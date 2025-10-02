BTC $120,101.91 2.18%
Cryptonews Fiyat Tahminleri

Gözler XRP ve SOL ETF’lerinde! Solana Fiyatı Ne Olur?

ETF Solana
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Spot altcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler giderek artarken Solana fiyat tahminleri de pozitife döndü.

Solana, XRP gibi alternatifler karşısında özellikle ilgi görürken, Bloomberg’in ETF analisti Eric Balchunas ise SEC’in yeni listeleme standartları kapsamında ETF’lerin onaylanma ihtimalinin “%100” olduğunu söyledi.

Solana, SEC’in listeleme standartlarına uygun bir varlık olduğu için ETF’lerin onaylanma ihtimalinin de yüksek olduğu düşünülüyor.

Balchunas, özellikle spot Solana ETF’lerinin çok yakında onaylanacağı konusunda umutlu. Solana ETF’lerinin onaylanması, SOL’a büyük bir avantaj sağlayabilir ve kayda değer bir talep görmesine zemin hazırlayabilir.

Bu arada CNBC’ye konuşan ETF analisti David Nadig, yeni standartlarla birlikte önümüzdeki yıllarda 3.000 kadar kripto ETF’inin piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Solana Fiyat Tahmini: SOL ETF’leri Büyük Bir Yükselişi Tetikleyebilir

Talebin artması, 6 aylık yükselen kama formasyonunun tepe noktasına yaklaşan Solana’ya kırılım için gerekli olan ivmeyi sağlayabilir.

solana fiyat grafiği
1 günlük SOL / USD grafiği, yükselen kama kırılımı yaklaşıyor. Kaynak: TradingView.

Solana’nın momentum indikatörleri olumlu sinyaller veriyor. RSI’nin 55’e ulaşması satın alma baskısının arttığını gösteriyor.

MACD histogramı ise sinyal çizgisinin üzerine çıkarak bir altın kesişim (golden cross) oluşturmak üzere. Bu durum, yükseliş trendinin devam edebileceğini düşündürüyor.

Yukarı yönlü bir kırılım için kilit eşik 300 dolar civarında bulunuyor. Solana bu seviyeyi desteğe dönüştürürse %130’luk bir fiyat artışıyla 500 dolar seviyesini hedefleyebilir.

Spot ETF’lerin onaylanması ve ABD’nin faiz indirimlerinin risk iştahını artırması Solana fiyatının 1.000 dolara kadar yükselmesini sağlayabilir. SOL’un bu seviyeye yükselmesi, güncel fiyatına kıyasla yaklaşık %350’lik bir artış anlamına geliyor.

Değerlendirilebilecek Alternatifler

Yeni bir ön satış projesi olan Snorter (SNORT), devam eden ön satışında 4.2 milyon dolardan fazla fon topladı.

Bir alım satım botu olan Snorter, yatırımcıların gelecek vadeden tokenleri erkenden tespit etmelerine ve böylece piyasada bir adım önde olmalarına imkan tanıyor.

Snorter özellikle “sniping” için tasarlanmış bir bot olup, limit emirleri, MEV’e karşı dirençli işlemler, kopya ticareti (copy trading) ve rug pull vakalarından koruma gibi özellikler barındırıyor.

Snorter Bot ve diğer popüler alım satım botları.
Snorter Bot ve diğer popüler alım satım botları.

Bu arada Snorter, staking işlemlerinde %113’e varan APY sunuyor.

Projenin resmi web sitesine giderek Snorter (SNORT) ön satışına katılabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
