Gizemli Balinadan Dev Pi Coin Alımı! Pi Coin Fiyatı Ne Olur?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Gizemli bir Pi coin balinasının piyasadaki satışlara rağmen alım yapmaya devam etmesi dikkat çekti. Peki bu balina neden alım yapıyor?

Pi coin bu yıl en kötü performans gösteren tokenlerden biri oldu. Token şubat ayında 2.98 dolar ile rekor seviyeye ulaştı ve o zamandan bu yana %91 oranında değer kaybetti.

Pi Scan verilerine göre, GASWB***ODM adlı cüzdan şu anda değeri yaklaşık 103 milyon dolar olan 383.3 milyon token barındırıyor.

Ayrıca bu balina son yedi günde 6.3 milyon Pi tokeni satın aldı.

Pi coin topluluğu balinanın kimliğini tespit edemedi. Söz konusu balina adresi şu anda en büyük 7 Pi coin adresi konumunda olup, Gate.io ve Bitget gibi büyük borsaları bile geride bıraktı.

Pi Coin Fiyat Tahmini: Pi Coin 0.30 Doları Aşamazsa Daha Fazla Düşebilir

Pi coin kısa bir süre önce 0.22 dolar civarında tüm zamanların en düşük seviyesini gördükten sonra toparlandı. Token bir süredir 0.26 dolar seviyesinde konsolide oluyor, ancak son zamanlardaki negatif ivme nedeniyle geçen hafta kaydettiği seviyelere gerileyebilir.

Pi coin’in 4 saatlik grafiğine bakıldığında göreceli güç endeksinin (RSI) toparlanma belirtileri gösterdiği görülüyor. Bu, Pi coin’in 0.30 dolar seviyesini yeniden test edebileceği anlamına geliyor.

Ancak Pi coin toparlanamazsa 0.20 dolar bölgesine doğru gerileyebilir. Bu, %26’lık bir düşüş anlamına geliyor.

