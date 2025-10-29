Fed’in Faiz Kararından Önce Satın Alınabilecek Coinler: XRP, ETH, SOL

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasasının ekim ayında güçlü fiyat artışları yaşayacağı yönünde beklentiler vardı ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmasının ardından piyasada büyük bir düşüş gerçekleşti.

Yatırımcılar şimdi ABD Merkez Bankası’nın (FED) bugün açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Öte yandan piyasada son zamanlarda yaşanan düşüşün birçok kişi tarafından sağlıklı bir düzeltme olarak görüldüğünü de belirtmek gerekiyor. Yatırımcılar şimdi piyasanın yeniden toparlanabileceğini düşünüyor.

Peki kripto piyasası yeniden yükselişe geçerse hangi altcoinler iyi performans gösterir?

Ripple (XRP): XRP, Uluslararası Ödemeler Alanındaki Rolüyle Öne Çıkıyor

Ripple’ın XRP tokeni son derece hızlı işlemler ve düşük işlem ücretleriyle SWIFT gibi geleneksel ödeme sistemlerine alternatif olarak öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu ve çeşitli ABD bankalarının desteğini alan XRP, 158 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük beşinci kripto para konumunda.

Öte yandan Ripple’ın stablecoin RLUSD’yi piyasaya sürmesi şirketin giderek büyüyen stablecoin pazarında önemli bir paya sahip olma isteğinin yansıması olarak görülüyor.

XRP son bir yılda %406 değerlendi ve temmuz ayının ortalarında 3.65 dolar ile yedi yılın en yüksek seviyesini gördü. Piyasa değeri açısından en büyük kripto para olan Bitcoin ise bu süreçte sadece %59 oranında değer kazandı.

XRP’nin RSI’si şu anda 54 civarındayken fiyat ise 30 günlük hareketli ortalamayla örtüşüyor. Bu durum XRP’nin olası bir kırılmadan önce konsolide olduğunu gösteriyor.

XRP’nin fiyat grafiklerine bakıldığında yaz aylarında iki adet boğa flaması formasyonunu şekillendiği görülüyor. Boğa flaması formasyonları altcoinin daha fazla fiyat artışı yaşayabileceğini düşündürüyor. XRP ETF’lerinin onaylanması ve ABD’nin kapsamlı kripto düzenlemeleri getirmesi gibi faktörler XRP’nin ivme yakalayarak 5-10 dolar bandına doğru yükselmesini sağlayabilir.

Solana (SOL): Ethereum Rakibi SOL 1.000 Doları Hedefliyor

Solana (SOL) en verimli ve yüksek performanslı blok zincirlerinden biri olarak konumunu koruyor. 110 milyar dolar piyasa değerine ve 12 milyar dolar kilitli toplam değere (TVL) sahip olan Solana giderek büyüyor.

Dün Grayscale ve Bitwise’ın spot Solana ETF’leri New York Borsası’nda işlem görmeye başladı. Bu ETF’lerin piyasaya sürülmesi Solana için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve SOL’a yönelik kurumsal yatırımcı talebini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Solana nisan ayında 100 dolar civarına kadar geriledikten sonra yeniden 200 dolar seviyesine yükseldi. ABD’nin kripto düzenlemelerine ilişkin adımlarının yatırımcı güvenini artırması piyasanın toparlanmasında etkili oldu. Bu arada Solana’nın RSI’si 51 civarındayken fiyat da 30 günlük hareketli ortalamayla örtüşüyor. Bu durum Solana’nın uzun soluklu bir yükselişe hazırlanıyor olabileceğini düşündürüyor.

Solana’nın kilit destek seviyesi 150 dolar civarındaken direnç seviyesi ise 250 dolar civarında bulunuyor. Solana ETF’lerinin piyasaya sürülmesi Solana’nın güçlü bir ivme yakalayarak 293.31 dolarlık rekor seviyesini aşmasını sağlayabilir. Piyasa genelinde yükseliş görülür ve Solana ivmesini sürdürürse 500 dolara ya da 1.000 dolara yükselebilir.

Ethereum (ETH): ETH Güçlü Fiyat Artışlarının Eşiğinde Olabilir

485 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük ikinci kripto para konumunda olan Ethereum (ETH), merkezi olmayan finans alanının bel kemiği konumunda.

Akıllı sözleşme ve DeFi alanlarının önemli bir ismi olan Ethereum, şu anda yaklaşık 87 milyar dolar kilitli toplam değere (TVL) sahip.

Yatırımcılar, yaklaşan ağ yükseltmeleri, NFT ve DeFi entegrasyonu ve kurumsal yatırımcıların ETF’lere ilgisi gibi faktörlerin etkisiyle ETH’nin yıl sonuna kadar 10.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

ABD’nin kripto düzenlemelerini netleştirmesi ve kripto piyasası genelinde yükseliş yaşanması Ethereum’un bu iddialı hedeflere ulaşmasını sağlayabilir.

Ethereum bu yılın başlarında düşen kama formasyonunu kırdı ve mayıs ayında 1.800 dolardan 2.412 dolara kadar yükseldi. Ethereum’un bu yükselişi yatırımcı güvenini artırdı ancak beş haneli fiyatlara ulaşması çok daha güçlü bir ivme yakalaması gerekiyor.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışı Devam Ediyor

Yeni bir meme coin projesi olan Maxi Doge (MAXI), ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor ve şimdiye kadar 3.7 milyon dolar yatırım aldı.

Dogecoin’in kuzeni olarak pazarlanan Maxi Doge piyasaya yeni bir soluk getiriyor. Maxi Doge, düzenli olarak gerçekleştirilecek alım satım yarışmalarıyla topluluk etkileşimini en üst seviyede tutmayı amaçlıyor.

Ethereum tabanlı bir ERC-20 tokeni olan MAXI, Dogecoin’den daha hızlı ve daha sorunsuz işlemler sunmayı amaçlıyor.

150.24 milyar token arzının %25’i Maxi Fund’a ayrılacak ve bu fona ayrılan tokenler pazarlama, ortaklıklar ve ekosistem büyümesi için kullanılacak.

Ayrıca MAXI, staking işlemlerinde %80’e varan APY sunuyor. MAXI token şu anda 0.000265 dolar fiyatla satılıyor.

Maxi Doge’nin resmi web sitesine gidip MetaMask ya da Best Wallet ile alım yapabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için Maxi Doge’yi X ve Telegram‘dan takip edebilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

