Gemini AI’den Kripto Tahmini: XRP, Shiba Inu ve Solana’da Yön Ne Olacak?

Yazar Ufuk Toprak



Google’ın ChatGPT rakibi Gemini AI, kripto piyasası için iyimser bir tablo çiziyor. Yapay zekâya göre dijital varlıkların son çeyreğe güçlü bir yükseliş trendiyle girmesi halinde XRP, Shiba Inu ve Solana en büyük kazananlar arasında yer alabilir.

Bitcoin geçtiğimiz ay rekorunu kırarak 124.128 dolara ulaştı, ancak Temmuz ayı enflasyon verilerindeki beklenmedik artışın ardından bir miktar geri çekildi.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası 0,25 puanlık faiz indirimi açıkladı ve bu karar riskli varlıklara kısa süreli destek sağladı. Ancak Trump’ın H-1B vize başvuruları için tek seferlik 100.000 dolarlık ücret önerisi yatırımcıları şaşırttı ve hafta sonu kripto piyasalarında sert tasfiyelere yol açtı.

Politika cephesinde, Başkan Trump yaz aylarında stablecoin’leri düzenleyen ilk ABD yasası olan GENIUS Act’i imzaladı. Bu düzenleme, ihraççıların tam rezerv tutmasını şart koşuyor.

Öte yandan SEC, menkul kıymet kurallarının blokzincir varlıklarına nasıl uygulanacağını modernize etmeyi amaçlayan büyük bir girişim olan Project Crypto’yu başlattı.

Tüm bu gelişmeler, bir sonraki güçlü altcoin döngüsünün zeminini hazırlayabilir. Gemini AI’nin öngörülerine göre, önümüzdeki aylarda XRP, Shiba Inu ve Solana en büyük kazanç sağlayan coinler arasında öne çıkabilir.

XRP (Ripple): Gemini, XRP’nin 20 Dolara Ulaşabileceğini Tahmin Ediyor

Gemini AI, Ripple’ın yerel tokenı XRP’nin ($XRP) 2025’in sonuna kadar 20 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu hedef, mevcut 2,83 dolarlık fiyat seviyesinden yaklaşık 7 katlık bir yükselişe işaret ediyor.

XRP, bu yıl güçlü bir performans sergiledi. 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu aşarak 18 Temmuz’da 3,65 dolara kadar yükseldi, ardından ise yaklaşık %22’lik bir geri çekilme yaşadı.

Ripple’ın uluslararası etkisi giderek artıyor. 2024’te Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu, gelişmekte olan ülkelerde sınır ötesi ödemeler için XRP’yi pratik bir çözüm olarak tanıdı.

Ayrıca Ripple, bu yılın başlarında SEC ile süregelen davasını tamamen kapatarak önemli bir yasal belirsizliği geride bıraktı. Düzenleyicinin davadan çekilmesi, 2023’te alınan ve XRP’nin perakende satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmeden kararın altını çizdi. Bu emsal karar, altcoin piyasasında geniş yankı uyandırdı.

Gemini AI’ye göre XRP’nin yılbaşı döneminde 5 ila 10 dolar arasında işlem görmesi bekleniyor. Ancak daha iyimser senaryoda fiyatın 20 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi için Trump yönetiminin uzun süredir gündemde olan kripto yasalarını hayata geçirmesi ve SEC’in Ekim ortasında spot XRP ETF’lerine onay vermesi kritik rol oynayabilir. Bu gelişmeler, piyasaya önemli sermaye girişleri sağlayabilir.

Teknik açıdan da tablo pozitif görünüyor. XRP’nin RSI göstergesi kısa süre önce 42 seviyesine gerileyerek aşırı değer kaybı sinyali verdi ve olası bir toparlanma rallisine işaret etti. Ayrıca yıl boyunca grafikte oluşan çok sayıda boğa flaması, güçlü bir yukarı yönlü kırılma ihtimalini destekliyor.

Pozitif piyasa algısı, XRP’yi Ekim ayında yeniden 4 dolara taşıyabilir. Son 12 ayda XRP %383 yükselerek aynı dönemde Bitcoin’in %76’lık ve Ethereum’un %51’lik kazancını geride bıraktı.

Shiba Inu (SHIB): Gemini 8,5 Kat Yükseliş Tahmininde Bulunuyor

2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu ($SHIB), yaklaşık 7 milyar dolarlık piyasa değeriyle Dogecoin’in en güçlü rakibi konumuna geldi.

Şu anda 0,00001176 dolar seviyesinde işlem gören SHIB, son 24 saatte %4 değer kaybederken, genel meme coin piyasası %2,2 düşüşle 75,1 milyar dolarlık toplam piyasa değerine geriledi.

Teknik tarafta ise SHIB bu yıl hem düşen kama hem de boğa flamasından yukarı yönlü kırılım gerçekleştirdi. Kasım ayına kadar fiyatın 0,000025 dolar üzerine çıkması, Gemini AI’nin yıl sonu için belirlediği 0,00005–0,00008 dolar hedef aralığını doğrulayabilir.

Daha güçlü bir boğa koşusunda ise model, SHIB’in 0,0001 dolara kadar tırmanabileceğini öngörüyor. Bu seviye, mevcut fiyatlardan 8,5 kata varan bir potansiyel anlamına geliyor.

Son düzeltmelerin ardından RSI göstergesinin 37 seviyesine gerilemesi, tokenın iskontolu işlem gördüğünü işaret ediyor. Aynı zamanda, yatırımcıların dipten alım fırsatını değerlendirmesi halinde hızlı bir toparlanma ihtimalini artırıyor.

Shiba Inu, sadece bir meme coin olmanın ötesine geçerek kendi Layer-2 ağı Shibarium’u hayata geçirdi. Hızlı ve düşük maliyetli işlemleri, merkeziyetsiz uygulamaları ve ek gizlilik özellikleriyle SHIB, rakip meme projelerinden ayrışmayı hedefliyor.

Solana (SOL): Gemini, ETF Heyecanı ve Ekosistem Gücüyle 1.000 Dolara Yükseliş Öngörüyor

Solana ($SOL), 108,4 milyar doları aşan piyasa değeri ve yaklaşık 11 milyar dolarlık kilitli toplam değer (TVL) ile önde gelen akıllı sözleşme ağlarından biri olarak konumunu sağlamlaştırdı. Geliştirici aktivitesi ve kurumsal benimseme artmaya devam ediyor.

ABD’de spot Solana ETF’ine yönelik spekülasyonlar giderek güçleniyor; bu da Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde görülen sermaye girişlerinin benzerini tetikleyebilir.

Dikkat çeken bir başka unsur ise Trump’ın, potansiyel bir ulusal Bitcoin rezervi planına Solana’yı da dahil etme fikrini gündeme getirmesi oldu. Ancak plana göre hükümet, SOL varlıklarını doğrudan satın almak yerine yalnızca el koyma yoluyla elde edecek.

Fiyat tarafında, Solana ocakta 250 dolara yükselmiş, nisanda 100 dolara gerilemiş, geçen hafta ise 198 dolara toparlanarak yılın zirvesine yaklaşmıştı.

Teknik olarak, düşen kama formasyonundan yukarı yönlü kırılım gerçekleştiren SOL için Gemini AI, yıl sonuna kadar fiyatın 1.000 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Bu seviye, Solana’nın 293,31 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin üç katından fazla bir yükseliş anlamına geliyor. Ancak, bu hedefin gerçekleşmesi için düzenleyici belirsizliklerin giderilmesi ve ETF onaylarının alınması kritik önem taşıyor.

Maxi Doge (MAXI): Dogecoin’e Spekülatif Bir Alternatif

Gemini AI’nin öne çıkan seçimleri dışında daha riskli meme coin fırsatlarını arayanlar için Maxi Doge ($MAXI), Dogecoin’in daha oynak kuzeni olarak öne çıkıyor.

Dogecoin, zamanla büyük piyasa değerine sahip ve genellikle Bitcoin ile Ethereum’un hareketlerini takip eden bir varlık haline gelirken, Maxi Doge ise yüksek riskli spekülasyonu benimsiyor.

Cesur marka kimliği ve tabandan gelen topluluğu sayesinde dikkat çekiyor. Ön satış sürecinde ilk ayda şimdiden 2,5 milyon dolar topladı.

Ethereum üzerinde ERC-20 token olarak inşa edilen MAXI, Telegram ve Discord kampanyaları, alım-satım yarışmaları ve farklı projelerle iş birlikleri yoluyla topluluk etkileşimini artırıyor.

Toplam 150,24 milyar arzın %25’i pazarlama ve ortaklıkları desteklemek üzere “Maxi Fund” için ayrıldı. Staking özelliği şimdiden aktif ve %133 APY’ye varan dikkat çekici getiriler sunuyor. Ancak katılım arttıkça bu oranların kademeli olarak düşmesi bekleniyor.

Şu anda token başına fiyat $0,000259 seviyesinde, ancak fonlama turları ilerledikçe planlı küçük artışlarla yükseliyor.

Yatırımcılar MetaMask veya Best Wallet gibi cüzdanlarla kolayca katılım sağlayabiliyor.

Gelişmeleri takip etmek için Maxi Doge’un resmi X ve Telegram kanallarına göz atabilirsiniz.