Fed’in Kripto Toplantısı Sonrası XRP, ETH ve ADA Fiyatı Ne Olur? İşte Tahminler

ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu Ütesi Christoper Waller’ın merkez bankasının kripto politikaları hakkında olumlu sinyaller vermesiyle birlikte XRP, ETH ve ADA için fiyat tahminleri pozitife döndü.

XRP, ETH ve ADA son 24 saatte nispeten durağan seyretmiş ve hafta boyunca düşüş yaşamış olsa da Waller’ın yorumları düzenleyici kurumların giderek kriptoya ısındığını gösteriyor.

Dolayısıyla kripto piyasası orta ve uzun vadede güçlü fiyat artışları yaşayabilir. Peki XRP, ETH ve ADA fiyatı ne olur?

XRP (XRP) Fiyat Tahmini: Altcoin Boğa Flaması Formasyonunu Kırmaya Hazırlanıyor

Şu anda 2.40 dolardan işlem gören XRP son bir haftada %4 ve bir ayda %15 değer kaybetti ancak yıllık bazda %340 oranında değerlenmiş durumda.

XRP’nin haftalık, aylık ve yıllık bazda sergilediği performans altcoinin uzun vadede güçlü fiyat artışları yaşayabileceğini gösteriyor. Ayrıca altcoin son zamanlarda büyük kayıplar yaşadığı için yakın zamanda toparlanabileceği düşünülüyor.

XRP’nin fiyat grafiğinee bakıldığında aşırı satış bölgesinden çıkmaya başladığı, dolayısıyla sürdürülebilir bir büyüme aşamasına girebileceği görülüyor.

Altcoinin göreceli güç endeksi (sarı) bir hafta önce 30 seviyesine kadar gerilerken bugün 40’a yükselmiş durumda. MACD (turuncu, mavi) ise uzun süreli bir düşüşün ardından yatay seyrediyor.

Kaynak: TradingView

XRP şu anda boğa flaması formasyonu içinde işlem görüyor ve yakında bu formasyonu kırabilir. Dolayısıyla XRP’nin yakında güçlü bir yükseliş yaşama ihtimali olduğu söylenebilir.

Öte yandan önümüzdeki haftalarda 10’dan fazla XRP ETF’inin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu ETF’lerin piyasaya sürülmesi XRP’ye yönelik talebi önemli ölçüde artırabilir.

Ayrıca Ripple’ın büyümeye devam etmesi de XRP’nin orta ve uzun vadede çok daha fazla değerlenmesini sağlayabilir.

XRP kasım ayında 3 dolara, yıl sonundan önce de 5 dolara ulaşabilir.

Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini: ETH Güçlü Bir Yükselişin Eşiğinde Olabilir

Ethereum bir haftada %8 ve iki haftada %14 değer kaybetti. Piyasa değeri açısından en büyük altcoin konumunda olan Ethereum bugün 3.847 dolardan işlem görüyor.

ETH bir yılda %46 değerlendi ancak XRP gibi diğer büyük kripto paraların çok daha fazla değer artışı yaşadığı göz önüne alındığında ETH’nin de ilerleyen zamanlarda daha fazla yükselebileceği düşünülüyor.

Ethereum şu anda kilitli toplam değer (TVL) açısından açık ara farkla en büyük katman 1 ağı konumunda.

Son aylarda birçok şirket ETH satın aldı. Bunlar arasında yer alan BitMine’ın 13 milyar dolar değerinde Ethereum’u bulunurken SharpLink’in ise 3.5 milyar dolar değerinde Ethereum’u bulunuyor.

Dolayısıyla piyasanın yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte Ethereum’un da güçlü bir şekilde toparlanabileceği düşünülüyor.

Kaynak: TradingView

Yukarıda yer alan grafikte de görüldüğü gibi ETH’nin indikatörleri ağustos ayının başlarından beri düşüyor ve pozitif bölgede olmaları ETH’nin değerinin altında olduğunu gösteriyor.

ETH’nin aşırı satış gördüğü ve temellerinin son derece güçlü olduğu göz önüne alındığında ilerleyen zamanlarda toparlanma ihtimali olduğu söylenebilir.

Ethereum kasım ayının ortalarında 4.500 dolara ulaşabilir ve yeni yıla 6.000 dolar seviyesinin üzerinde girebilir.

Cardano (ADA) Fiyat Tahmini: ETF Lansmanları ADA’nın 3 Doları Aşmasını Sağlayabilir

ADA son 24 saatte %1.5’lik bir düşüş kaydederek 0.631 dolar seviyesine geriledi. Altcoin bir haftada %10 ve bir ayda %23 değer kaybetti.

Altcoinin bir yılda %73 oranında değerlenmiş olması ve 2021’de kaydettiği 3.09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla çok daha düşük seviyelerde işlem görüyor olması daha fazla yükselebileceğini düşündürüyor.

Cardano bu yıl nispeten zayıf performans göstermiş olsa da piyasa genelinde yükseliş yaşanırsa ivme yakalayabilir.

XRP ve Solana’da olduğu gibi beklemede olan çok sayıda ADA ETF’i yok ancak Canary’nin birden fazla varlıktan oluşan ETF’inin piyasaya sürülmesi ADA’ya yönelik kurumsal yatırımcı talebini artırabilir.

Ayrıca Cardano ağının istikrarlı bir şekilde büyüdüğü göz önüne alındığında ADA fiyatı da önümüzdeki haftalarda ve aylarda önemli ölçüde değer kazanabilir.

Kaynak: TradingView

Hem RSI hem de MACD dip seviyelere yaklaşarak büyük bir yükselişe zemin hazırlıyor. Beklenen bu yükselişin ETF lansmanlarının ardından gerçekleşme ihtimali var.

Bu durumda ADA kasım ayının ortalarına kadar 1 dolara ulaşabilir ve aralık ayının sonuna kadar 3 doları görebilir.

