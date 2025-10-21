Gemini Solana Kartı Çıkarıyor: SOL Fiyatı Yükselir mi?
Kripto borsası Gemini, Solana tabanlı kredi kartı çıkararak “Solana fiyatı ne olur? Solana yükselir mi?” gibi soruların gündeme gelmesini sağladı.
Gemini’nin halihazırda Bitcoin ve XRP kartları bulunuyor. Solana kredi kartı ise kullanıcıların harcamaları karşılığında SOL kazanmalarına imkan tanıyor.
Gemini, Solana’yı güçlü performansı ve aktif geliştirici tabanı nedeniyle tercih ettiklerini söyledi.
Ödül tokeni olarak Solana’yı seçen Gemini kredi kartı kullanıcıları 2021’den bu yana yaklaşık %300’lük değer artışı gördü.
Solana, Ethereum’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci geliştirici ekosistemi konumunda.
Gemini, otomatik SOL staking işlemlerinin Solana kartına özel olmadığını vurguladı.
Solana Fiyat Tahmini: SOL Rekor Seviyeleri Görür mü?
Solana’ya yönelik talebin artması SOL’un 7 aylık yükselen kanalı kırmak için ihtiyacı olan ivmeyi yakalamasını sağlayabilir.
Altcoin, 175 dolardaki talep bölgesi civarında bulunan ikili dip ve düşen kanalın kesişimiyle oluşan desteği doğruladı.
Solana bu bölgeden sıçrama kaydederse güçlü bir ivme yakalayarak formasyonun direnç seviyesini test edebilir.
RSI 30 seviyesini gördüğünden bu yana yüksek dip oluştururken, MACD histogramı ise sinyal çizgisine yaklaşıyor.
Solana için kilit kırılım eşiği 300 dolar civarında bulunuyor. SOL bu seviyeyi desteğe dönüştürürse yeni bir fiyat keşfi aşamasına girerek %170 artışla 500 doları hedefleyebilir.
Solana’nın geleneksel piyasalara girmesi, kurumsal yatırımcıların alım yapmaya devam etmesi ve yaklaşan spot ETF’ler kurumsal yatırımcı talebini artırarak SOL’un %435’e varan fiyat artışıyla 1.000 doları hedeflemesini sağlayabilir.
Snorter Ön Satışı Devam Ediyor
Solana fiyatının yükselmesiyle birlikte meme coinler de ivme yakalayabilir.
Yeni bir ön satış projesi olan Snorter ($SNORT), yüksek potansiyelli projeleri tespit etmek isteyen yatırımcıların tercihi haline geldi.
Alım satım botu Snorter’ın özellikleri arasında limit emirleri, MEV’e karşı dirençli işlemler, kopya ticareti (copy trading) ve rug-pull vakalarından koruma yer alıyor.
Ayrıca Snorter yatırımcıların doğru zamanda kar almalarına imkan tanıyor.
Sıradan alım satım botlarından farklı olan Snorter, yatırımcıların potansiyel barındıran projeleri tespit etmelerine yardımcı oluyor.
Öte yandan makroekonomik faktörlerin meme coinlerin sermaye çekmesini sağlaması Snorter’ı çok daha kıymetli hale getiriyor.
Projenin ön satışında şimdiye kadar yaklaşık 5.25 milyon dolar fon toplandı.
Projenin ön satışında şimdiye kadar yaklaşık 5.25 milyon dolar fon toplandı.

Projenin resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilir ve erkenden SNORT token satın alabilirsiniz.