Cryptonews Fiyat Tahminleri

Gemini Solana Kartı Çıkarıyor: SOL Fiyatı Yükselir mi?

gemini SOL Solana
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır.
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto borsası Gemini, Solana tabanlı kredi kartı çıkararak “Solana fiyatı ne olur? Solana yükselir mi?” gibi soruların gündeme gelmesini sağladı.

Gemini’nin halihazırda Bitcoin ve XRP kartları bulunuyor. Solana kredi kartı ise kullanıcıların harcamaları karşılığında SOL kazanmalarına imkan tanıyor.

Gemini, Solana’yı güçlü performansı ve aktif geliştirici tabanı nedeniyle tercih ettiklerini söyledi.

Ödül tokeni olarak Solana’yı seçen Gemini kredi kartı kullanıcıları 2021’den bu yana yaklaşık %300’lük değer artışı gördü.

Solana, Ethereum’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci geliştirici ekosistemi konumunda.

Cumulative new developers month-on-month by chain. Source: Ethereum Foundation.
Yeni geliştiricilerin aylık sayısı. Kaynak: X, Ethereum Foundation.

Gemini, otomatik SOL staking işlemlerinin Solana kartına özel olmadığını vurguladı.

Solana Fiyat Tahmini: SOL Rekor Seviyeleri Görür mü?

Solana’ya yönelik talebin artması SOL’un 7 aylık yükselen kanalı kırmak için ihtiyacı olan ivmeyi yakalamasını sağlayabilir.

Altcoin, 175 dolardaki talep bölgesi civarında bulunan ikili dip ve düşen kanalın kesişimiyle oluşan desteği doğruladı.

SOL / USD 1-day chart, ascending channel pattern. Source: TradingView.
1 günlük SOL / USD grafiği, yükselen üçgen formasyonu. Kaynak: TradingView.

Solana bu bölgeden sıçrama kaydederse güçlü bir ivme yakalayarak formasyonun direnç seviyesini test edebilir.

RSI 30 seviyesini gördüğünden bu yana yüksek dip oluştururken, MACD histogramı ise sinyal çizgisine yaklaşıyor.

Solana için kilit kırılım eşiği 300 dolar civarında bulunuyor. SOL bu seviyeyi desteğe dönüştürürse yeni bir fiyat keşfi aşamasına girerek %170 artışla 500 doları hedefleyebilir.

Solana’nın geleneksel piyasalara girmesi, kurumsal yatırımcıların alım yapmaya devam etmesi ve yaklaşan spot ETF’ler kurumsal yatırımcı talebini artırarak SOL’un %435’e varan fiyat artışıyla 1.000 doları hedeflemesini sağlayabilir.

Snorter Ön Satışı Devam Ediyor

Solana fiyatının yükselmesiyle birlikte meme coinler de ivme yakalayabilir.

Yeni bir ön satış projesi olan Snorter ($SNORT), yüksek potansiyelli projeleri tespit etmek isteyen yatırımcıların tercihi haline geldi.

Alım satım botu Snorter’ın özellikleri arasında limit emirleri, MEV’e karşı dirençli işlemler, kopya ticareti (copy trading) ve rug-pull vakalarından koruma yer alıyor.

Ayrıca Snorter yatırımcıların doğru zamanda kar almalarına imkan tanıyor.

Snorter Bot vs. other popular trading bots.
Snorter Bot ve diğer alım satım botları.

Sıradan alım satım botlarından farklı olan Snorter, yatırımcıların potansiyel barındıran projeleri tespit etmelerine yardımcı oluyor.

Öte yandan makroekonomik faktörlerin meme coinlerin sermaye çekmesini sağlaması Snorter’ı çok daha kıymetli hale getiriyor.

Projenin ön satışında şimdiye kadar yaklaşık 5.25 milyon dolar fon toplandı.

Projenin resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilir ve erkenden SNORT token satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

