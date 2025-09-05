Google Gemini AI, XRP, Solana ve Pepe’nin 2025 Sonu Fiyatını Tahmin Etti – Büyük Ralli Geliyor mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ağustos’ta 124 bin dolardan 107 bin doların altına sert düşüş yaşayan Bitcoin, yeniden 110 bin dolar seviyesini aştı. Ancak piyasa genelinde zayıf seyir devam ediyor ve bu desteğin kalıcı olup olmayacağı belirsiz. Eylül ayında faiz indirimi ihtimalinin %99’a yükselmesi, yatırımcılar arasında temkinli bir hava yaratıyor.

Google’un yapay zekâ modeli Gemini ise uzun vadeli görünümde iyimserliğini koruyor. Model, mevcut belirsizliğe rağmen kripto piyasasının güçlü bir toparlanma potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor.

Ethereum tarafında ise yeni bir rekor görüldü. ETH fiyatı 4.950 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu çıkış, Pepe gibi ETH tabanlı altcoinleri de yukarı taşıdı ve genel altcoin piyasasına ivme kazandırdı. Ardından fiyatlar kısmen soğusa da piyasa duyarlılığı hâlâ pozitif.

Dünyadaki en kripto-dostu düzenleyici ortamın oluşmaya başladığı değerlendirmesi yapılırken, Gemini’nin boğa senaryosu da bu beklentiyle örtüşüyor.

XRP (Ripple): Google’ın AI’ı 4 Doları “Muhafazakâr Hedef” Olarak Belirledi

Google’un yapay zekâ modeli Gemini, 2025’te güçlü bir çıkış yapan XRP için yeni yükseliş öngörüsünde bulundu. SEC davasını geride bırakan ve %400’lük artış kaydeden XRP, yıl içinde 1 doların üzerine çıkmayı başardı. Gemini’ye göre bu rallinin hâlâ devam etme potansiyeli var ve $4.00 seviyesi “temkinli bir hedef” olarak değerlendiriliyor.

Benimseme tarafında da önemli adımlar atılıyor. XRP Mastercard lansmanı ile kripto, doğrudan trilyon dolarlık kredi kartı sektörüne giriş yaptı. Ayrıca ekim ayında bir XRP spot ETF onay ihtimali gündemde. Bloomberg, onay olasılığını %85’e çıkardı. Böyle bir gelişme, kurumsal yatırımcıların büyük ölçekli girişlerini tetikleyebilir.

Ekosistem tarafında da genişleme devam ediyor. B3 Network, Base üzerinde geliştirilen Layer-3 zincirinden XRPL’ye açılarak XRP Commons ile ortaklık kurdu. Bu iş birliği, oyun geliştirme ve lansmanlarını Ripple ağına taşımayı amaçlıyor ve geliştiricilere gerçek dünyaya entegre çözümler sunmayı hedefliyor.

Teknik analizde $3.60 seviyesi kritik direnç konumunda. Bu seviyenin kırılması halinde yeni zirvelerin önü açılabilir. Aşağı yönde ise $2.50 ve $2.30 bölgeleri güçlü destek olarak öne çıkıyor. XRP’nin uzun vadeli hedefleri $10 seviyesine işaret etse de, analistler volatiliteye karşı temkinli kalınması gerektiğini vurguluyor.

Solana (SOL): SOL’un Yıl Sonuna Kadar Ethereum’u Geride Bırakması Bekleniyor

2024’teki büyük rallisinin ardından yatay seyreden Solana, on-chain gelirlerde ilk sıralardaki yerini koruyor. Son 30 günde 5 milyon dolar gelir elde eden ağ, ekosistemini büyütmeye devam ediyor.

Ağın en büyük yükseltmesi olarak görülen Alpenglow, %98’in üzerinde destekle kabul edildi. Yükseltme sonrası işlem kesinleşme süresi yalnızca 150 milisaniyeye inecek.

Bu gelişme, Solana üzerinde gerçek zamanlı yapay zekâ servislerinin önünü açarak DeFi ajanlarından zincir üstü LLM çağrılarına kadar geniş bir kullanım alanı sağlayacak.

Likidite stake tarafında da rekor kırıldı. LST’lerde kilitli SOL miktarı 57 milyon SOL’e ulaştı; bu rakam, ağda stake edilen toplam 418 milyon SOL’ün %13,65’ine denk geliyor.

Fiyat tarafında Solana, uzun süredir test ettiği düşen trend çizgisini kırmaya çalışıyor. 200 dolar seviyesi güçlü destek konumuna gelirken, aşağıda 177 dolar ilk majör destek, 126 dolar ise daha düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 250–285 dolar bandı en kritik arz bölgesi. Bu seviyenin temizlenmesi halinde 350 dolar ve ardından 400 dolar hedefi masada.

RSI şu anda 46 seviyesinde ve yukarı yön için alan bırakıyor. MACD yatay olsa da, boğaların baskıyı sürdürmesi halinde kesişim sinyali gelebilir. Genel yapı güçlü görünüyor; Solana 200 dolar üzerinde kaldıkça uzun vadeli kırılım olasılığı artıyor.

Pepe ve Maxi Doge Meme Coin Sahnesinde Öne Çıkıyor

Meme coin piyasasında Pepe (PEPE) ve Maxi Doge öne çıkan isimler olmaya devam ediyor. Son haftalardaki fiyat hareketleri topluluğun alım iştahını koruduğunu gösteriyor.

Dip seviyelerde alımlar sürerken, büyük cüzdanların yoğun birikim yaptığı görülüyor. Bu tablo, yılın geri kalanına yönelik boğa beklentilerini güçlendiriyor.

Buna rağmen geçen hafta PEPE’nin fiyatı ve işlem hacmi %15 geriledi. Fiyat grafiği kritik bir destek bölgesinde bulunuyor.

830 seviyesinde güçlü destek, daha aşağıda ise 600 seviyesinde derin destek dikkat çekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.900–2.500 bandı en büyük direnç konumunda.

Teknik göstergeler karışık sinyaller veriyor. RSI 38 seviyesinde, ayıların kontrolünü işaret etse de yukarı yön için alan bırakıyor. MACD ise yatay seyrediyor ve şimdilik belirgin bir momentum göstermiyor. Yine de Gemini ve bazı analistler, PEPE’nin Ethereum’un güçlü performans gösterdiği dönemlerde toparlanma eğiliminde olduğunu belirtiyor.

Topluluk desteği, kurumsal cüzdanların birikimi ve Ethereum ile korelasyon, PEPE’nin önümüzdeki dönemde yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğine dair umutları canlı tutuyor.

Maxi Doge Yeni Meme Coin Lideri mi? Yatırımcılar 1000x Potansiyeli Konuşuyor

Altcoin piyasasında uzun süredir Dogecoin (DOGE) ve Pepe (PEPE) ön planda yer alıyor. Ancak yeni döngüde sahneye çıkan Maxi Doge (MAXI), yatırımcıların radarına güçlü şekilde girdi.

DOGE ve Shiba Inu (SHIB) gibi büyük isimler mevcut döngüde 2–3 katlık yükseliş potansiyeline sahip görülse de, yatırımcıların “yaşam değiştiren” fırsatlar arayışında gözü daha küçük ölçekli projelere kayıyor. Bu noktada Maxi Doge’nin 1000x hedefi gündemde.

Projeye yönelik ilgi dikkat çekici. Şimdiye kadar 1,84 milyon doların üzerinde fon toplayan Maxi Doge, güçlü bir ön satış performansı sergiledi. En dikkat çekici nokta ise dağıtım modeli. Arzın yaklaşık %40’ı halka açık ön satışta yatırımcılara sunuldu, özel satış ya da içerdeki yatırımcı payı ayrılmadı. Bu da, ileride “balina satışı” riskini azaltan bir faktör olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Maxi Doge ekibi, yatırımcı ilgisini artırmak için staking programı başlatıyor. Katılımcılar, ön satış döneminde aldıkları tokenları kilitleyerek yıllık %171’e kadar getiri elde edebilecek. Böylece erken yatırımcılar, token büyük borsalarda listelenmeden önce bile ödül kazanmaya başlayabilecek.

Ön satış hızla ilerliyor ve fiyatın iki gün içinde artacağı açıklandı. Yatırımcılar ETH, USDT, BNB ya da kredi kartı ile MAXI satın alabiliyor.

Meme coin piyasasında DOGE iki döngü önce, PEPE ise bir önceki döngüde öncü rol üstlenmişti. Şimdi gözler, Maxi Doge’nin aynı başarıyı tekrarlayıp tekrarlayamayacağında.