Google Gemini AI, XRP, Dogecoin ve Cardano İçin Yıl Sonuna İşaret Etti – XRP, DOGE ve ADA Hangi Seviyeyi Görecek?

Google’ın ChatGPT rakibi Gemini AI, yıl sonu yaklaşırken XRP, Dogecoin ve Cardano’nun yatırımcılarına kayda değer getiriler sağlayabileceğini öngörüyor.

Son dönemdeki piyasa hareketleri de bu görüşü destekler nitelikte. Geçen ayın sonunda Bitcoin, 124.128 dolara çıkarak birkaç hafta önce kırdığı 122.838 dolarlık rekorunu geride bıraktı.

Bu hafta ise piyasa kayıplarını telafi etmeye başladı. Son 24 saatte kripto piyasası toplamda %1,4 yükselerek 4,11 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Regülasyon cephesinde ise Başkan Trump, ABD’nin stablecoin’lere özel ilk yasası olan GENIUS Act’i imzaladı. Bu yasa, stablecoin’lerin tam rezervle desteklenmesini zorunlu kılıyor.

Aynı zamanda SEC, menkul kıymet düzenlemelerini modernize etmeyi ve blokzinciri şirketlerine daha net uyum yolları sunmayı hedefleyen Project Crypto girişimini duyurdu.

Tüm bu gelişmelerle birlikte birçok piyasa analisti, altcoin ve meme coin’lerin 2021’i hatırlatacak bir geri dönüş yapabileceğini düşünüyor. İşte XRP, Dogecoin ve Cardano için öne çıkan senaryolar.

XRP (Ripple): Gemini AI, 3× Yükseliş Öngörüyor – 9 Dolara Doğru Yol Açılabilir

Gemini AI, XRP’nin ($XRP) 2025’in sonuna kadar 9 dolara çıkabileceğini, bunun da mevcut 3 dolar civarındaki fiyatına kıyasla üç kat artış anlamına geldiğini öngörüyor.

Token halihazırda güçlü bir performans sergileyerek 18 Temmuz’da 3,65 dolara ulaştı ve 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini aştıktan sonra yaklaşık %18 geri çekilerek bugünkü seviyelerine geldi.

Ripple’ın küresel genişlemesi iyimserliği beslemeye devam ediyor. 2024’te BM Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’yi gelişmekte olan ekonomilerde sınır ötesi ödemeler için bir çözüm olarak onayladı.

Bu yılın başlarında Ripple, SEC ile süregelen uzun hukuk mücadelesini noktalamıştı. Düzenleyici kurumun davayı resmen geri çekmesi, 2023’te verilen ve XRP’nin bireysel yatırımcı işlemlerinin menkul kıymet satışı olmadığına hükmeden kararı pekiştirdi. Bu karar, altcoinler için dönüm noktası oldu.

Gemini AI’ye göre XRP için temel senaryo 3,30–5,50 dolar aralığında şekilleniyor. Ancak Trump yönetiminin sektör dostu politikaları hayata geçirmesi durumunda fiyatın 9 dolara kadar yükselme ihtimali bulunuyor. ABD’de spot XRP ETF’lerinin onaylanması da önemli bir katalizör rolü görebilir.

Teknik göstergeler de bu tabloyu destekliyor. RSI’ın 54’ten yükselişe geçmesi, güçlü bir alım baskısına işaret ediyor ve XRP’yi Ekim’e kadar 4 dolara taşıyabilir. Son 12 ayda XRP %463 yükselerek Bitcoin’in %101’lik ve Ethereum’un %90’lık performansını açık farkla geride bıraktı.

Dogecoin ($DOGE): İlk Meme Coin Hâlâ Gücünü Koruyor

Dogecoin ($DOGE), 2013’te şaka amaçlı bir proje olarak doğmasına rağmen bugün 4 trilyon dolarlık kripto piyasasında 37,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk 10 coin arasında yer alıyor. On yılı aşkın süredir ayakta kalmasını sağlayan en büyük etkenler, sadık topluluğu ve giderek artan ödeme aracı olarak kullanımı oldu.

DOGE fiyatı çoğunlukla Bitcoin hareketlerini takip etse de yüksek likiditesi ve güçlü topluluk desteği sayesinde birçok piyasa çöküşünü atlatmayı başardı. Şu anda 0,2605 dolar seviyesinden işlem gören DOGE, son bir yılda değerini ikiye katlayarak Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu ve Pepe gibi rakiplerini geride bıraktı.

Teknik göstergeler de yeniden güçlenmeye işaret ediyor. Temmuz ayında RSI 80 seviyesini görerek aşırı alım bölgesine giren DOGE, Ağustos’taki piyasa düzeltmesiyle 40’a kadar çekilmişti. Ancak endeks bugün 63 seviyesine yükselerek alıcıların yeniden sahaya döndüğünü gösteriyor.

Analistler, Kasım–Nisan, Temmuz ortası ve en son Ağustos’ta tekrar eden düşen kama formasyonlarının klasik boğa sinyali olduğuna dikkat çekiyor.

Gemini AI, Dogecoin için yıl sonu hedefini 0,40 dolar olarak belirliyor. Bu, mevcut seviyeden yüzde 50’lik bir yükseliş anlamına geliyor. Ancak DOGE topluluğunun en güçlü motivasyonu olan “1 dolar Dogecoin” hedefi hâlâ masada ve yatırımcıların en büyük beklentisi olmaya devam ediyor.

Benimseme tarafında ise ivme artıyor. Tesla, belirli ürünlerinde DOGE ile ödeme kabul ediyor. Ayrıca PayPal ve Revolut gibi büyük platformların Dogecoin transferlerini desteklemeye başlaması, token’ın ödeme coin’i olarak konumunu daha da sağlamlaştırıyor.

Cardano ($ADA): Çevre Dostu Blockchain, %158 Yükseliş Potansiyeliyle Öne Çıkıyor

Cardano ($ADA), son bir yılda %163 değer kazanarak Bitcoin, Ethereum ve Solana’yı geride bıraktı ve ilk 10 büyük kripto içinde yalnızca XRP’nin arkasında ikinci sırada yer aldı. Bu performansın arkasında çevre dostu, ölçeklenebilir blockchain altyapısına artan ilgi, stablecoin projelerindeki ilerlemeler ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu bulunuyor.

ADA, siyasi arenada da dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Stratejik Kripto Rezervi planına ilişkin Truth Social paylaşımında Cardano’ya yer verdi.

Rezervin odağında Bitcoin olsa da ADA’nın da eklenebileceği belirtildi. Ancak bu, yalnızca hükümet tarafından el konulan varlıklardan sağlanacak, doğrudan piyasa alımlarıyla olmayacak.

Ethereum’un kurucu ortaklarından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen Cardano, Proof-of-Stake mekanizması, düşük enerji kullanımı ve akademik temelli araştırma yaklaşımıyla hem kurumların hem de bireysel yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Şu anda 0,89 dolar seviyesinde işlem gören ADA’nın piyasa değeri 32,1 milyar dolar. Gemini AI, Cardano’nun 2026’ya kadar 10 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu, bugünkü seviyeden %1.036’lık devasa bir artış anlamına geliyor ve 2021’deki 3,09 dolarlık tüm zamanların en yüksek fiyatının da üç katından fazla.

Teknik açıdan ADA, 2024 sonlarından bu yana bir düşen kama formasyonu içinde konsolide oluyor. 1,10 doların üzerinde bir kırılım, fiyatın 1,50–2,50 dolar aralığına yükselmesine zemin hazırlayabilir. ABD’de düzenleyici netlik sağlanmasıyla desteklenecek güçlü bir boğa koşusu ise ADA’yı 5 dolar ve üzerine taşıyabilir.

