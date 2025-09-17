Fed’in Faiz Kararı İçin Nefesler Tutuldu! Bitcoin Fiyatı Ne Olur?

ABD Merkez Bankası’nın (FED) 2025 yılının ilk faiz indirimini gerçekleştirmesi beklenirken Bitcoin çarşamba günü 116.200 dolar civarında işlem görüyor. FED’in faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek %4.25 seviyesine çekmesi bekleniyor. FED’in faiz indirimi ve FED Başkanı Powell’ın yorumları BTC fiyatının yönünü belirleyebilir.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum: İzlenmesi Gereken Seviyeler

Bitcoin 117.300 dolar seviyesinin altında konsolide olurken kritik bir bölgeyi test ediyor. BTC’nin 30 dakikalık grafiğine bakıldığında yükselen kama formasyonu oluştuğu görülüyor. Bu formasyon genellikle yükseliş trendinin ivme kaybettiğinin göstergesi olarak değerlendirilir.

Bitcoin’in aşağıdaki grafikte yer alan D noktasından ret görmesi satış baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca RSI’nin 50’nin altında olması da yükseliş ivmesinin zayıfladığının bir göstergesidir.

Bitcoin 115.800 dolar ile 114.900 dolar bölgesinin altına düşerse 114.400 dolar ve 113.200 dolara doğru gerileyebilir.

115.800 dolar seviyesinin korunması durumunda ise 117.300 dolar yeniden test edilebilir. BTC bu seviyeyi aşarsa 118.500 dolar ve 119.350 dolara doğru yükselebilir.

Bitcoin is consolidating near $116.2K inside a rising wedge.

⚡ $115.8K = key support (200 MA)

⚡ Break below → $114.4K / $113.2K

⚡ Hold + reclaim $117.3K → $118.5K / $119.35K

Next move hinges on Fed cut today. pic.twitter.com/P9trT80uwr — Arslan Ali (@forex_arslan) September 17, 2025

Bu arada momentum indikatörleri nötr bölgede. BTC fiyatının 50 MA’nın üzerinde olması kısa vadeli fiyat performansı için olumsuz bir durum olarak değerlendiriliyor. Ancak destek seviyesi yakınındaki yutan boğa ya da çekiç mumları toparlanmayı tetikleyebilir.

Momentum remains balanced, but higher lows keep the broader uptrend intact.

If Fed delivers a dovish cut today, BTC could reclaim $117.3K and set its path toward $130K in the coming months. — Arslan Ali (@forex_arslan) September 17, 2025

Şu anda izlenmesi gereken kilit seviye 115.800 dolar seviyesidir. Bitcoin bu seviyenin üzerinde kalırsa 118 bin dolar ile 119 bin dolar bandına yükselebilir. Aksi durumda ise büyük bir düzeltme gerçekleşebilir. Ayrıca Bitcoin’in önümüzdeki birkaç ay içinde 130.000 dolara doğru yükselme ihtimalinin devam ettiği söylenebilir.

FED’in Faiz Kararı Bitcoin’i Nasıl Etkiler?

ABD Başkanı Donald Trump, FED’in faiz indirimine gitmesi için uzun bir süredir baskı uyguluyor. Ayrıca piyasalar FED’in bu yıl üç kez faiz indirimi uygulamasını bekliyor. Peki, FED’in faiz indirimi Bitcoin’i nasıl etkiler? Analistler, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesi halinde Bitcoin gibi riskli varlıklarda yükseliş yaşanabileceğini düşünüyor.

Ayrıca FED’in güvercin bir ton benimsemesi de BTC’nin yükselmesini ve yıl sonuna kadar 130.000 dolara doğru yükselmesini sağlayabilir. FED’in ihtiyatlı bir yaklaşım izlemesi ise Bitcoin’in konsolide olmaya devam etmesine yol açabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 16.2 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012925 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

