Fiji Kripto Paraları Yasakladı, Okyanusya’da Düzenleme Dalgası Yayılıyor

Güney Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkesi Fiji, turizm cenneti olarak bilinse de kripto para yatırımcıları için cazibesini kaybetmek üzere.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ulusal Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi, finansal istikrar ve ulusal güvenliği gerekçe göstererek sanal varlık hizmet sağlayıcılarına (VASP) yönelik genel yasağı yeniden teyit etti.

Bu adım, Fiji Merkez Bankası’nın (RBF) kısa süre önce aldığı kararı takip ediyor. Böylece ülkede kripto para borsaları, transferleri ve saklama hizmetleri tamamen yasaklanmış oldu. Ayrıca Fiji vatandaşlarının yerel fonlarla kripto para satın almaları da mümkün değil.

Okyanusya’da kriptoya yönelik yaklaşımlar farklılık gösteriyor

Fiji’nin yasağı, bölgedeki diğer ada ülkelerinin kriptoya yönelik farklı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Volkanik dağları ve mercan resifleriyle tanınan Vanuatu, kısa süre önce kripto şirketleri için lisanslama sistemi getirdi. Bu sistem, küçük ada ülkesini kötü niyetli aktörlerden korumayı hedefliyor.

Nauru ise bu yılın başlarında kendi düzenleyici çerçevesini oluşturdu. Marshall Adaları, 2018’de ABD dolarına bağımlılığı azaltmak için kendi dijital para birimini çıkararak o dönem için öncü bir adım atmıştı.

Papua Yeni Gine (PNG) ve Samoa’da kripto hâlâ düzenlenmemişken, bölgenin güçlü ekonomileri Avustralya ve Yeni Zelanda kapsamlı düzenlemelere doğru istikrarlı şekilde ilerliyor.