bugüne kadarki en büyük kurumsal yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Cuma günü yapılan başvuruya göre Harvard, 30 Haziran itibarıyla ETF’ten yaklaşık 1,9 milyon hisseye sahipti.

Bu Bitcoin yatırımı, dönem itibarıyla vakıf fonunun Microsoft, Amazon, Booking Holdings ve Meta’nın ardından beşinci en büyük varlığı konumunda yer aldı.

Harvard’ın Yatırımı Önde Gelen Üniversiteler Arasında Büyüyen Bitcoin Benimsenmesinin Sinyalini Veriyor

Harvard’ın BlackRock’un iShares Bitcoin ETF’ine yaptığı 116 milyon dolarlık yatırım, seçkin ABD üniversiteleri arasında Bitcoin bağlantılı finansal ürünlerin kurumsal düzeyde benimsenmesinin en net göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Harvard’ın, daha 2018’de kripto fonlarına yatırım yapma fikrini araştırdığı bildiriliyor, ancak 2025 itibarıyla portföyü hâlâ büyük teknoloji şirketlerine yoğunlaşmış durumda.

2024’te Emory Üniversitesi, Grayscale Bitcoin Mini Trust’ta 15 milyon dolarlık pozisyon açıklayarak, kripto ETF’ine yatırım yapan ilk büyük ABD vakıf üniversitelerinden biri olmuştu.

BlackRock iShares Bitcoin ETF, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ocak 2024’te onayladığı diğer 10 spot Bitcoin ETF’iyle birlikte hızla büyüdü. BlackRock verilerine göre, Perşembe günü itibarıyla fonun net varlıkları 86 milyar doları aşarak onu dünyanın en büyük Bitcoin ETF’i konumuna getirdi.

SEC bu hafta, opsiyon sözleşmeleri olan tüm ETF’ler için sözleşme üst sınırını—iShares Bitcoin ETF dahil—25.000’den 250.000’e yükseltme kararı aldı. Analistler, bu değişikliğin fona yönelik talebi artırabileceğini belirtiyor. Fon, düzenlenmiş Bitcoin erişimi arayan kurumsal ve bireysel yatırımcılar için önemli bir giriş noktası hâline gelmiş durumda.

Michigan Eyaleti Emeklilik Fonu Bitcoin ETF Yatırımlarını Üçe Katladı

Bildirilene göre, Michigan Eyaleti Emeklilik Sistemi (State of Michigan Retirement System) Bitcoin’e olan maruziyetini artırarak, ARK 21Shares Bitcoin ETF’teki hisselerini 300.000 adede çıkardı. Bu miktarın 2025 ikinci çeyrek itibarıyla değeri 11,4 milyon dolar.

31 Mart itibarıyla, 19,3 milyar dolarlık emeklilik fonu 100.000 hisseye sahipti.

Bitcoin’in yanı sıra Michigan, Grayscale Ethereum Trust (ETHE) aracılığıyla 460.000 hisse ile yaklaşık 13,6 milyon dolar değerinde sabit bir Ethereum pozisyonu da bulunduruyor. Bu yatırım, Eylül 2024’ten beri korunuyor.

Bu hamle, Michigan’ı kripto bağlantılı varlıklara yatırımlarını artıran ABD eyalet emeklilik fonları arasına yerleştiriyor.

Örneğin, Wisconsin Eyaleti Yatırım Kurulu (State of Wisconsin Investment Board) şu anda yaklaşık 387,3 milyon dolar değerinde, BlackRock’un iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan 6 milyondan fazla hisseye sahip.

Bu arada, Bloomberg’in kıdemli ETF analistleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bu yıl Solana, XRP ve Litecoin için spot ETF’leri onaylama ihtimalini %90’dan %95’e çıkardı. Bu artış, kurumsal kripto ürünlerine yönelik iyimserliğin güçlenmesinden kaynaklanıyor.