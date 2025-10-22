Fed Konferansının Ardından Bitcoin’de Son Durum: Büyük Bir Düşüş mü Geliyor?

ABD Merkez Bankası (FED) yönetim kurulu üyesi Christopher Waller’ın DeFi entegrasyonuna ilişkin açıklamalarının ardından Bitcoin (BTC) 110.321 dolara kadar yükseldi ancak şu anda 108.060 dolar civarında işlem görüyor. Waller’ın FED’in dijital varlıklara yaklaşımının değiştiğinin sinyallerini vermesi Bitcoin’in kısa süreli bir yükseliş yaşamasını sağladı.

Piyasa genelinde konsolidasyon görülürken yatırımcılar Bitcoin’in sıradaki hamlesinin hangi yönde olacağını merak ediyor.

Fed Yetkilisi Waller’dan DeFi Entegrasyonu Mesajı

FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın ABD Merkez Bankası’nın ödemeler konusunda yeni bir döneme girdiğinden bahsederek merkezi olmaayn finans (DeFi) ve dijital varlık inovasyonuna işaret etmesinin ardından Bitcoin fiyatı 110.321 dolara kadar yükseldi.

FED’in Washington’da gerçekleştirilen konferansında konuşan Waller, merkez bankasının kriptonun küresel ödemelerdeki rolünü belirlemede aktif bir şekilde rol almayı planladığını söyledi. Waller’ın yorumları kripto sektörü için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Waller, blockchain teknolojisinin ve kripto varlıkların modern finansı şekillendirdiğini söyledi. Yönetici, FED’in DeFi sistemlerini mevcut bankacılık altyapısına eklemenin yollarını aradığını söyledi.

Lark Davis Bitcoin’in Son Yükselişini Yorumladı

Kripto analisti ve eğitimci Lark Davis, Bitcoin’in son zamanlarda kaydettiği fiyat artışının BlackRock’ın ETF entegrasyonu öncülüğünde gerçekleşen kurumsal değişiklikten kaynaklandığını söyledi.

Davis, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımla BTC’deki ani yükselişin risk iştahının ve piyasaya duyulan güvenin arttığının göstergesi olduğunu söyledi.

The BTC pump yesterday from 108 to 114K shows one thing very clearly.



The market is hungry and ready to take risks when the time comes.



Stock futures in the green, seems market believes in the TACO trade on China.



BTC and crypto lagging due to trauma — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 22, 2025

Davis, tüm piyasalarda iyimserliğin arttığından ve hisse senetlerinin de yükseldiğinden bahsetti. Özellikle Tayvan, Avustralya ve Çin piyasalarında pozitif seyir görülüyor.

Ancak analist, düzenlemelerle ilgili belirsizlik ve daha önce yaşanan büyük fiyat düşüşleri nedeniyle yatırımcılar arasında görülen endişeler nedeniyle kriptonun geleneksel varlıkların gerisinde kaldığını söyledi.

Davis’e göre piyasanın toparlanması umut verici bir gelişme ancak henüz piyasa döngüsünün ilk aşamaları yaşanıyor. Yatırımcıların güveni yavaş yavaş artarken, sektörün hisse senetleri gibi toparlanması için zamana ihtiyaç var.

Davis, “Geçmişte yaşanan piyasa çöküşlerinin etkileri hala devam etse de piyasa duyarlılığı giderek iyileşiyor” dedi.

Davis, Bitcoin’in kurumsal yatırımcı ilgisinin etkisiyle yükselişinin normalleşme yolunda bir adım olduğunu düşünüyor.

Standard Chartered Bitcoin’in 200 Bin Doları Göreceğini Tahmin Ediyor

Piyasadaki büyük düşüşün ardından Bitcoin fiyatı 108.000 dolar civarında işlem görüyor ancak Standard Chartered BTC’nin uzun vadede iyi performans göstereceğini tahmin ediyor. Standard Chartered’ın Dijital Varlık Araştırmaları Müdürü Geoff Kendrick, piyasadaki gerilemenin geçici olabileceğini ve bunun bir alım fırsatı bile olabileceğini söyledi.

Kendrick, ETF girişleri ve FED’in faiz indirimleri gibi faktörlerin etkisiyle Bitcoin’in 2025 sonuna kadar 200.000 dolara yükselebileceğine inanıyor. Kendrick, kısa vadeli volatilite ve Trump’ın gümrük tarifesi tehditlerine rağmen kurumsal yatırımcı talebinin devam ettiğini söyledi.

Bitcoin son bir haftada %5 değer kaybetti ve bir süredir 105.000 dolar desteği ile 115.000 dolar direnci arasında işlem görüyor. Bitcoin’in fiyat hareketleri panik satıştan ziyade konsolidasyona işaret ediyor.

Piyasa analistlerine göre bu düşüş, güçlü tasfiyelerin ardından yatırımcılar arasındaki güven kaybını değil, ihtiyatlı yaklaşımı yansıtıyor. Likiditenin istikrar kazanması ve ETF talebinin artmasıyla birlikte piyasanın toparlanması bekleniyor.

Standard Chartered, piyasadaki çalkantı devam etse de Bitcoin’in yükselişini sürdüreceğini ve 200 bin doları göreceğini tahmin ediyor.

Bitcoin hala düşüş yaşasa da yakında toparlanabileceği ve yeni rekorlar kırabileceği yönünde tahminler var.

Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC’de Hedef Seviye Ne?

Bir hafta boyunca yaşanan volatilitenin ve düşüşün ardından Bitcoin (BTC/USD) 108.000 dolar civarında istikrar kazandı. BTC’nin 2 saatlik grafiğine bakıldığında coinin yükselen kanal içinde işlem gördüğü ve 107.400 dolar civarındaki desteğin korunması halinde toparlanabileceği görülüyor.

Bu bölge kanalın alt sınırıyla örtüşüyor. Bitcoin 109.000 doların üzerine toparlanırsa alımların arttığı doğrulanacaktır.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin’in RSI’sinin 49 civarında olması aşağı yönlü baskının azaldığını gösteriyor. Bitcoin 111.700 doların üzerine çıkarsa 115.900 dolar ve 119.800 dolara doğru yükselebilir.

Bitcoin 107.400 doları koruyamazsa 104.400 dolar ve 101.100 dolardaki destek seviyelerine gerileyebilir.

