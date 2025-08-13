Grayscale, Cardano ve Hedera İçin Spot ETF Hazırlığında

Grayscale Investments, Cardano ve Hedera için Delaware’de iki yeni yasal tröst kaydı yaptırarak, bu varlıklara yönelik spot borsa yatırım fonlarını (ETF) başlatmaya hazırlandığının sinyalini verdi.

12 Ağustos tarihli başvurularda, varlıkların isimleri Grayscale Cardano Trust ETF ve Grayscale Hedera Trust ETF olarak listelendi. Her ikisi de “genel yasal tröst” (general statutory trust) olarak organize edildi.

Bu kayıtlar Delaware’in resmi şirket kayıt portalında görünüyor ve varlık yönetim şirketinin geçmişte ETF lansmanlarına hazırlanırken izlediği adımlara benziyor. Benzer başvurular, genellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan S-1 formlarından önce gelir. Bu form, fonun borsada işlem görebilmesi için zorunlu bir adımdır.

Yılın başlarında, SEC; Grayscale’in NYSE Arca üzerinden önerdiği spot Cardano ETF’si için 19b-4 formunu ve Nasdaq’ın önerdiği Hedera ETF’si için de aynı formu kabul etmişti. Bu onaylar, düzenleyici inceleme sürecinin ilk aşamasını oluşturuyor.

Cardano ve Hedera Trust’ları, Grayscale’in ETF Stratejisinde Yeni Aşamayı İşaret Ediyor

Grayscale’in Delaware’de yaptığı bu yeni kayıtlar, Cardano (ADA) ve Hedera (HBAR) için gerçekleştirdiği ilk altcoin ETF başvuruları oldu. Şirket daha önce Dogecoin, Filecoin, Avalanche ve Bittensor gibi diğer alternatif kripto paralar için de yatırım tröstleri kaydettirmişti.

Bu adım, aynı zamanda Sui blockchain üzerinde işlem ve veri altyapısı sunan DeepBook ve Walrus projelerinin yerel token’larına erişim sağlayan iki ayrı Grayscale tröstünün lansmanıyla birlikte geldi.

Sektör analistleri, bu gelişmeleri ABD’li varlık yönetim şirketlerinin, spot Bitcoin ve Ethereum fonlarının ticari başarısını temel alarak, altcoin tabanlı ETF’lere genişleme stratejisinin bir parçası olarak görüyor.

Bu başarı, daha geniş bir dijital varlık yelpazesinde düzenlenmiş yatırım fırsatları arayan kurumsal yatırımcıların ilgisini her geçen gün artırıyor.

Düzenleyici Rüzgarlar Altcoin ETF’leri İçin Güçleniyor

Cardano, blokzincir geliştirmede araştırma odaklı yaklaşımıyla tanınırken ölçeklenebilirliğe de büyük önem veriyor. Hedera ise kurumsal kullanım senaryoları için tasarlanmış alternatif bir dağıtık defter modeli sunuyor. Bu nedenle, bu token’lar için ETF listelenmeleri, yatırımcılara yeni erişim kanalları açabilir. Özellikle doğrudan token alımı yerine geleneksel piyasa yapısını tercih eden yatırımcılar için cazip olacaktır.

Mevcut düzenleyici ortam da bu tür ürünlerin lehine değişiyor. Kısa süre önce SEC, spot Bitcoin ve Ether ETF’leri için “in-kind” itfa mekanizmalarını onayladı. Bu karar, diğer kripto paralarla bağlantılı yeni başvuruları da teşvik etti.

Ayrıca SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), “Project Crypto” girişimi kapsamında birlikte çalışıyor. Bu girişim, dijital varlıkların ABD yasaları çerçevesinde nasıl sınıflandırılması gerektiğini netleştirmeyi hedefliyor. Düzenleyiciler, hangi token’ların menkul kıymet sayılması gerektiğini belirleyerek potansiyel ihraççılar için uzun süredir devam eden belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz ay Grayscale, ABD’de halka arz için SEC’e gizli bir başvuru yaparak pazar payını genişletme konusundaki iddiasını pekiştirdi.

Onaylandığı takdirde, spot Cardano ve Hedera ETF’leri her iki token için de likiditeyi ve piyasa katılımını artırabilir. Ayrıca kurumsal yatırımcılara, bu varlıklara erişim için yeni ve düzenlenmiş yatırım araçları sunar. Delaware’deki kayıtlar, Grayscale’in düzenleyici onay çıkar çıkmaz bu ürünleri piyasaya sürmek için gerekli altyapıyı hazırladığını gösteriyor.