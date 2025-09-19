Google Gemini’den XRP, Pepe ve Solana İçin Çarpıcı 2025 Sonu Tahmini!

Google’ın ChatGPT’ye rakip yapay zekası Gemini AI, XRP, Pepe ve Solana’nın yıl sonunda yatırımcılara önemli getiriler sağlayabileceğini öngörüyor.

Piyasa koşulları bu tahmine uygun görünüyor. Bitcoin, ağustos ayında yeni bir rekor kırarak 124.128 dolara ulaştı ve bir ay önceki 122.838 dolarlık zirvesini geçti.

Düzenleyici cephede de gelişmeler var. Başkan Trump, Temmuz ayında stablecoin’leri kapsayan ve tam rezerv desteği zorunluluğu getiren GENIUS Yasası’nı imzaladı. Kısa süre sonra SEC, dijital varlık şirketlerine daha net bir rehberlik sağlamayı hedefleyen Project Crypto’yu başlattı.

Analistler, düzenlemelerdeki netlik ve piyasalardaki iyimserlik sayesinde, altcoin ve meme token’larda 2021’deki patlayıcı yükselişi aratmayacak bir hareketin kapıda olabileceğini belirtiyor. Gemini AI’nin tahminleri doğru çıkarsa, XRP, Pepe ve Solana bu yükselişe öncülük edebilir.

XRP (Ripple): Gemini XRP’de Yıl Sonuna Kadar %60’lık Sıçrama Öngörüyor

Kripto analiz platformu Gemini, Ripple’ın XRP’sinin ($XRP) 2025 sonuna kadar 5 dolara kadar yükselebileceğini, yani mevcut 3,00 dolarlık fiyatına göre yaklaşık %60 artış potansiyeli taşıdığını açıkladı.

XRP, yıl içinde dayanıklılık gösterdi. Token, 18 Temmuz’da 3,65 dolara fırlayarak 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu geride bıraktı, ancak makroekonomik olumsuzluklar nedeniyle yaklaşık %15 geriledi.

Ripple, küresel çapta sınır ötesi ödeme ağını genişletmeye devam ediyor. BM Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’yi 2024’te gelişmekte olan ekonomiler için uygun maliyetli bir para transferi aracı olarak öne çıkardı.

SEC ile uzun süren hukuki mücadele de bu yıl son buldu. Kurum, 2023 tarihli mahkeme kararına atıfta bulunarak perakende XRP satışlarının menkul kıymet olmadığını teyit etti, bu da Ripple ve diğer altcoin’ler için belirsizlik bulutunu ortadan kaldırdı.

Teknik göstergeler de olumlu. XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) 59 seviyesinde, alım ivmesinin yükseldiğini gösteriyor. Fed’in faiz indirimi kararı ve ilk spot XRP ETF’sinin piyasaya sürülmesi, fiyatı destekleyen diğer önemli etkenler arasında.

XRP, son 12 ayda %440 artış göstererek, Bitcoin’in %95 ve Ethereum’un %98’lik performansını geride bıraktı. Analistler, Gemini’nin öngördüğü 5 dolar seviyesinin makul olduğunu, bazı tahminlerin ise 10 veya 20 dolar gibi daha yüksek değerlemeleri işaret ettiğini belirtiyor.

Pepe ($PEPE): Gemini, Köpek Temalı Olmayan Meme Coin’de 5 Katlık Ralli Öngörüyor

Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe ($PEPE), hızla piyasa değeri bakımından en büyük üç meme coin arasında yerini aldı. Şu anda yaklaşık 4,65 milyar dolar değerinde olan Pepe, köpek temalı olmayan en büyük meme token olarak dikkat çekiyor.

Zorlu rekabete rağmen token, derin likiditesi ve topluluğunun desteğiyle güçlü bir performans sergiliyor. Elon Musk, X platformunda Pepe’ye şaka yollu göndermelerde bulunarak, Dogecoin ile birlikte Pepe’nin de sahibi olabileceği spekülasyonlarına yol açtı.

Şu anda 0,00001107 dolar seviyesinden işlem gören Pepe, meme coin sektöründeki %3’lük düşüşe paralel olarak bir gecede %3,2 değer kaybetti. Geçen hafta ise %7 artış göstererek Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ve Shiba Inu’yu geride bıraktı.

Teknik göstergeler, 0,000018-0,000022 dolar bölgesindeki direnç kırılırsa, tokenin düşüş ortasında 0,00003 dolara doğru hareket edebileceğini işaret ediyor. Gemini ise olumlu bir piyasada Pepe’nin mevcut seviyelerin beş katına çıkarak 0,00005 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Kasım-Mart döneminde oluşan alçalan kama formasyonu, yükseliş eğiliminin sinyalini veriyor ve düzenleyici koşulların iyileşmesiyle birlikte Pepe güçlü bir ralliye hazırlanıyor olabilir.

Solana (SOL): ETF Spekülasyonu ve Ekosistem Büyümesiyle Aralık Ayına Kadar 4 Kat Kazanç Bekleniyor

Solana ($SOL), 132,4 milyar doları aşan piyasa değeri ve yaklaşık 12,74 milyar dolarlık toplam kilitli değeri (TVL) ile akıllı sözleşme alanındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geliştirici faaliyetleri ve kurumsal ilgi artarken, yatırımcı coşkusunun bir kısmı, ABD’de listelenebilecek olası bir Solana spot ETF’si etrafında şekilleniyor. Bu ETF spekülasyonu, daha önce Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde görülen girişleri taklit edebi

Başkan Trump, bu yılın başlarında Solana’yı önerilen ABD ulusal Bitcoin rezervine dahil etme fikrini ortaya atarak piyasadaki heyecanı artırdı. Ancak plan çerçevesinde Solana, doğrudan piyasadan satın alınmayacak, yalnızca devlet el koymalarından elde edilirse tutulacak.

Fiyat performansı da dikkat çekici. Ocak ayında 250 dolara kadar yükselen, Nisan’da 100 dolara gerileyen ve ardından 247 dolara sıçrayan Solana, yılın başından bu yana neredeyse en yüksek seviyelerine ulaştı.

Gemini, alçalan kama formasyonundan çıkan bu hareketin, yıl sonuna kadar 1.000 dolara doğru bir yükselişin mümkün olduğunu ve 293,31 dolarlık önceki rekorunun üç katından fazla artış sağlayabileceğini öngörüyor. Ancak bu dönüm noktasının gerçekleşmesi, SEC’in önümüzdeki aylarda uygulayacağı kripto düzenlemelerine bağlı olacak.

Maxi Doge (MAXI): Dogecoin’in Daha Cesur ve Spekülatif Alternatifi

Gemini’nin ana seçenekleri dışında fırsat arayan yatırımcılar için Maxi Doge ($MAXI), Dogecoin’in daha cesur kuzeni olarak öne çıkıyor. Meme coin piyasasında yüksek riskli bir seçenek sunan Maxi Doge, hicivsel hikayeleri ve topluluk katılımını merkeze alıyor.

Dogecoin, Bitcoin ve Ethereum’u takip eden milyarlarca dolarlık bir varlığa dönüşmesine rağmen, 2021’deki çılgın oynaklığını kaybetti. Buna karşın Maxi Doge, risk almak isteyen yatırımcılara hitap ediyor. Ön satışın ilk ayında 2,3 milyon doların üzerinde gelir elde edildi.

Ethereum’un ERC-20 standardı üzerine inşa edilen MAXI, Telegram ve Discord kampanyaları, trade yarışmaları ve diğer projelerle ortaklıklar aracılığıyla topluluk büyümesini destekliyor.

Toplam 150,24 milyar token’ın %25’i, pazarlama ve iş birlikleri için ayrılan Maxi Fonu’na tahsis edildi. Staking de aktif olup, şu anda %142 yıllık getiri oranı sunuyor; ancak katılım arttıkça getirilerin düşmesi bekleniyor. Ön satış fiyatı 0,000258 dolar olarak belirlenen MAXI, iki gün içerisinde artış planlıyor.

Yatırımcılar, MetaMask veya Best Wallet gibi cüzdanları kullanarak resmi Maxi Doge sitesi üzerinden katılım sağlayabilir ve güncel gelişmeleri Maxi Doge’un resmi X ve Telegram sayfalarından takip edebilir.