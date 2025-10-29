Fransa’dan Tarihi Karar: Avrupa Merkez Bankası’nın Dijital Euro Planına Karşı Bitcoin Hamlesi!

Fransa, Avrupa’nın para politikasının yönünü değiştirebilecek cesur bir adım attı. Ulusal Meclis’teki milletvekilleri, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) önerdiği Dijital Euro’nun tanıtılmasına karşı çıkan ve bunun yerine Bitcoin ile Euro bazlı stablecoinlerin alternatif olarak desteklenmesini öngören bir karar tasarısını kabul etti.

Cumhuriyet için Sağ Birliği (UDR) üyeleri ve Éric Ciotti tarafından 22 Ekim 2025 tarihinde sunulan önerge, Fransız hükümetini, Avrupa Komisyonu’nun Dijital Euro oluşturma taslağını reddetmeye çağırıyor.

Karar, bunun yerine Euro’ya endeksli stablecoinlere destek verilmesini ve ulusal kripto varlık yatırımlarının artırılmasını talep ediyor.

Dijital Euro Neden Reddedildi?

“Para Sisteminin Dönüşümünü Desteklemeye Çağrı Yapan Avrupa Karar Önerisi” başlıklı belge, Merkez Bankası Dijital Para Birimlerinin (MBDC) temel mahremiyet ve ekonomik özgürlük için bir tehdit oluşturduğunu savunuyor. Ciotti, bu hamleyi “temel bireysel hakları” koruma ve parasal egemenliği sürdürme yönünde bir adım olarak nitelendirdi.

Fransız vekiller, merkezi olarak yönetilen bir ağın yetkililere vatandaşların fonlarını takip etme ve potansiyel olarak dondurma imkanı vereceği konusunda uyarılarda bulundu.

Açıklayıcı notta, AMB’nin projesi, Çin’in dijital yuanı ile kıyaslanarak, benzer bir merkezi denetimin “temel bireysel özgürlükler için büyük bir tehdit oluşturabileceği” belirtildi.

AMB, Dijital Euro’nun hazırlık aşamasını Kasım 2023’te başlattı ve süreç 2025 yılının sonunda bitecek. AMB Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone’a göre, para biriminin 2029 civarında dolaşıma girmesi bekleniyor.

Fransız milletvekilleri, Dijital Euro’nun kabulünün, kullanıcıların mevduatlarını doğrudan AMB’ye taşımasına olanak tanıyarak Avrupa bankacılık sistemini istikrarsızlaştırabileceği ve potansiyel olarak bir “banka hücumunu” (bank run) tetikleyebileceği uyarısında da bulundu.

Karar, bu tür bir güç yoğunlaşmasının ekonomik özgürlük için zararlı olacağını ve “ticari bir banka gibi hareket etmenin AMB’nin rolü olmadığını” vurguladı.

Fransa’nın İddialı Kripto Gündemi: Ulusal Bitcoin Rezervi

Fransız önerisi, tüm bu eleştirilere karşı üç temel alana odaklanan kapsamlı bir kripto yanlısı gündem sunuyor:

Vergi Ödemeleri: Öneri, anayasal onaya tabi olmak üzere, Bitcoin ile vergi ödemesi yapılması olasılığını da gündeme getiriyor.

Ulusal Bir Bitcoin Rezervi Oluşturmak: Fransa, yedi ila sekiz yıl içinde biriktirilmek üzere, toplam Bitcoin arzının %2’sine (yaklaşık 420.000 BTC) eşdeğer stratejik bir Bitcoin rezervini yönetecek bir kamu idari organı kurmayı hedefliyor. Girişim, ülkenin döviz varlıklarını çeşitlendirmek ve finansal egemenliğini güçlendirmek için bir “ulusal dijital altın” rezervi oluşturmayı amaçlıyor.

Finansman Yöntemleri: Rezervin finansmanı, kamu madenciliği için kullanılan fazla enerjiden, yasal davalarda el konulan Bitcoin’lerin tutulmasından ve ulusal tasarruf planlarından (Livret A ve LDDS) günlük BTC alımlarına ayrılacak bir kısımdan sağlanacak.

Euro Stablecoin İçin ABD Doları Bağımlılığına Son Çağrısı

Önerge, küresel piyasalara hakim olan ABD doları destekli tokenlara alternatif olarak Euro bazlı stablecoinlerin kullanımını teşvik etmeyi de amaçlıyor.

Belge, AMB’nin Euro stabilkoinlerine yönelik kısıtlayıcı duruşunu eleştirerek, Avrupa Komisyonu’nu Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği’ni (MiCA) revize etmeye çağırıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, küresel stablecoin piyasa değerinin %91’inin (yaklaşık 230 milyar doların 210 milyar doları), başta Tether (USDT) ve Circle’ın USD Coin’i (USDC) olmak üzere ABD doları cinsinden olduğu belirtiliyor. Buna karşılık, lider Euro stablecoinin piyasa değeri sadece 259 milyon dolar. Bu dengesizliğin Avrupa’yı ABD şirketlerine aşırı bağımlı hale getirdiği vurgulanıyor.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau da daha önce, Avrupa bankalarının sadece dolar bazlı ürünlere güvenmek yerine, Euro cinsinden stablecoinler geliştirmeye odaklanması gerektiğini söylemişti.

UDR’nin karar tasarısı, bankalar için kripto teminatlı kredilendirmeyi cazip olmaktan çıkaran Basel ihtiyat kurallarının hafifletilmesini de gündeme getiriyor. Bu kurallar, bazı kripto destekli kredileri %1.250’ye varan sermaye gereksinimleriyle yüksek riskli olarak sınıflandırıyor. Milletvekilleri, kripto teminatlı kredilendirmeyi teşvik etmek için Basel standardından “hedefli bir sapma” talep ediyor.

Basel Kurallarının Hafifletilmesi ve MiCA Hazırlığı

Bu öneriler, Fransa’nın kripto endüstrisi için kritik bir zamanda geldi. Ülkenin finansal düzenleyicisi AMF, kısa süre önce büyük bir bankacılık kuruluşu olan BPCE’nin iştiraki Hexarq’a kripto saklama ve alım satım hizmetleri sunma yetkisi verdi. Ayrıca, ilk tamamen tokenleştirilmiş hisse senedi platformu olan Lightning Stock Exchange (Lise) de onaylandı.

Bu sırada, Fransız düzenleyiciler Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği (MiCA) çerçevesinin 2026’ya kadar tam olarak uygulanmasına hazırlık amacıyla, Binance ve Coinhouse dahil olmak üzere düzinelerce firmada kara para aklamayı önleme denetimlerini sıklaştırıyor.

Avrupa’nın kripto piyasası ise hızla büyüyor: Chainalysis verileri, Fransa’nın Temmuz 2024 ile Haziran 2025 arasında 180 milyar dolar değerinde kripto işlemi gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu rakam, ülkeyi bölgenin en aktif piyasaları arasında konumlandırıyor.