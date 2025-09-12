Grayscale Bitcoin Cash ETF Başvurusunu Güncelledi: BCH Fiyatı Ne Olur?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Grayscale, BCH tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu güncelledi ve şimdi SEC’in bu ETF’e yönelik nihai kararı için geri sayım başladı. BCH ETF’inin piyasaya sürülmesi Bitcoin Cash’e yönelik talebi ciddi ölçüde artırabilir.

BCH yıl başından bu yana %38 değer kazandı ve bu süreçte Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans gösterdi.

SEC’in güncellenmiş ETF başvuruları için kararını 180 gün içinde açıklaması bekleniyor ve herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulursa bu süre 60 gün daha uzayabilir.

ETF’ler kripto paralara kurumsal ve bireysel yatırımcı talebini artırabilir. Bitcoin Cash ETF’inin onaylanması da BCH fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

Bitcoin Cash Fiyat Tahmini: BCH Kilit Direnci Aşarsa 1.000 Dolara Yükselebilir

BCH güçlü bir ivme yakalarsa Avalanche (AVAX) ve Stellar’ı (XLM) geçebilir ve en büyük 15. kripto para konumuna yükselebilir.

Bitcoin Cash’in günlük grafiğine bakıldığında nisan ayından beri şekillenmekte olan yükselen kanal görülüyor.

Bitcoin Cash’in fiyat hareketleri, yakında 630 dolar civarındaki direnç seviyesini görebileceğine işaret ediyor. BCH yükseliş ivmesi yakalar ve bu seviyenin üzerine çıkarsa kısa vadede 1.000 dolara doğru yükselebilir.

BCH 750 dolar seviyesini aşar, işlem hacimleri de ortalamanın üzerine çıkarsa 1.000 dolara doğru yükselebilir.

Altcoin sezonu beklentileri artarken Bitcoin Hyper (HYPER) gibi en iyi kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Bitcoin Hyper (HYPER) Ön Satışında 15 Milyon Dolardan Fazla Fon Toplandı

Bitcoin Hyper (HYPER) ön satışında büyük bir ilgi gördü ve şimdiye kadar 15.3 milyon dolar fon toplandı.

Bitcoin için bir katman 2 ağı olan Bitcoin Hyper, Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın ölçeklenebilirliğini ve düşük işlem ücretlerini bir araya getiriyor.

Bitcoin Hyper’ın giderek daha fazla kabul görmesiyle birlikte HYPER tokene yönelik talepte ciddi bir artış gerçekleşebilir.

HYPER token şu anda 0.012905 dolar fiyatla satılıyor. Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

