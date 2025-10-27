Fed’in Faiz Kararı Öncesi Kripto Yatırım Ürünlerine İlgi Arttı: 921 Milyon Dolar Giriş Gerçekleşti

Dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta 921 milyon dolar giriş kaydederek önemli bir toparlanma yaşadı.

CoinShares’in pazartesi günü yayınlanan raporuna göre, dijital varlık yatırım ürünlerinin girişlerindeki bu artış ABD’nin faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Düşük Enflasyon Verisi Yatırımcılar Arasındaki İyimserliği Artırdı

Geçen hafta cuma günü açıklanan ABD enflasyon verileri, ABD’deki hükümet kapanmasının yarattığı belirsizliğe rağmen yatırımcılar arasındaki iyimserliği artırdı.

ETP hacminin 28 milyar dolarlık yıllık ortalamayı aşarak 39 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte dünya genelindeki alım satım faaliyetlerinin de güçlü olduğu görülüyor.

Dijital varlık yatırım ürünleri ABD’de 843 milyon dolar giriş görürken, Almanya’da ise toplam 502 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Öte yandan İsviçre’de 359 milyon dolar çıkış görüldü. Ancak bunun aktif satıştan ziyade yatırım ürünü sağlayıcıları arasındaki varlık transferlerinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Yatırımcılardan en çok talep gören kripto para Bitcoin oldu ve geçen hafta 931 milyon dolar giriş kaydetti.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimlerine başlamasından bu yana Bitcoin ürünlerine 9.4 milyar dolar giriş gerçekleşti ve bu ürünler yıl başından bu yana 30.2 milyar dolar giriş gördü.

Ethereum tabanlı yatırım ürünleri ise 169 milyon dolar çıkış kaydetti. Ancak 2 kat kaldıraçlı Ethereum ETP’lerine yönelik talep güçlü kaldı.

Yatırımcılar ABD’nin spot ETF’lere onay vermesini beklerken Solana 29.4 milyon dolar, XRP ise 84.3 milyon dolar giriş kaydetti.

Ethereum ETF’leri 244 Milyon Dolar Çıkış Gördü

Ethereum tabanlı spot borsa yatırım fonlarının (ETF’ler) art arda iki hafta boyunca çıkış kaydetmesi yatırımcı ilgisinin azaldığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SoSoValue verilerine göre Ethereum tabanlı yatırım ürünleri geçen hafta 243.9 milyon dolar, bir önceki hafta ise 311 milyon dolar çıkış kaydetti.

Ethereum ETF’leri bugüne kadar toplam 14.35 milyar dolar giriş görürken, yönetim altındaki varlıkları ise 26.39 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu, Ethereum’un piyasa değerinin yaklaşık %5.55’ine tekabül ediyor.

Ethereum ETF’leri sadece geçen hafta cuma günü 93.6 milyon dolar çıkış gördü. En çok çıkış gören fon 100.99 milyon dolar ile BlackRock’ın ETHA ETF’i oldu.

Bu arada Grayscale’in ETHE ve Bitwise’ın ETHW fonlarında küçük girişler görülmesi, yatırımcıların hangi fonlara yatırım yapacakları konusunda seçici olduklarını gösteriyor.

Buna karşılık spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talep arttı ve aynı süreçte 446 milyon dolar giriş gerçekleşti. BlackRock’ın IBIT fonu 32.68 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonu ise 57.92 milyon dolar giriş kaydetti.

Bitcoin ETF’leri bugüne kadar 61.98 milyar dolar giriş kaydederken, yönetim altındaki varlıkları sie 149.96 milyar dolar seviyesinde. Bu, Bitcoin’in piyasa değerinin %6.78’ine tekabül ediyor.