Gemini’den Kripto Tahmini: 2025 Sonuna Kadar XRP, Cardano ve Aster Ne Kadar Olacak?

Gemini AI’ye göre XRP, Cardano ve Aster, yıl bitmeden yatırımcısına kat kat kazanç getirebilir.

Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Last updated: Kasım 4, 2025

Google’ın gelişmiş Büyük Dil Modeli olan Gemini AI, yatırımcıların XRP, Cardano ve Aster’de tuttukları pozisyonların yılsonuna kadar ilk yatırımlarının kat kat fazlasını getireceğini tahmin ediyor.

Ekim ayının büyük bir bölümünde devam eden uzun süreli düşüşe rağmen, ABD’de Solana, Litecoin ve Hedera ETF’lerinin piyasaya sürülmesi ve Federal Rezerv’in son 25 baz puanlık faiz indirimi sayesinde piyasa iyimserliği hala yüksek.

ABD düzenleyicileri kripto konusunda aktif bir duruş sergilemeye devam ederken, enflasyon etrafındaki makroekonomik endişelerin azalması risk iştahını artırıyor.

Bu gelişmeler, bir sonraki boğa döngüsünü tetikleyecek güçlü altcoin performansına işaret ediyor. Bu yükseliş döngüsü bu yıl bile başlayabilir ve Gemini AI, XRP, Cardano ve Aster’i liderler olarak gösteriyor.

XRP (XRP): Gemini’den Yeni Yıla Kadar %400 Kazanç Tahmini

Ripple’ın XRP’si, Gemini’nin modellerinde en önemli kırılma adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Yapılan projeksiyonlar, yılsonuna kadar 5.85 ila 13 dolar aralığında potansiyel bir yükseliş gösteriyor. Bu tahmin, mevcut 2.28 dolarlık fiyattan kabaca %439’luk bir artış anlamına geliyor.

Bu yılın başlarında SEC karşısında kazanılan kesin bir hukuki zaferin ardından, Ripple’a olan piyasa güveni fırlamış ve XRP, Temmuz ayında 3.65 dolarla son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Son 12 ayda XRP, %378 sıçrayarak hem Bitcoin hem de Ethereum’u açık ara geride bıraktı.

Ripple’ın RLUSD stablecoin’ini piyasaya sürmesi, CEO Brad Garlinghouse’un Başkan Trump ile temasıyla birleşince, şirketi düzenleyici öncü konuma yerleştirdi ve hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazibesini artırdı.

XRP’nin teknik grafiği, 2025’e doğru uzanan birkaç boğa bayrağı formasyonunu göstermeye devam ediyor ve potansiyel bir yılsonu kırılmasına işaret ediyor.

ETF onayları, Ripple’ın daha fazla stratejik ortaklık imzalaması veya net ABD kripto düzenlemeleri gibi katalizörler ortaya çıkarsa, Gemini’nin 13 dolarlık üst projeksiyonlarının yıl bitmeden gerçekleşmesi mümkün.

Cardano (ADA): Gemini Dördüncü Çeyrekte %700 Yükseliş Öngörüyor

Cardano (ADA), gelişmekte olan en güçlü DeFi ağlarından biri olmaya devam ediyor. Akademik olarak hakemli çerçevesi, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve resmi doğrulamayı vurgulayan bir yapıya sahip olması sayesinde, Ethereum’un en büyük rakibi olarak ün kazanıyor.

Ethereum kurucu ortağı Charles Hoskinson tarafından yaratılan Cardano, gelişen geliştirici ekosistemi ve büyüyen merkeziyetsiz uygulama paketi ile tanınıyor.

Yaklaşık 21 milyar dolarlık piyasa değeriyle Cardano, önde gelen DeFi projeleri arasında önemli bir konuma sahip, ancak genel benimseme açısından hala Solana ve Ethereum’un gerisinde.

Gemini’nin analizi, ADA’nın Yeni Yıla kadar 7 dolara kadar tırmanabileceğini öne sürüyor. Bu, mevcut yaklaşık 0.54 dolarlık fiyattan %1.100’lük dikkate değer bir kazanç anlamına geliyor.

Yılsonuna doğru yatırımcı duyarlılığı güçlenirse, Gemini’nin modelleri ADA’nın 2025 sonlarına doğru 3 dolar civarında işlem görebileceğini ve tam ölçekli bir boğa koşulu oluşursa 2021’deki 3.09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini aşabileceğini gösteriyor.

Aster (ASTER): CZ Bağlantılı Proje İçin 4-5 Kat Kazanç Öngörülüyor

Aster (ASTER), DeFi alanında ses getiren yeni piyasaya sürülmüş bir merkeziyetsiz borsa token’ıdır. 2024 sonlarında Astherus ve APX Finance’ın birleşmesinden doğan proje, resmi olarak Eylül 2025’te piyasaya çıktı ve ertesi ay Binance’te listelendi.

BNB Chain üzerinde inşa edilen ve bir zamanlar Changpeng Zhao (CZ) ile ilişkilendirilen risk sermayesi kolu tarafından desteklenen Aster, 1001 kata kadar kaldıraçla spot ve vadeli işlem ticaretini destekleyen yeni nesil bir sürekli vadeli işlemler DEX’idir.

En dikkat çekici özelliği ise “Al & Kazan” modelidir: Kullanıcılar, getiri sağlayan varlıkları teminat olarak kullanarak aynı anda hem ticaret yapabilir hem de kazanabilir.

Son 24 saatte, Aster’in fiyatı, %6,5 düşüşle 0,9356 dolardan el değiştiriyor.

Kesin trendleri belirlemek için henüz çok yeni olmasına rağmen, Aster hafta sonu balina ilgisi sayesinde kısa süreliğine lansman sonrası düşüş kanalından çıktı.

Yatırımcılar kâr alınca kısa sürede tekrar düşüş yaşasa da, nötr RSI’ı ve göreceli yeniliği, Gemini’nin önümüzdeki iki ay için belirlediği hedeflere ulaşması için zemin hazırlıyor.

Maxi Doge (MAXI): 100x Potansiyelli Yüksek Riskli Meme Coin

Gemini’nin veri setinde henüz yer almayan, ancak ön satış piyasalarında önemli bir heyecan yaratan yükselen bir proje daha var. Maxi Doge (MAXI), yeni Dogecoin’i arayan yatırımcılardan yaklaşık 3.9 milyon dolar toplayarak sezonun en çok konuşulan meme coin lansmanlarından biri haline geldi.

Dogecoin’in daha gürültülü ve asi halefi olarak pazarlanan Maxi Doge, meme yarışmaları, topluluk etkinlikleri ve oldukça aktif sosyal medya varlığı aracılığıyla kriptonun “degen” ruhunu yakalıyor. Ethereum üzerinde bir ERC-20 token’ı olarak inşa edilen MAXI, Dogecoin’in eski ağına kıyasla daha hızlı ve daha ucuz işlem hızlarından faydalanıyor.

Toplam 150.24 milyar token arzının %25’i, pazarlama, ortaklıklar ve ekosistem gelişimini finanse eden “Maxi Fonu”na ayrılmış durumda. Staking şimdiden başladı ve %80’e kadar Yıllık Yüzde Getiri (APY) ödülleri sunuyor; ancak katılım arttıkça getiriler azalacaktır. Mevcut ön satış fiyatı 0.000266 dolar olup, sonraki aşamalar için aşamalı fiyat artışları planlanmıştır.

Yatırımcılar MAXI’yi MetaMask veya Best Wallet üzerinden satın alabilir. En son güncellemeler için Maxi Doge’un resmi X ve Telegram sayfalarını takip edebilirsiniz.