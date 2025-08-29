Gemini’dan 2025 Sonu İçin XRP, Solana ve Cronos Fiyat Tahmini

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasası son zamanlarda çalkantılı seyrediyor ancak Google’ın yapay zeka modeli Gemini AI, XRP’nin 2025’in sonlarına doğru kadar değer bir yükseliş yaşayacağını tahmin ediyor. Benzer şekilde büyüyen ekosistemiyle Cronos’un ve güçlü bir toparlanmaya hazır olan Solana’nın da iyi performans gösterebileceği tahmin ediliyor.

Ethereum kısa bir süre önce 4.958 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Ethereum’un yükselişi diğer altcoin’leri de hareketlendirdi ancak daha sonra piyasa genelinde gerileme görüldü. Ethereum şu anda konsolide olurken, Solana ise 210 doların üzerine çıkmış durumda.

Bitcoin şu anda 113 bin dolar civarında işlem görüyor. Analistler, ABD’de kriptoya yönelik düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte piyasada yükseliş görülebileceğini düşünüyor. Peki XRP, Solana ve Cronos nasıl performans gösterir? İşte Gemini’ın tahminleri.

XRP (Ripple): Gemini, XRP’nin Büyük Bir Yükseliş Yaşayabileceğini Tahmin Ediyor

XRP 2025’te son derece iyi performans gösterdi. Ripple’ın SEC davasında zafer elde etmesi XRP’nin 1 doları aşmasını sağladı. Ayrıca altcoin son 12 ayda %400’den fazla değer kazandı. Gemini, bu yükselişin devam edeceğini tahmin ediyor.

Öte yandan Ripple ağının kullanımının artması ve XRP Mastercard’ın piyasaya sürülmesi, XRP’nin trilyonlarca dolarlık kredi alanına girmesini sağladı. Buna ek olarak XRP ETF’lerinin onaylanması durumunda XRP daha fazla ivme kazanabilir.

Kaynak: XRPUSD / TradingView

XRP’nin grafiğine bakıldığında altcoin’in yıl sonunda güçlü bir yükseliş yaşayabileceği ve gücünü koruması durumunda 10 dolara doğru yükselebileceği görülüyor. XRP’nin hacmi artıyor ve fiyat 2.90 doların üzerinde kaldığı sürece daha fazla yükseliş görülebilir.

XRP’nin uzun vadede 10 doları görme ihtimali var ancak öncelikle 3.66 dolar direncini aşması gerekiyor.

Cronos (CRO): 1 Dolar Seviyesi Her Zamankinden Daha Yakın Görünüyor

Cronos gelecek vadede coin’ler arasında yer alıyor. Trump Media and Technology Group, kısa bir süre önce Crypto.com ile ortaklık kurarak Truth Social ve Truth+ ödülleri için Cronos’u entegre etti.

Bu haberin ardından CRO fiyatı %30 artışla 0.20 doları gördü ve o zamandan bu yana yükselişini sürdürerek 0.30 doları aştı. Gemini, CRO’nun yıl sonuna doğru güçlü bir yükseliş yaşayacağını tahmin ediyor.

Kaynak: CROUSD / TradingView

CRO, piyasa değerinin 11 milyar dolara ve fiyatının 0.30 dolara ulaşmasıyla birlikte ilk 20 coin arasına girdi.

Öte yandan RSI ise 85 seviyesine ulaşarak aşırı alım bölgesine girdi. Bu durum genellikle bir düzeltme işareti olarak kabul edilir ancak CRO fiyatı henüz böyle bir düzeltme yapmadı.

Cronos 0.23 dolardaki 0.382 Fibonacci seviyesine doğru düzeltme yapabilir. Ancak Gemini, CRO’nun yıl sonuna kadar 0.80 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Solana (SOL): Gemini, SOL’un Güçlü Bir Toparlanma Kaydedeceğini Tahmin Ediyor

Gemini, Solana fiyatının yıl sonuna kadar 300-350 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: SOLUSD / TradingView

Solana’nın tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi 300 dolara doğru yükselişini hızlandırabilir. SOL geçtiğimiz yıl son derece istikrarlı seyrederek destek seviyelerini korudu.

SOL’un yükselişi, başta meme coin’ler olmak üzere Solana ekosisteminin büyük kazançlar elde etmesini sağlayabilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.