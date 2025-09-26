Google Bitcoin Madenciliğine Giriyor! BTC Fiyatı Yükselir mi?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 26, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin ($BTCUSD) son 24 saatte %1.78’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 109.373 dolardan işlem görüyor. Ayrıca lider kripto paranın piyasa değeri 2.17 trilyon dolar seviyesinde. Bu arada Google’dan büyük bir Bitcoin hamlesi geldi. Google, Nasdaq’da listelenen Bitcoin madenciliği şirketi Cipher Mining’de %5.4 hisse karşılığında Fluidstack’in 1.4 milyar dolarlık kira yükümlülüğünü karşılamak için anlaşmaya vardı.

Bu anlaşma, 3 milyar dolar değerinde ve 10 yıllık bir anlaşma kapsamında gerçekleştirildi. Buna göre Cipher, Texas’ta bulunan Barber Lake tesisinde 168 megavat yüksek performanslı bilgi işlem gücü sağlayacak. Bu kapasitesi 500 megavata kadar çıkarma imkanı olan Cipher, Bitcoin madenciliği ile yapay zeka arasında önemli bir köprü işlevi görecek.

Cipher Mining Signs 168 MW, 10-Year AI Hosting Agreement with Fluidstack



In this transaction, Cipher will deliver 168 MW of Critical IT Load to Fluidstack at its Barber Lake site, securing ~$3B in contracted revenue over the initial 10-year term. The agreement also includes two… — Cipher Mining (@CipherInc) September 25, 2025

Google, ağustos ayında TeraWulf’tan %14 hisse almıştı. Analistler, Wall Street şirketlerinin kripto madenciliğine yapay zekayı entegre eden şirketlere ilgi duyduğunu, Google’ın son hamlesinin de bunun bir göstergesi olduğunu düşünüyor.

Kripto Madencileri Yapay Zekaya Yöneliyor

Cipher CEO’su Tyler Page, söz konusu anlaşmaya ilişkin yorum yaparak yapay zeka odaklı şirketlerin bilgi işlem gücü talebine işaret etti. Fluidstack Başkanı Cesar Maklary ise bh ortaklıkla birlikte yapay zeka şirketlerinin ihtiyaç duyduğu altyapının sağlanacağını söyledi. Bu arada The Miner Mag verilerine göre Bitcoin madencilik şirketlerinin hisseleri son haftalarda Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

Sektördeki analistler, Bitcoin madencilerinin yapay zekaya yönelmesinin değerlemelerini artırabileceğini düşünüyor.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum

Kurumsal yatırımcılardan gelen sermaye girişleri sektörü şekillendirmeye devam ederken, Bitcoin fiyatı baskı görmeye devam ediyor. 4 saatlik grafiğe bakıldığında Bitcoin’in 113.700 dolar civarındaki 50 ve 100 SMA’nın altında işlem gördüğü görülüyor.

Bitcoin’in RSI’si 31 seviyesinde olup aşırı satış bölgesine yakın. Bu durum satış baskısının devam ettiğini gösteriyor.

Kilit destek seviyeleri: 107.300 dolar, 105.200 dolar ve 102.800 dolar.

107.300 dolar, 105.200 dolar ve 102.800 dolar. Direnç seviyeleri: 111.100 dolar ve 113.700 dolar.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 18 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012975 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.