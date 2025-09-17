GD Culture Group 7.500 Bitcoin Satın Aldı: Hisse Fiyatı Sert Düştü

GD Culture Group’un Pallas Capital Holding ile yaptığı hisse tabanlı anlaşma aracılığıyla 7.500 Bitcoin satın aldığına dair haberlerin ardından şirketin hisse fiyatı salı günü %28 düştü.

E-ticaret şirketi GD Culture Group, 875 milyon dolar değerinde Bitcoin de dahil olmak üzere Pallas Capital’in varlıkları karşılığında 39.2 milyon adi hisse ihraç edeceğini söyledi.

Geçen hafta çarşamba günü tamamlanan işlem, GD Culture’ın stratejisinde önemli bir değişikliği temsil ediyor.

GD Culture CEO’su, Çeşitlendirilmiş Bir Kripto Rezervi Oluşturmayı Amaçladıklarını Söyledi

GD Culture CEO’su Xiaojian Wang, bu satın alma işleminin şirketin çeşitlendirilmiş bur kripto rezervi oluşturma hedefini desteklediğini söyledi. Wang, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisinin arttığına da dikkat çekti.

Bu arada Google Finance verilerine göre GD Culture Group (GDC) hissesi bir yılın en sert düşüşünü yaşayarak 6.99 dolar seviyesine geriledi.

GDC hissesi Şubat 2021’de kaydedilen 235.80 dolarlık tepe seviyeye kıyasla %97 daha düşük işlem görüyor. Ayrıca şirketin piyasa değeri 117.4 milyon dolar seviyesinde.

GD Culture, bilançolarında Bitcoin bulunduran şirketler arasına katıldı. Son zamanlarda Bitcoin’e yatırım yapan şirketlerin sayısında ciddi bir artış görüldü.

JUST IN: Publicly traded GD Culture Group ($GDC) to acquire Pallas Capital Holding along with its 7,500 #Bitcoin, positioning GDC to become one of the biggest players in BTC treasury strategy. pic.twitter.com/5jpCu6mot5 — BitcoinTreasuries.NET (@BTCtreasuries) September 16, 2025

Şu anda 190’dan fazla şirketin Bitcoin’i bulunuyor. MicroStrategy ise sahip olduğu Bitcoin’lerle liderliğini koruyor.

GD Culture ilk olarak mayıs ayında Bitcoin ve ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı TRUMP coin de dahil olmak üzere dijital varlıklara yatırım yapmak için 300 milyon dolar toplamayı planladığını açıkladı.

Strategy 636.505 BTC ile Liderliğini Koruyor

Michael Saylor liderliğindeki Strategy şu anda 636.505 BTC’ye sahip olup, açık ara farkla en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings ise ağustos ayında 705 BTC satın aldı ve şu anda 52.477 BTC’ye sahip.

Öte yandan Strike CEO’su Jack Mallers tarafından kurulan XXI 43.514 BTC’ye sahipken, Bitcoin Standard Treasury Company ise 30.021 BTC’ye sahip.

Diğer önemli yatırımcılar arasında 24.000 BTC’ye sahip olan kripto borsası Bullish, 20.000 BTC’ye sahip olan Metaplanet ve Riot Platforms, Trump Media & Technology Group, CleanSpark ve Coinbase gibi isimler yer alıyor.

Büyük şirketlerin alımlarını sürdürmesi arz şokuna dair spekülasyonlara yol açtı. Bitcoin’in 21 milyonluk arzının büyük bir kısmının çıkarılmış olması nedeniyle kurumsal talebin fiyatı artırabileceği yönünde tahminler var.

Bu arada Metaplanet ve Semler Scientific 2027 yılına kadar Bitcoin varlıklarını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Ayrıca ABD dışında 120 şirketin Bitcoin’i bulunuyor. Kurumsal BTC yatırımlarının arttığı ülkeler arasında Kanada, İngiltere, Hong Kong, Meksika, Güney Afrika ve Bahreyn yer alıyor.