Google’ın Yapay Zekâsı Gemini 2025 Sonu İçin XRP, Shiba Inu ve Pepe Fiyat Tahminlerini Açıkladı

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Google’ın Gemini adlı yapay zekâ modeli, Bitcoin’in rekor yükselişinden aldığı ivmeyle birçok popüler altcoinin 2025 sonuna kadar güçlü fiyat artışları yaşayabileceğini öngörüyor.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin, 122.838 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak manşetlere taşındı. Uzmanlara göre bu tarihi kırılma, yükseliş trendinin devam etmesi halinde kriptonun ana akımda benimsenmesini hızlandırabilir.

Bu sıçrama, kripto piyasasında yeni bir heyecan dalgası yarattı. Gemini AI’nin tahminlerine göre, piyasadaki bir sonraki boğa koşusu 2021’deki rekor ralliyi bile geride bırakabilir ve önde gelen altcoinleri daha önce görülmemiş seviyelere taşıyabilir.

İşte Google’ın Gemini modeline göre yıl sonuna kadar ciddi getiri potansiyeline sahip kripto paralar:

XRP (Ripple): Fiyatı Altı Kat Artabilir, Gemini’nin 2025 Sonu Tahmini 20 Dolar

Google’ın yapay zekâ modeli Gemini’ye göre Ripple’ın yerel token’ı XRP, 2025 sonuna kadar 20 dolara ulaşabilir. Bu senaryo gerçekleşirse, XRP’nin şu anki 3,14 dolarlık seviyesinden altı katlık bir değer artışı yaşanmış olacak.

Tahminler, XRP’nin 2025 boyunca sergilediği güçlü performansa dayanıyor. Token, 18 Temmuz’da 3,65 dolara yükselerek 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini geride bıraktı. XRP, son iki haftada %9, son bir ayda ise %47 değer kazanarak Bitcoin dahil olmak üzere raporda adı geçen diğer altcoinleri geride bıraktı.

Yatırımcı güveni, düzenleyici netliğin artması, kullanım alanlarının genişlemesi ve XRP tabanlı spot ETF söylentileriyle destekleniyor. Tüm bu gelişmeler, token’a önemli miktarda sermaye akışı sağlayabilir.

XRP, sınır ötesi ödemeleri aracısız, hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirme kapasitesiyle öne çıkıyor. 2024 yılında Birleşmiş Milletler Sermaye Gelişim Fonu (UNCDF), uluslararası para transferleri için XRP’yi “sürtünmesiz blockchain çözümü” olarak onayladı.

2023’te ABD mahkemesinden gelen kritik bir karar, Ripple’ın bireysel yatırımcılara XRP satışının menkul kıymet olarak değerlendirilmediğini hükme bağladı. SEC, Mart 2025 itibarıyla davayı tamamen düşürdü ve token’ın önündeki en büyük engellerden biri kalkmış oldu.

XRP, şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinin %11,4 altında işlem görüyor. Bu seviyenin aşılması durumunda, Gemini’nin yıl sonu için belirlediği 5 ila 15 dolar aralığındaki muhafazakâr hedeflerin ötesine geçilmesi mümkün.

Teknik göstergeler de bir düzeltme dönemine işaret ediyor: RSI, geçen haftaki 86 seviyesinden bugün itibarıyla 61’e geriledi. Bu durum, yeni bir yükseliş öncesinde fiyatın konsolide olabileceğini gösteriyor.

Eğer regülasyonlar XRP lehine daha da yumuşarsa—özellikle Trump yönetiminde olası bir değişiklikle—Gemini AI, XRP’nin 2021 boğa sezonundaki zirvelerini aşabileceğini ve tahmini değerin iki katına kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Son bir yılda XRP %433’lük etkileyici bir yükselişle, aynı dönemde %75 artış gösteren Bitcoin’i açık farkla geride bırakmış durumda.

Shiba Inu (SHIB): Gemini, SHIB Yılı 35 Kat Artışla Kapatabilir Diyor

2020 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülen Shiba Inu (SHIB), Dogecoin’in ardından en büyük ikinci meme coin konumuna ulaştı. Yaklaşık 8,3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan SHIB, şu sıralar 0,00001408 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Token, son bir ayda %23 yükselerek yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti.

Teknik analizler, SHIB’in önemli bir kırılımın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Kasım–Mart arasındaki dönemde oluşan alçalan takoz formasyonunun yanı sıra, Mayıs ortasında belirginleşen yükselen bayrak formasyonu, yukarı yönlü hareket ihtimalini güçlendiriyor.

En yakın direnç seviyesi 0,000022 dolarda yer alıyor. Ancak yükseliş ivmesi korunursa, Gemini’nin yıl sonu için belirlediği en iyimser senaryo devreye girebilir. Buna göre SHIB, Aralık ayına kadar 0,0001 ila 0,0005 dolar bandına ulaşarak mevcut seviyesinden 7 ila 35 kat arası bir değer artışı yaşayabilir.

Bu potansiyel rallinin arkasındaki en büyük itici güçlerden biri, SHIB’in agresif token yakım mekanizması. Sadece bu ay içinde yedi gün içerisinde 1,3 milyar SHIB yakıldı ve yakım oranı %2.080 artış gösterdi.

SHIB, artık sadece bir “meme coin” olmaktan çıkıyor. Ethereum altyapısı üzerinde geliştirilen token, şimdi Shibarium adlı Layer-2 çözümünün avantajlarından faydalanıyor.

Bu çözüm, ağın ölçeklenebilirliğini artırırken işlem ücretlerini ciddi şekilde düşürüyor, merkeziyetsiz uygulamaların performansını artırıyor ve kullanıcı gizliliğini geliştiriyor. Tüm bu gelişmeler, SHIB’i DeFi ekosisteminde daha etkin bir varlık haline getiriyor.

Pepe ($PEPE): Gemini, PEPE’nin Yıl Sonuna Kadar Değerini 3 Katına Çıkarabileceğini Tahmin Ediyor

Matt Furie’nin ikonik çizgi karakterinden ilham alınarak Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe (PEPE), kısa sürede piyasa değeri açısından önde gelen meme coin’lerden biri haline geldi.

Şu anda 5,4 milyar doların üzerinde bir değerlemeye sahip olan PEPE, köpek temalı olmayan rakipleri arasında açık ara liderliğini sürdürüyor.

Pek çok taklidinin ortaya çıkmasına rağmen, güçlü topluluk desteği ve yüksek piyasa likiditesi PEPE’nin zirvedeki yerini korumasını sağladı. Elon Musk da zaman zaman yaptığı imalı paylaşımlarla PEPE’yi Dogecoin ile birlikte favorileri arasında gösterdi.

Son 24 saatte %5,6’lık bir gerileme yaşasa da, PEPE hâlâ son 30 günde %19,3’lük yükselişiyle Bitcoin ve Ethereum’un günlük ortalama getirilerini geride bıraktı. Token şu sıralar 0,0000129 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Google’ın Gemini AI modeli, yıl sonuna kadar PEPE’nin değerini üçe katlayabileceğini öngörüyor. Bu durumda token, 0,000035 dolara kadar tırmanabilir—bu da Aralık 2024’te ulaştığı 0,00002803 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) oldukça üzerine çıkacağı anlamına geliyor. PEPE, o ATH’den bu yana %54 oranında gerilemiş durumda.

Teknik analiz tarafında ise, Kasım-Mart döneminde oluşan alçalan takoz formasyonu dikkat çekiyor. Bu yapı, genellikle kısa vadede sert yön değişimlerinin habercisi olarak kabul ediliyor.

Boğa piyasasının devam etmesi halinde, PEPE’nin geçmiş zirvelerini yeniden test etmesi ve yıl bitmeden 0,00004 ila 0,00005 dolar aralığına ulaşması olası görülüyor. Özellikle genel piyasa rallisi derinleşirse, PEPE bu tahminlerin de ötesine geçebilir.

TOKEN6900: 1000 Kat Getiri Hedefleyen Yeni Nesil Meme Coin Yatırımcıların Radarında

Gemini AI’nin büyük altcoin’ler için güçlü ancak sınırlı yükselişler öngördüğü bir ortamda, çarpıcı kazanç arayan yatırımcılar gözünü daha küçük piyasa değerine sahip ve viral potansiyele sahip yeni nesil meme coin’lere çevirdi.

Bu yeni dalganın öncülerinden biri olan TOKEN6900 (T6900), henüz iki hafta önce ön satışa sunulmasına rağmen şimdiden 1,3 milyon dolardan fazla yatırım topladı.

Ethereum tabanlı (ERC-20) bir meme coin olan TOKEN6900, adeta piyasa gerçekliğini tiye alan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Resmi web sitesinde şu ifade yer alıyor:

“Bu proje temellere değil; yanılsama, ironi ve internet bağımlısı trader’ların ortak halüsinasyonuna dayanıyor.”

TOKEN6900, aşırı değerlenmiş piyasa balonlarını hicveden SPX6900 isimli başka bir meme coin’den esinlenerek ortaya çıktı. Toplam arzı 930.993.091 adet olarak belirlenen TOKEN6900, bu sayıyla SPX6900’un ön satış arzından sadece bir token fazla belirlenmiş—markalaşmadaki ironi dozunu daha da artırarak.

Herhangi bir doğrudan kullanım alanı bulunmasa da proje, staking (kilitleyerek pasif kazanç elde etme) özelliğiyle yatırımcılara pasif gelir fırsatı sunuyor. Şu anda TOKEN6900’un ön satış fiyatı 0,00675 dolar seviyesinde. Ancak fiyatın önümüzdeki 48 saat içinde yeniden artması bekleniyor, bu da erken yatırımcılara daha düşük giriş maliyetiyle pozisyon alma avantajı sağlıyor.

Projeye dair gelişmeleri takip etmek isteyen yatırımcılar, TOKEN6900’un resmî X (Twitter) ve Instagram hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşabilir.