Gözler Jackson Hole’e Çevrildi: Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum Ne?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda yapacağı konuşmaya çevrildi.

FED başkanının yapacağı açıklamalar merakla beklenirken bugün kripto piyasası genelinde düşüş görüldü.

CoinMarketCap verilerine göre kripto piyasasının toplam değeri %0.68 düşüşle 3.82 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Lider kripto para Bitcoin (BTC) son 24 saatte %0.7’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 112.530 dolardan işlem görüyor. Bitcoin bir haftada %5.4 ve bir ayda %5 değer kaybetti.

Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum (ETH) ise son 24 saatte %0.1’lik küçük bir artış kaydederek 4.294 dolara ulaştı.

XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) ve Cardano (ADA) da dahil olmak üzere ilk 10’da yer alan kripto paraların çoğu son 24 saatte düşüş yaşadı.

Önde gelen altcoin’lerden biri olan XRP son 24 saatte kaydettiği %2.5’lik düşüşle 2.83 dolardan işlem görüyor. XRP bir haftada %8.9 ve bir ayda %17.9 değer kaybetti. Ancak altcoin yıllık bazda %370.6 değerlenerek Bitcoin ve altcoin’lerin çoğundan daha iyi performans gösterdi.

Bununla birlikte Solana fiyatı %2 düşüşle 181 dolardan işlem görürken, Dogecoin ise son 24 saatte kaydettiği %2.4’lük düşüşle 0.2137 dolardan, Cardano da %3.6’lık düşüşle 0.8417 dolardan işlem görüyor.

Bu arada Coinglass verilerine göre son 24 saatte 228.81 milyon dolar değerinde kripto pozisyonu tasfiye oldu. Bunların 154.05 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar, 74.75 milyon dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturdu.

Bitcoin’de 40.43 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Bitcoin tasfiyelerinin 32.94 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar, 7.49 milyon dolarlık kısmını ise short pozisyonlar oluşturdu.

Ethereum tasfiyeleri ise 88.49 milyon dolara ulaşırken, bunların 45.78 milyon dolarlık kısmı long pozisyonlar ve 42.71 milyon dolarlık kısmı short pozisyonlardı.

FED’in Açıklamaları Bitcoin ve Altcoin’leri Nasıl Etkiler?

Uzmanlar, FED Başkanı Powell’ın faiz politikalarına ilişkin mesajlarının sadece ABD ekonomisinin değil, tüm piyasaların yönünü belirleyeceğini düşünüyor.

FED başkanının faiz indirimine yönelik sinyaller vermesi durumunda kripto paralarda yükseliş yaşanması bekleniyor. Öte yandan Powell’ın şahin mesajlarının ise ABD dolarını güçlendirerek kripto paralar gibi risk varlıkları üzerindeki baskıyı artırabileceği yönünde beklentiler var.

Şimdilik tüm gözler FED Başkanı Powell’ın açıklamalarına çevrilmişken Bitcoin ve altcoin’lerde belirsizlik devam ediyor.