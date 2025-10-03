Google’ın Yapay Zekâsı Gemini, XRP, Pi Coin ve SHIB İçin Dev Ralli Bekliyor

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 3, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ChatGPT’nin en güçlü rakiplerinden biri olan Gemini AI, XRP, Pi Coin ve Shiba Inu’nun yatırımcıların tahmin ettiğinden çok daha erken büyük getiriler sağlayabileceğini öngörüyor.

Kripto sektörünün 2 trilyon dolarlık devi Bitcoin, şu anda 124.128 dolarlık zirvesinin %3,5 altında işlem görüyor. Son 24 saatte %1,1 yükselen BTC, kripto piyasasının toplam değerini de %1,1 artışla 4,21 trilyon dolara taşıdı.

Ekim ayı, kripto camiasında “Uptober” olarak biliniyor ve tarihsel olarak Bitcoin’in en güçlü performans gösterdiği dönemlerden biri. Bu da birçok büyük varlık için yeni rekorların kapıda olabileceği beklentisini artırıyor.

ABD’deki politik gelişmeler de piyasanın ivmesini güçlendiriyor. Temmuz ayında Başkan Trump, stablecoin’lere yönelik ilk net düzenleme olan GENIUS Act yasasını imzaladı. Bu yasa, sabit kripto paraların tam rezervle desteklenmesini zorunlu kılıyor. Ardından SEC, Project Crypto adını taşıyan ve menkul kıymet düzenlemelerini dijital varlıklara uyarlamayı hedefleyen kapsamlı bir reform paketi açıkladı.

Uzmanlara göre bu düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle, sıradaki altcoin rallisi 2021 boğa piyasasını bile gölgede bırakabilir. Gemini AI’nin tahminine göre, bu rallinin öncülerinden bazıları XRP, Pi Network ve Shiba Inu olacak.

XRP (Ripple): Gemini AI, 2025 Sonuna Kadar 5 Dolara Yükseliş Öngörüyor

Gemini AI’nin modellerine göre Ripple’ın yerel tokenı XRP ($XRP), 2025’in sonuna kadar 5 dolara kadar yükselebilir. Bu, mevcut 3,04 dolarlık fiyatına kıyasla yaklaşık %68’lik bir artış anlamına geliyor.

XRP bu yıl şimdiden kayda değer bir güç sergiledi. 18 Temmuz’da 3,65 dolara yükselerek 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini aştı; ancak küresel siyasi ve ekonomik baskılar nedeniyle %16,8 geriledi.

Ripple, uluslararası ödeme ağını genişletmeye devam ediyor ve kurumsal alanda daha fazla kabul görüyor. 2024’te Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’yi gelişmekte olan ülkeler için uygun maliyetli bir havale çözümü olarak tanıdı.

Kaynak: Google Gemini

Ayrıca şirket, büyük bir hukuki zafer elde etti: 2025’in başında SEC, 2023’teki mahkeme kararının ardından XRP davasını geri çekti. Kararda, perakende XRP satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilmediği belirtilmişti.

Gemini AI’nin analizine göre, Temmuz zirvesinin kalıcı olarak aşılması, XRP’yi yıl sonuna kadar 5 dolara taşıyabilir. Bununla birlikte ChatGPT gibi diğer yapay zekâ modelleri daha agresif senaryolar öngörüyor ve fiyatın 7–20 dolar aralığına çıkabileceğini belirtiyor.

Son 12 ayda XRP, %404 yükselerek Bitcoin’in %94’lük ve Ethereum’un %79’luk artışlarını katladı. Teknik göstergeler de güçlü sinyaller veriyor; yıl boyunca görülen üç yükseliş bayrağı formasyonu, 4. çeyrekte daha fazla ivme olabileceğini gösteriyor.

Her ne kadar Fed’in faiz indirimleri ve ilk spot XRP ETF onayı beklenen çıkışı tetiklememiş olsa da, Ekim ortasında açıklanacak ETF kararları ve Noel’e kadar çıkması beklenen yeni ABD kripto yasaları, XRP için güçlü katalizörler olabilir.

Pi Network ($PI): Gemini AI 20 Kat Büyüme Bekliyor

Mobil cihazlardan günlük giriş ve tek dokunuşla coin kazımına izin veren “tap-to-mine” modelini başlatan Pi Network ($PI) için Gemini AI, yıl sonuna kadar 20 katlık bir artış öngörüyor.

Kaynak: Google Gemini

Şu an 0,266 dolar seviyesinde işlem gören PI’nin, 5,20 dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor. Proje ekibinin ekosistemi geliştirmeye devam etmesi ve yaklaşan dönüm noktaları, bu yükseliş beklentisini destekleyen en önemli faktörler arasında.

Ağ, kısa sürede büyük ilerleme kaydederek sürüm 19’dan 23’e geçti ve olası bir ana ağ (mainnet) lansmanı önümüzdeki süreçte fiyat için güçlü bir katalizör olabilir.

Şubat 2025’te piyasaya çıkan PI, yüksek volatilite gösterdi; Mayıs ayında %171’lik bir ralli yaşadı. RSI göstergesinin 30 seviyesine düşmesi, token’ın aşırı satım bölgesinde olduğunu ve güçlü bir toparlanma potansiyeli bulunduğunu işaret ediyor. Bu da uzun vadeli yatırımcılar için “şimdi alım fırsatı” olarak değerlendiriliyor.

Şubat ayında görülen 2,99 dolarlık zirvenin yeniden test edilmesi iddialı ama mümkün bir hedef. Bu gerçekleşmese bile, kripto piyasalarının tarihsel olarak güçlü olduğu Ekim ayında PI’nin Kasım’a kadar 1 dolar seviyesine çıkması ve ardından yıl sonu rallisine katılması olası görünüyor.

Shiba Inu (SHIB): Gemini AI SHIB’de 4 Kat Artış Bekliyor

Shiba Inu (SHIB), 2020’de piyasaya sürüldüğünden bu yana Dogecoin’in en güçlü rakiplerinden biri haline geldi ve bugün 7,4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Kaynak: Google Gemini

Son 24 saatte %1,6 düşerek 0,00001241 dolar seviyesinde işlem gören SHIB, genel kripto piyasasıyla zıt bir hareket sergiliyor. Yüksek piyasa değeri, 8,5%’lik artışla 81,7 milyar dolara çıkan meme coin piyasasındaki daha hızlı yükselişlere kıyasla SHIB’in ivmesini sınırlıyor.

Teknik tarafta, SHIB bu yıl hem düşen kama hem de boğa flaması formasyonlarını kırmayı başardı. Analistler, kasım ayına kadar 0,000025 dolar seviyesinin aşılması halinde Gemini AI’nin yıl sonu için öngördüğü 0,000032–0,00005 dolar aralığının mümkün olduğunu belirtiyor. Bu da mevcut seviyeden yaklaşık 4 katlık bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. SHIB’in RSI değeri şu an 51, yani alım iştahının giderek arttığını gösteriyor.

Shiba Inu, yalnızca bir meme coin olmanın ötesine geçerek Shibarium adlı Layer-2 ağıyla ekosistemini genişletti. Shibarium; düşük maliyetli, hızlı işlemler, dApp desteği ve ek gizlilik özellikleri sunarak SHIB’in rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor.

Maxi Doge (MAXI) – Yüksek Volatiliteli Meme Coin

Gemini’nin öne çıkardığı dikkat çekici projelerden biri de Maxi Doge (MAXI) oldu. Dogecoin’in “daha enerjik kuzeni” olarak konumlanan MAXI, yüksek riskli ve küçük piyasa değerli yatırımları hedefleyen, topluluk odaklı hype projeleri arayan yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Dogecoin artık büyük piyasa değerine sahip, görece olgun bir varlığa dönüşürken, Maxi Doge ise meme kültürü ve volatiliteyi merkezine alarak farklı bir strateji izliyor. Lansmanından bu yana sadece birkaç hafta içinde 2,6 milyon dolar toplaması dikkat çekti.

Ethereum üzerinde ERC-20 token olarak inşa edilen MAXI, Telegram ve Discord kampanyaları, alım-satım yarışmaları ve planlanan ortaklıklarla büyümesini tabandan destekliyor. Toplam 150,24 milyar arzın %25’i pazarlama ve iş birlikleri için ayrılmış durumda. Ayrıca staking özelliği şimdiden devreye alındı ve %127’ye varan APY getirisi sunuyor. Ancak daha fazla kullanıcı katıldıkça bu oranların kademeli olarak düşmesi bekleniyor.

Şu anda ön satışta olan MAXI, 0,00026 dolar fiyatından yatırımcıya sunuluyor. Fiyatların sonraki turlarda kademeli artış göstermesi planlanıyor. Yatırımcılar, MetaMask veya Best Wallet gibi cüzdanlar aracılığıyla Maxi Doge’un resmi web sitesi üzerinden alım yapabiliyor.

Resmî gelişmeleri takip etmek isteyenler için Maxi Doge’un X ve Telegram kanalları aktif olarak güncelleniyor.