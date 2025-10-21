Fed’in Bir Sonraki Faiz İndirimi Bitcoin ve Ethereum’u Nasıl Etkileyebilir?

Ana Noktalar: 2024 sonlarında gerçekleştirilen Fed faiz indirimleri, kripto piyasalarında hızlı yükselişleri tetikledi. Bitcoin ve Ethereum, indirimlerin ilk haftalarında çift haneli kazançlar kaydetti.

Daha sonraki indirimler ise sınırlı ya da negatif fiyat hareketlerine yol açtı; piyasa zaten gevşeyen para politikasını fiyatlamıştı.

Kripto varlıkları, devam eden kolaylaştırıcı adımlardan ziyade, politikada ilk değişim sinyallerine daha güçlü tepki verme eğiliminde.

Bu ay beklenen yeni bir faiz indiriminin, geçmişteki gibi güçlü bir ralliye dönüşüp dönüşmeyeceği belirsiz. Piyasa duyarlılığı, düzenleyici gelişmeler ve küresel riskler gibi diğer faktörler de hareketleri şekillendirebilir.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Ekim ayı toplantısında faizleri 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. CME Group’un FedWatch Aracı’na göre, bir sonraki toplantıda faiz indirimi gerçekleşme olasılığı %96,7 olarak hesaplandı.

Kripto piyasası ise aynı dönemde başka makro gelişmelerin etkisi altında: Donald Trump’ın Çin’e yönelik tarifeleri, ABD bölgesel bankalarındaki sorunlar ve kötü krediler gibi endişeler yatırımcıları temkinli hale getiriyor.

Genel olarak, faiz indirimleri kısa vadede volatilite yaratabilir. Teorik olarak piyasalar için pozitif olsa da, sonuç sadece para politikasına bağlı değil. Ekonomik koşullar, piyasa duyarlılığı, düzenleyici gelişmeler ve jeopolitik riskler de fiyat hareketlerini belirliyor.

Son dört Fed faiz indirimi — 18 Eylül 2024, 7 Kasım 2024, 18 Aralık 2024 ve 17 Eylül 2025 — Bitcoin ve Ethereum üzerinde farklı etkiler yarattı. Bu olaylar, faiz indirimlerinin kripto üzerindeki kısa vadeli tepkilerinin her zaman tutarlı olmadığını gösteriyor ve yatırımcıların yalnızca faiz kararına değil, piyasanın genel koşullarına da dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Eylül 2024’te yapılan faiz indirimi, döngünün en güçlü rallisini tetikledi. Açıklamanın ardından bir hafta içinde Bitcoin yaklaşık %6,6 artarak 64.300 dolara yükselirken, Ethereum neredeyse %13 değer kazanarak 2.650 dolara ulaştı. Takip eden bir ayda her iki kripto para da yaklaşık %11’lik ek kazanç sağladı. Bu hareket, yatırımcıların Fed’in daha gevşek para politikasına geçişini olumlu karşıladığını gösteriyor olabilir.

Kasım 2024’te yapılan sonraki indirimle birlikte Bitcoin bir haftada %16, bir ayda ise %32’den fazla yükseldi. Ethereum da aynı sürelerde sırasıyla %17 ve %47,5 değer kazandı.

Aralık 2024’e gelindiğinde ise ralli yavaşlamaya başladı. Bitcoin kısa süreliğine 108.000 doların üzerine çıktıktan sonra yeniden 100.000 doların altına geriledi. Ethereum ise bir sonraki ay yaklaşık %10 değer kaybetti.

En son yapılan Eylül 2025 indirimi ise, zaten düşük seviyedeki faizler ve piyasa duyarlılığının görece zayıf olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bitcoin bir ayda yaklaşık %7 değer kaybederken, Ethereum %13 civarında geriledi. Bu gelişme, para politikasındaki gevşemenin kripto üzerindeki etkisinin artık azalmaya başladığını işaret ediyor olabilir.

Aşağıdaki grafik, Ethereum’un fiyat hareketlerini Fed’in faiz kararlarıyla karşılaştırıyor. Grafik, Eylül 2024’ten Ekim 2025’e kadar ETH/USD paritesindeki genel trendleri gözler önüne seriyor. Sağ eksen ise, gevşeme döngüsünün başlangıcından itibaren Fed fonlama faizinin toplam ne kadar düştüğünü gösteriyor.

Grafikteki Ethereum fiyat çizgisi, politika adımları arasındaki genel hareketleri gösteriyor ve dönem içi dalgalanmaları yansıtmıyor. Veriler, Eylül ve Kasım 2024’teki ilk faiz indirimlerinin güçlü kripto rallileriyle geldiğini, Aralık 2024 ve Eylül 2025’teki daha sonraki indirimlerin ise sınırlı veya negatif fiyat hareketleriyle sonuçlandığını ortaya koyuyor. Bu durum, yatırımcıların gevşeme beklentisini önceden fiyatlamasıyla piyasanın tepki gücünün zamanla zayıfladığını gösteriyor.

Ne Anlama Geliyor?

Eylül ve Kasım 2024’teki ilk iki faiz indirimi, Bitcoin ve Ethereum’un takip eden haftalarda çift haneli kazançlar elde etmesiyle en büyük yükselişleri tetikledi.

Ancak 2024’ün sonlarına doğru bu heyecan yavaşladı. Piyasalar devam eden gevşemeyi önceden fiyatlamıştı ve sonraki indirimler neredeyse etkisiz kaldı. En güçlü tepkiler, yatırımcıların ilk kez gevşeme yönlü politika sinyallerini hissettiği dönemde görüldü.

Fed’in bu ay bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor. Tarih, Bitcoin ve Ethereum’un ilk etapta hızlı tepki verdiğini, ancak gevşeme döngüsü ilerledikçe momentumunu kaybettiğini gösteriyor. Piyasa duyarlılığı, regülasyonlar ve küresel riskler de etkili olduğundan, para politikası tek başına fiyat hareketlerini açıklamakta yetersiz kalıyor.

