Fransız Capital B, Hazinesine 126 BTC Daha Ekledi – Toplam Varlık 2.201 Bitcoin’e Ulaştı

Fransız Bitcoin hazine şirketi Capital B, yaklaşık 12,4 milyon euro karşılığında 126 Bitcoin satın aldı. Böylece şirketin toplam varlığı 2.201 BTC’ye ulaştı. Bu miktarın satın alma maliyeti yaklaşık 201,5 milyon euro olarak hesaplanıyor.

Euronext Growth Paris’te ALCPB koduyla işlem gören şirket, son alımı kurumsal yatırımcılar Peak Hodl Ltd ve TOBAM’dan sağlanan toplam 13,7 milyon euroluk stratejik sermaye artışıyla finanse etti.

Öte yandan şirket, yıl başından bu yana %1.519,5 BTC getirisi ve çeyreklik bazda %18,1 getiri sağlayarak, Avrupa’nın halka açık ilk Bitcoin hazine şirketlerinden biri olma özelliğini güçlendirdi.

🟠 Capital B confirms the acquisition of 126 BTC for ~€12.4 million, the holding of a total of 2,201 BTC, and a BTC Yield of 1,519.5% YTD⚡️



Full Press Release (EN): https://t.co/W8Kfnx8VE2



Full Press Release (FR): https://t.co/U4YEZD6wlD



BTC Strategy (EN):… pic.twitter.com/B7t557EfcU — Capital B (@_ALCPB) August 11, 2025

Stratejik Sermaye Artışıyla Agresif Bitcoin Birikimi

Peak Hodl Ltd, hisse başına 3,47 eurodan 8,7 milyon euro yatırım yaparak 2,5 milyon yeni adi hisse aldı ve Capital B’nin yaklaşık 7,9 milyon euroya 80 Bitcoin satın almasını sağladı.

Buna ek olarak, varlık yönetim şirketi TOBAM, hisse başına 2,90 eurodan 5 milyon euro yatırım yaparak 1,7 milyon yeni hisse aldı. Bu sermaye, yaklaşık 4,5 milyon euro değerinde 46 Bitcoin alımını finanse etti.

Bu işlemler, şirketin sermaye yapısını genişleten önemli tahvil dönüşümleriyle aynı döneme denk geldi. Bunlar arasında TOBAM’ın 1,5 milyon tahvilini hisse başına 0,71 eurodan 2,1 milyon adi hisseye dönüştürmesi yer aldı.

Ayrıca Fulgur Ventures, 4,76 milyon tahvilini hisse başına 0,544 eurodan 8,75 milyon adi hisseye dönüştürme talebinde bulundu. Bu durum, kurumsal yatırımcıların Bitcoin hazine stratejisine olan güvenini bir kez daha gösterdi.

Capital B, Kasım 2024’te yalnızca 15 BTC olan Bitcoin varlığını, 2025 boyunca gerçekleştirilen çok sayıda finansman turu ile sistematik şekilde artırdı. Mart 2025’te 620 BTC olan varlık, Haziran’da 1.788 BTC’ye, günümüzde ise 2.201 BTC’ye ulaştı.

Şirketin Bitcoin portföyü, coin başına ortalama 91.568 euro maliyetle alınmış durumda. Bu portföyün güncel piyasa değeri, son alım fiyatlarına göre 217,3 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Capital B’nin çıkarılmış hisse sayısı 163,1 milyon adede, tüm dönüştürülebilir enstrümanlar ve opsiyonlar dahil edildiğinde ise tam seyreltilmiş hisse sayısı 331,2 milyon adede yükseldi.

Avrupa’da Kurumsal Bitcoin Hazine Modeli Güç Kazanıyor

Capital B’nin, yalnızca 15 BTC’den 2.200’ün üzerine çıkan hızlı Bitcoin birikimi, Avrupa genelinde kripto para hazine stratejilerinin kurumsal ölçekte hızla benimsendiğini gösteriyor.

Şirketin hisseleri, Temmuz 2025’te yayımlanan strateji güncelleme belgelerine göre, aynı dönemde Bitcoin’in %58’lik yükselişine karşılık %2.275 getiri sağladı.

Bu başarı, Avrupa şirketlerinin MicroStrategy’nin öncülük ettiği Bitcoin hazine yaklaşımını kendi düzenleyici çerçeveleri ve finansman mekanizmalarıyla uygulamasının bir sonucu olarak görülüyor.

Birleşik Krallık merkezli Smarter Web Company, kısa süre önce ülkenin ilk Bitcoin cinsinden dönüştürülebilir tahvilini 21 milyon dolar tutarında ihraç etti ve TOBAM ile iş birliği yaptı.

Benzer şekilde, Parataxis Holdings, 640 milyon dolarlık Bitcoin hazinesi hedefleyen bir SPAC birleşmesiyle NYSE’de PRTX koduyla halka açılma planını duyurdu.

Buna karşın, sektör analistleri kurumsal Bitcoin hazine stratejilerinin sürdürülebilirliği konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle olası piyasa dalgalanmaları ve hissedar seyrelmesi (dilution) riskleri gündeme getiriliyor.

Franklin Templeton, Bitcoin fiyatının sert düşmesi halinde kurumsal kripto hazinelerinin piyasa gerilemelerini daha da derinleştirebileceğini, zorunlu satışlar ve kendi kendini besleyen çöküşler yaratabileceğini belirtti.

VanEck’ten Matthew Sigel ise, hisse fiyatlarının Bitcoin net varlık değerine yaklaştığında sulandırıcı (dilutive) etkiler yaratan “piyasada satış” programlarını eleştirerek mevcut stratejilerin uzun vadeli uygulanabilirliğini sorguladı.

Tüm bu endişelere rağmen, bugün itibarıyla 287’den fazla şirketin toplamda 3,64 milyon BTC tuttuğu tahmin ediliyor. Bu durum, kurumsal talebin Bitcoin hazine stratejilerini benimseme sürecini hâlâ güçlü şekilde desteklediğini gösteriyor.

Şirket dosyalarına göre Capital B, Lüksemburg’daki iştirak yapısı üzerinden 300 milyon euroya kadar ek sermaye artışı için yetki aldı.