Gemini AI Kripto Fiyat Tahminlerini Paylaştı: XRP, Shiba Inu, Solana Zirveye Hazır mı?

Google’ın yapay zekası Gemini AI, geçtiğimiz Cuma yaşanan piyasa düşüşünün ardından XRP, Shiba Inu ve Solana’yı, yeniden güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip en olası kripto paralar olarak öne çıkardı.

Tarihsel olarak “Uptober” ayı, uzun süreli kripto boğa rallilerinin güvenilir bir habercisi olarak görülüyor. Geçtiğimiz Pazartesi, Bitcoin yeni bir rekor kırmıştı; ancak Trump’ın Çin’den ithalata uyguladığı %100 gümrük vergisi açıklaması, cuma günü bu yükselişi aniden durdurdu ve sektörde tarihin en sert günlük geri çekilmelerinden birini tetikledi.

Buna karşın, deneyimli yatırımcılar bu düzeltmeyi gerekli bir soğuma süreci olarak değerlendiriyor. Kripto piyasası, büyük boğa dönemlerinden önce sık sık keskin düşüşler yaşadı. Analistler, son çöküşü aşırı kaldıraçlı pozisyonları ve kısa vadeli spekülatörleri temizleyen bir arınma olayı olarak yorumluyor.

XRP ($XRP): Gemini AI, 10 Dolara Kadar Yükseliş Öngörüyor

Gemini AI’ye göre Ripple’ın yerel tokenı XRP ($XRP), yıl sonunda 10 dolara kadar çıkabilir; bu da mevcut yaklaşık 2,33 dolarlık fiyatına kıyasla dört katı kadar bir potansiyel kazanç anlamına geliyor.

Kaynak: Google Gemini

Ripple, bu yıl ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süregelen beş yıllık hukuk savaşını lehine sonuçlandırarak önemli bir hukuki zafer kazandı. Bu başarı, XRP’yi 18 Temmuz’da 3,65 dolara taşıyarak 2017’den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Son 12 ayda XRP yaklaşık %345 değer kazandı ve iki büyük kriptoyu geride bıraktı. Aynı dönemde Bitcoin %65, Ethereum ise %52 yükseldi.

Teknik göstergeler, 2025 boyunca üç boğa flama formasyonu olduğunu ortaya koyuyor; bunlardan ikisi yaz aylarında görüldü.

Bu tür formasyonlar genellikle büyük fiyat kırılmalarının habercisi oluyor ve XRP’nin bu desenleri henüz tam olarak gerçekleşmiş değil.

Analistler, Ekim ayındaki olumlu piyasa koşullarının yanı sıra olası ETF onayları, ABD’de ilerleyen kripto mevzuatı ve yeni Ripple ortaklıklarının, XRP’de büyük bir ralliyi tetikleyerek Gemini’nin 10 dolarlık üst tahminine ulaşmasını kolaylaştırabileceğini öngörüyor.

Shiba Inu ($SHIB): Gemini, Noel’e Kadar On Kat Artış Öngörüyor

2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu ($SHIB), Dogecoin’in en kararlı rakibi olarak öne çıkıyor ve piyasa değeri 6 milyar doları aşıyor.

Kaynak: Google Gemini

Şu anda yaklaşık 0,00001002 dolardan işlem gören SHIB, son 24 saatte %3 değer kaybetti; bu, kripto piyasasının genelinde görülen %3’lük gecelik düşüşle paralel.

Teknik açıdan token, bu yıl henüz doğrulanmış bir kırılma olmadan boğa flama formasyonları içinde konsolide oluyor.

SHIB, Kasım ayına kadar kritik direnç seviyesi olan 0,000025 doları aşmayı başarırsa, Gemini’nin yıl sonu hedef aralığı olan 0,00005–0,0001 dolara ulaşması mümkün olabilir; bu da potansiyel olarak 10 katlık kazanç anlamına geliyor.

Meme temelli geçmişinin ötesinde Shiba Inu, Layer-2 blockchain’i Shibarium ile desteklenen daha geniş bir merkeziyetsiz ekosisteme dönüştü. Shibarium, düşük maliyetli işlemler, dApp entegrasyonu ve geliştirilmiş gizlilik sunarak SHIB’in meme tabanlı kripto paralar arasında öne çıkmasını sağlıyor.

Solana (SOL): Gemini, 1.000 Dolar Üzerine Çıkış Öngörüyor

Solana ($SOL), akıllı sözleşme blockchain’leri arasında lider konumunu pekiştirdi. Ekosistemi genelinde toplam kilitli değer (TVL) 11,3 milyar doları aşarken, piyasa değeri 103,8 milyar doları geçiyor.

Kaynak: Google Gemini

Artan spekülasyonlar, ABD düzenleyicilerinin ay sonuna kadar spot Solana ETF’sini onaylayabileceğini öne sürüyor; bu adım, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin lansmanlarından sonra görülen kurumsal girişleri çekebilir.

Solana, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve hızla büyüyen stablecoin sektörü gibi kurumsal ilgiyi çeken iki trendden de fayda sağlamaya hazır.

Yüksek hızı ve düşük işlem maliyetleri sayesinde Solana, benimsenme hızlandıkça Ethereum’a karşı belirgin bir teknolojik üstünlük sağlıyor.

Fiyat açısından, Solana Ocak ayında 250 dolara yükseldi, Nisan’da 100 dolara geriledi ve şu anda yaklaşık 185 dolardan işlem görüyor; bu, yeniden güç topladığını gösteriyor. RSI değeri 43 olan ve fiyatı 30 günlük hareketli ortalamanın hemen altında seyreden varlık, mevcut seviyelerde değersiz kalmış görünüyor.

Yakın zamanda bir boğa flama yapısını kıran Solana için Gemini, yıl sonu veya 2026 başına kadar 500–1.000 dolar arasında bir yükseliş öngörüyor; bu, ATH’si olan 293,31 dolardan önemli bir artış anlamına geliyor.

